Новая крупномасштабная американская военная помощь Украине

Министерство обороны США 4 апреля 2023 года объявило о предоставлении нового крупномасштабного пакета американской военной помощи Украине на общую сумму 2,6 млрд долларов. Таким образом, общая сумма официально выделенной Киеву американской военной помощи с начала российской специальной военной операции на Украине 24 февраля 2022 года теперь составляет около 35,1 млрд долл, а общий объем американской военной помощи Украине с 2014 года достиг 38 млрд долл.

Боевой пуск противотанковой управляемой ракеты TOW-2B с самоходной пусковой установки М1167 на автомобиле HMMWV вооруженных сил Украины, март 2023 года (с) социальные сети

Новый пакет военной помощи Украине разделен на две части. Основная его часть объемом 2,1 млрд долл выделяется в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative - USAI), то есть предоставляемое по нему военное имущество будет заказано промышленности, а не передано из наличия вооруженных сил США. В связи с тем, что предоставляемые по данной части пакета имущество и системы должны быть заказаны промышленности, то, видимо, значительная их часть будет фактически поставлена через достаточно длительное время. Вторая часть объемом 500 млн долл выделяется распоряжениями президента США в рамках его административных полномочий (Presidential Drawdown of Security Assistance - PDA) и является оперативным выделением имущества из наличия министерства обороны США. Это 35-й президентский пакет военной помощи Украине по линии PDA c августа 2021 года.

Следует отметить, что с начала 2023 года США в большинстве случаев не указывают количество передаваемых Украине боеприпасов и части вооружения. В рамках данного пакета по линии PDA Украине должно быть предоставлено из наличия министерства обороны США:

- дополнительное количество высокоточных управляемых ракет GMLRS для ракетных комплексов HIMARS;

- дополнительное количество зенитных управляемых ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot;

- 155-мм и 105-мм артиллерийские выстрелы;

- 120-мм минометные выстрелы;

- 120-мм и 105-мм выстрелы для танковых пушек;

- 25-мм выстрелы для автоматических пушек БМП М2 Bradley;

- противотанковые управляемые ракеты TOW;

- около 400 гранатометов (видимо, автоматических противопехотных) и 200 тысяч выстрелов к ним;

- 11 эвакуационных машин:

- 61 тяжелый автомобильный топливозаправщик;

- 10 тягачей и 10 трейлеров для перевозки тяжелой техники;

- контрольно-диагностическое оборудование для обслуживания и ремонта военной техники;

- запасные части и другое полевое имущество.

Согласно информации министерства обороны США, в рамках данного пакета по линии USAI Украине должно быть поставлено:

- дополнительные зенитные управляемые ракеты AMRAAM для зенитных ракетных систем NASAMS;

- девять зенитных артиллерийских комплексов с 30-мм пушками на шасси грузовых автомобилей для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (как можно понять, новая система вооружения);

- 10 подвижных комплексов борьбы с беспилотными летательными аппаратами с использованием 70-мм управляемых ракет APKWS (как можно понять, это комплексы L3Harris VAMPIRE, о предстоящем предоставлении которых Украине было объявлено впервые еще в августе 2022 года);

- три радиолокационные станции обнаружения воздушных целей;

- 30-мм и 23-мм выстрелы для зенитных артиллерийских установок;

- 130-мм и 122-мм артиллерийские выстрелы;

- 122-мм реактивные снаряды для реактивных систем БМ-21 "Град";

- ручные противотанковые гранатометы и боеприпасы к ним;

- одноразовые ручные противотанковые гранатомёты;

- 120-мм и 81-мм миномёты;

- 120-мм, 81-мм и 60-мм миномётные выстрелы;

- 120-мм выстрелы для тановых пушек;

- противотанковые ракетные комплексы Javelin;

- высокоточные авиационные боеприпасы - разъяснено, что это управляемые авиационные бомбы JDAM;

- около 3600 единиц стрелкового оружия и более 23 млн патронов для стрелкового оружия;

- семь эвакуационных машин;

- восемь тяжелых автомобильных топливозаправщиков и 105 автомобильных топливных цистерн;

- танковые мостоукладчики (видимо, AVLB);

- четыре транспортные машины;

- тягачи и 10 трейлеров для перевозки тяжелой техники;

- оборудование защищенной радиосвязи;

- терминалы спутниковой связи и оплата их услуг;

- средства для обучения, обеспечения и обслуживания.