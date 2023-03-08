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Газета.ru

"Срок поставки F-16 Киеву составит не менее 18 месяцев. За это время можно проиграть три войны"

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F-16
F-16.
Источник изображения: Paulo Whitaker/Reuters

В конгрессе США определили приоритеты в передаче Украине вооружения и военной техники

В конгрессе США на прошлой неделе состоялись слушания по вопросам военно-технического сотрудничества с Украиной. Американские законодатели пришли к выводу, что передавать союзнику истребители F-16 пока нецелесообразно. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок рассказывает, чем руководствуется Вашингтон в своем решении.

В ходе слушаний в Комитете по делам вооруженных сил палаты представителей конгресса США законодатели пришли к выводу: передача ВСУ F-16 любых модификаций сегодня - это не самый лучший вариант для украинской армии. Каких-либо решающих преимуществ украинской армии в борьбе с ВС РФ этот самолет (тем более поставки машины в ограниченных количествах) , скорее всего, не даст, поскольку у ВКС РФ имеется достаточно эффективная и эшелонированная система ПВО. Кроме того, будут немалые сложности с поставками авиационных средств поражения, аэродромно-технического оборудования, базирования самолетов и пр.

В настоящее время теоретически существует два варианта получения ВСУ многофункциональных истребителей типа F-16.

Первый - Воздушные силы Украины получают совершенно новые 128 единиц (именно это число называли в Киеве), что называется, с конвейера, в варианте F-16 Block 70/72. Стоимость подобного контракта составит примерно $11 млрд, а срок исполнения может растянуться на период от трех до шести лет.

А вот за это время очень многое может произойти - и на фронтах, и на международной арене. К примеру, очередной пакет военной помощи, который в настоящее время Вашингтон выделяет Киеву - $10 млрд. В этом случае весь пакет уйдет только на одни истребители. И еще надо где-то разыскать один миллиард долларов.

Второй вариант - поставить Воздушным силам Украины 50-80 истребителей из наличия ВС США (то есть предыдущих модификаций F-16) на замену украинского авиапарка еще советского производства. Это обойдется американскому налогоплательщику примерно в $3-4 млрд. И опять-таки сроки - по самым оптимистическим оценкам, время исполнения поставки составит в самом лучшем случае не менее 18 месяцев. За этот период можно проиграть три войны подряд.

А сейчас ситуация на линии боевого соприкосновения, можно сказать, решающая и таковой она останется в ближайшие несколько месяцев. И ждать три-шесть лет ни Украина, ни США сегодня объективно не могут. Соединенные Штаты ожидают успехов оперативного значения от украинской армии уже этой весной.

Поэтому-то президент Соединенных Штатов Джо Байден и говорит военно-политическому руководству Украины - вам сейчас многофункциональные истребители четвертого поколения не нужны. Вам в первую очередь требуются разнообразные системы противовоздушной обороны, боеприпасы к ствольной (в том числе высокоточные корректируемые снаряды) и реактивной артиллерии, боевые машины HIMARS и боеприпасы к ним (в том числе увеличенной дальности), беспилотные летательные аппараты, боевые бронированные машины, включая БМП и основные боевые танки.

Поэтому вместо F-16 американцы предложили Украине то, что сейчас имеет наибольшее значение в ведении вооруженной борьбы, и именно то, что может привести ВСУ к крупным успехам уже этой весной.

"Мы даем им то, что в первую очередь необходимо для успеха в предстоящих боевых действиях в весенней кампании 2023 года", - такова главная мысль, прозвучавшая в ходе слушаний в конгрессе США. И все это делается по согласованию с руководством ВС Украины, то есть они получают то, в чем в наибольшей степени заинтересованы на данном конкретном этапе.

На этом фоне газета Politico со ссылкой на свои источники сообщила о прибытии двух украинских летчиков в США для возможного обучения полетам на истребителях F-16. Издание отметило, что этот факт не свидетельствует об изменении позиции Вашингтона, который считает отправку Киеву таких самолетов преждевременной и не рассматривает ее в качестве приоритета.

Можно согласиться с тем, что в ближайшее время никакой передачи самолетов не будет. Но это вовсе не означает, что ее не будет вовсе. Она состоится именно тогда, когда в Белом доме посчитают поставку F-16 целесообразной.

Что касается разного рода красных линий, эскалации вооруженного конфликта на Украине, озабоченностей военно-политического руководства России, то в Вашингтоне этими понятиями уже давно не оперируют, их не учитывают, во внимание не принимают. В вооруженной борьбе, ведущейся сегодня между ВСУ и ВС РФ, Белый дом руководствуется исключительно своими собственными интересами.


Михаил Ходаренок

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
F-16
HIMARS
Компании
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