Самый масштабный пакет американской военной помощи Украине

24 августа 2022 года президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета американской военной помощи Украине, приуроченного к 31-й годовщине провозглашения независимости этой республики. Объявленный объем этого пакета помощи составляет 2,98 млрд долл, что делает его самым масштабным из до сих пор выделявшихся Украине. Таким образом, общая сумма официально выделенной Киеву американской военной помощи с начала российской специальной военной операции на Украине 24 февраля теперь достигает 12,9 млрд долл. Общий объем американской военной помощи Украине с 2014 года превысил 15,5 млрд долл.

Планируемый к поставке Украине наземный комплекс борьбы с малыми беспилотными летательными аппаратами VAMPIRE (Vehicle-Agnostic Modular Palletized ISR Rocket Equipment) американской корпорации L3Harris. Комплекс включает электронно-оптическую станцию обнаружения на подъемной мачте и четырехзарядную пусковую установку 70-мм управляемых ракет APKWS с лазерной полуактивной системой наведения. Комплекс является модульным и может монтироваться на любом транспортном средстве за два часа (с) L3Harris

Особенностью нового пакета помощи является то, что он целиком выделяются из бюджета в соответствии с программой Ukraine Security Assistance Initiative (USAI) и представляют собой новый транш из утвержденного Конгрессом США объема военной помощи Украине в размере 9 млрд долл в рамках известного пакета содействия Украине и другим восточноевропейским союзникам США объемом 40 млрд долл. Эти средства направлены на производство в США и закупку нового военного имущества для Украины. То есть все военное имущество по новому пакету должно быть заказано промышленности.

Согласно данным министерства обороны США, в новый пакет военной помощи Украине входят:

- шесть зенитных ракетных комплексов NASAMS (в дополнение к двум, заказанным для Украины ранее), с дополнительными зенитными управляемыми ракетами для комплексов NASAMS;

- до 245 тысяч артиллерийских выстрелов калибра 155 мм;

- до 65 тысяч минометных мин калибра 120 мм;

- до 24 РЛС обнаружения артиллерийских позиций;

- беспилотные разведывательные авиационные комплексы AeroVironment RQ-20 Puma и вспомогательное оборудование для выделяемых в прешествующем пакете беспилотных разведывательных авиационных комплексов Scan Eagle;

- наземные комплексы борьбы с беспилотными летательными аппаратами L3Harris VAMPIRE (Vehicle-Agnostic Modular Palletized ISR Rocket Equipment);

- управляемые ракеты с лазерной системой наведения (видимо, 70-мм ракеты APKWS, применяемые в том числе в составе комплексов VAMPIRE;

- средства для обучения, обеспечения и обслуживания.

В связи с тем, что предоставляемые по новому пакету системы должны быть заказаны промышленности, то, видимо, значительная их часть будет фактически поставлена через достаточно длительное время. На брифинге по поводу выделения данного пакета заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль заявил, что "что касается систем в этом пакете, то на самом деле мы говорим о системах, на получение которых по контракту уйдут месяцы, а в некоторых случаях 1-2-3 года, чтобы быть доставленными на Украину."