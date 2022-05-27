Засада для ленд-лиза. Что помешает поставкам оружия из США на Украину

Экс-полковник Ходаренок: Польша может сорвать транзит американской военной техники на Украину

В США принят закон о так называемом ленд-лизе для Украины, который подразумевает поставки в числе прочего тяжелой военной техники. Военный обозреватель «Газеты.Ru» и экс-полковник Генштаба ВС РФ Михаил Ходаренок разбирался, что может помешать поставкам.

Закон о «ленд-лизе» дает президенту США Джо Байдену на 2022 и 2023 финансовые годы расширенные полномочия заключать соглашения с украинскими властями о предоставлении оборонных средств во временное пользование или аренду.

Перечень вооружения и военной техники, которые могут быть поставлены Соединенными Штатами Украине, выглядит следующим образом: основные боевые танки M1A2 Abrams, боевые машины пехоты M2A3 Bradley, самоходные артиллерийские установки M109A6 Paladin, реактивные системы залпового огня (РСЗО) М142 HIMARS и M270, зенитно-ракетные комплексы NASAMS производства норвежского концерна Kongsberg Defence & Aerospace, зенитные ракетные системы Patriot РАС, многофункциональные легкие истребители 4-го поколения F-16C/D.

Кроме того, Вооруженным силам Украины будут поставлены боеприпасы, авиационные средства поражения, различное военно-техническое имущество.

Возникает естественный вопрос - каким образом все это многочисленное вооружение, военная и специальная техника попадут на Украину? Перевезти подобный объем оружия воздушным транспортом не представляется возможным.

Обычно, по опыту учений и вооруженных конфликтов последних десятилетий, основной объем материальных средств перебрасывается в районы ведения боевых действий морским и железнодорожным транспортом. Воздушный транспорт используется в основном для переброски личного состава и осуществления разного рода экстренных поставок и занимает в общем объеме перевозок 5-10%.

Да, отдельные партии противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) FGM-148 Javelin и NLAW могут быть доставлены военно-транспортными самолетами. Однако действительно массовые поставки основных боевых танков M1A2 Abrams, вес которых превышает 60 тонн, могут быть осуществлены только по морю или по железной дороге. А общий объем возможных перевозок по американскому ленд-лизу для Украины может представлять собой (и это по самым приблизительным подсчетам) несколько миллионов тонн, что является совершенно неподъемной величиной даже для транспортной авиации ВВС США.

Поскольку железнодорожные магистрали между США и Украиной отсутствуют, подавляющая часть поставок должна осуществляется по морю. Для решения этих задач в Соединенных Штатах может быть привлечено Командование морских перевозок (Military Sealift Command, MSC). Это межведомственная структура, представляющая собой составную часть Транспортного командования США.

Основной маршрут поставок, скорее всего, будет выглядеть так: порты восточного побережья США, Атлантический океан, Балтийское море, порты Польши (Щецин, Гдыня, Гданьск), разгрузка, перегрузка на железнодорожный транспорт, перевозка на железнодорожные станции в восточных районах Польши (к примеру, Хелм, Жешув, Ярослав, Пшемысль), а уже затем отправка на Украину.

Ключевая болевая точка транзита - отсутствие у Польши готовых баз, где можно осуществлять промежуточное хранение и обслуживание действительно большого количества тяжелой техники. Это означает, что эти базы или нужно строить, а это займет существенное время, или же поставки будут не такие масштабные, как заявлено.

Вторая болевая точка - хранение этой техники на Украине. Крупные базы хранения уже уничтожены российской авиацией и ракетами. Есть все основания полагать, что вряд ли руководство вооруженных сил Украины (и тыла ВСУ в частности) планирует создавать новые масштабные тыловые базы оперативно-стратегических и оперативно-тактических объединений.

Как показала практика ведения специальной военной операции, подобные объекты уязвимы от ударов высокоточного оружия. Это означает, что ВСУ будет стараться максимально «распылить» концентрацию техники, чтобы не допустить ее уничтожения. Вполне вероятно, что такая мера позволит уберечь технику, но обратная сторона такой логистической стратегии - высокий риск потери управляемости и невозможность оперативно «питать» новой техникой армейские группировки на востоке Украины.

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок