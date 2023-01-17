Байден подтолкнул Путина к спецоперации на Украине

TNI: США и НАТО могли предотвратить конфликт на Украине, но не стали

Байден совершил не один промах с момента начала украинского конфликта, пишет TNI. У него и стран НАТО было много возможностей предотвратить российскую спецоперацию, но вместо этого они лишь подтолкнули Москву к решительным действиям.

Если сейчас оглянуться назад, то можно сказать, что у НАТО было много вариантов, чтобы сдержать российскую спецоперацию или смягчить ее воздействие на Украину.

Российский лидер Владимир Путин подавал сигналы о наличии плана по вводу войск на Украину задолго до того, как прозвучал первый выстрел. Так почему же реакция Запада была такой дозированной и неэффективной? Более активные превентивные меры перед спецоперацией России могли изменить путинские планы. Осуществляя только одностороннее принуждение и идя на уступки, которые не были вынужденными, администрация Байдена фактически толкнула Кремль к проверке границ своей боеготовности.

Первоначальная реакция Вашингтона была обусловлена опасениями администрации, что Путин применит ядерное оружие. Парализованная угрозой ядерного Армагеддона, она ответила осторожными полумерами.

Вначале Байден пообещал, что войска НАТО не будут сражаться на Украине. А исключать вариант с участием НАТО в конфликте было вовсе не обязательно. Киеву тогда предоставили оружие из стран бывшего Варшавского договора, а не новейшее вооружение Североатлантического альянса. Этого было достаточно, чтобы держать российские войска "на поводке", но недостаточно для того, чтобы победить их. Байден надеялся, что санкции сдержат натиск Москвы. Но они вводились настолько постепенно, что Путин смог смягчить их воздействие на экономику своего государства. Российские олигархи успели перевести свои активы в такие страны-убежища, как Турция. "Северный поток — 2", по которому газ транспортировался в Германию, работал на полную мощность, пока Кремль не начал спецоперацию.

Вообще-то корни сегодняшнего украинского конфликта можно проследить в заключительном коммюнике саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году, в котором было подтверждено, что Украина "когда-нибудь вступит в НАТО". Эта возможность вызвала большую тревогу в России. Обеспокоенность Москвы усилилась, когда поддержанные Вашингтоном протесты на площади Майдан в Киеве привели к свержению пророссийского президента Виктора Януковича.

В 2014 году последовали вход России в Крым и присоединение полуострова. Запад ответил на это неэффективными санкциями. Толерантность к поведению Москвы имела серьезные долгосрочные последствия для украинского народа, европейской безопасности и основанного на правилах международного порядка.

Лидеры стран НАТО встретились на саммите в Мадриде в июне 2022 года и предложили Киеву военную поддержку, включая обеспечение безопасности военной связи, топливо, медикаменты, бронежилеты, зимнюю одежду, оборудование для разминирования, а также меры по противодействию химическим и биологическим угрозам. Однако альянс не активизировал свою программу "Партнерство ради мира" (ПРМ). НАТО могла бы углубить сотрудничество с Украиной в области безопасности, поставив Киеву более качественное оружие и создав учебные базы для ВСУ в соседних странах-членах альянса.

США приняли решение о передаче только того военного оборудования и снаряжения, которое, по их мнению, Украине действительно было необходимо и могло ею обслуживаться. Спустя десять месяцев военного конфликта Вашингтон наконец одобрил передачу Киеву боевых машин M-2 Bradley для использования против серьезно усиленных русских оборонительных позиций. Тем не менее Пентагон отказывается отправлять украинцам основной боевой танк M1 Abrams. Он считает, что советских танков Т-72, находящихся на вооружении ВСУ, вполне достаточно.

Министр иностранных дел Украины призвал к передаче Америкой Украине более смертоносного наступательного оружия, заявив, что "время табу на любые вооружения прошло". В ответ Соединенные Штаты, наконец, изменили курс и объявили на этой неделе о поставке военной техники на сумму 2,85 миллиарда долларов для Киева, сделав акцент на мощное наступательное вооружение, которое они ранее не отправляли. Причина — планирующееся Украиной весной "новое контрнаступление" против России.

В начале 2022 года первый транш помощи Украине в области безопасности еще был полностью оборонительным. НАТО предоставила тогда ПТРК Javelin и ПЗРК Stinger. Однако по мере того, как российские ВС активизировали свои атаки, Соединенные Штаты решились поставить Киеву высокомобильную РСЗО HIMARS. Эта система оказала некоторое влияние на поле боя, но прибыла на Украину слишком поздно, чтобы сдержать наступление России.

НАТО вела себя очень настороженно с самого начала. Она могла бы развернуть более значительные силы в прифронтовых государствах, таких как Румыния. Это продемонстрировало бы решимость и боеготовность альянса в качестве своеобразной "растяжки" против путинской спецоперации. Ведь такое превентивное боевое развертывание не является в военной практике чем-то беспрецедентным. Так, Соединенные Штаты направили войска в Македонию в 1990-х годах, чтобы предотвратить распространение югославской войны. А недавно США разместили в Польше и странах Балтии дополнительно 1200 военнослужащих из состава Первой пехотной дивизии.

В условиях, когда Россия активизировала авиаракетные удары и атаки с помощью БПЛА по ВСУ, НАТО могла бы объявить зону над Мариуполем или другими контролируемыми ВС РФ городами бесполетной. Однако альянс отказался от введения такой зоны, опасаясь, что это приведет к прямому конфликту сил НАТО с Москвой.

В Пентагоне также решили, что поставки Украине истребителей F-16 и F-35 будут эскалацией военного конфликта. НАТО предпочитала отправлять уже знакомые украинским летчикам самолеты, такие как истребители МиГ-29 и штурмовики Су-25. Планы по передаче этих систем вооружения натолкнулись на препятствие, когда Польша, у которой МиГи были в немедленном доступе, потребовала от НАТО немедленно же заменить свои самолеты советской эпохи современными боевыми самолетами альянса.

НАТО могла бы предоставить больше дронов, чтобы перекрыть военные логистические линии русских и замедлить продвижение их войск. В дополнение к турецкому беспилотнику Bayraktar TB2 западные страны могли организовать поставку беспилотников китайского производства, которые Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Нигерия приобрели вместо боевых беспилотников Predator.

Что касается кибервойны, то Североатлантический альянс мог бы действовать упреждающе совместно с гражданскими хакерскими группами, чтобы взламывать веб-сайты российских правительственных учреждений, которые производят военную технику и комплектующие, и тех организаций, которые известны тем, что служат прикрытием для кибервойск РФ.

Перемещение миллионов украинских беженцев в Польшу и другие прифронтовые государства было вполне предсказуемо. Почему же Соединенные Штаты заранее не создали резервные запасы продовольствия, лекарств и других гуманитарных активов в ожидании их прибытия? Их предварительное размещение в странах НАТО и их партнерах сильно помогло бы мигрирующим, травмированным и больным украинцам. Это также послужило бы сигналом Москве о том, что Запад серьезно относится к помощи жертвам российской "агрессии".

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Абсолютно предсказуемой была и атака России на сельскохозяйственную инфраструктуру Украины. Чтобы предотвратить глобальный продовольственный кризис, НАТО могла бы заранее разработать планы и пути экспорта украинского зерна по суше и по безопасным маршрутам в Черном море.

Таким образом, если сейчас оглянуться назад, то можно сказать, что у НАТО было много вариантов, чтобы упредить российскую спецоперацию или смягчить ее воздействие на Украину.

Многие из этих мер в конечном итоге были приняты, но слишком поздно, чтобы сдержать решение Кремля о начале спецоперации.

Администрация Байдена заслуживает одобрения за создание многонациональной коалиции для защиты Украины. Если Путин хотел ослабить НАТО, то он потерпел неудачу. Североатлантический союз стал более сплоченным и сильным в ответ на действия Москвы.

Усилия администрации по укреплению двухпартийной внутренней поддержки безопасности и финансовой помощи также заслуживают высокой оценки. Противодействие России пользуется поддержкой обеих партий, хотя новое руководство конгресса и может поставить под угрозу этот консенсус.

Соединенные Штаты должны постфактум подготовить отчет о своих действиях, в котором должны быть отражены и успехи, и неудачи в американских реакциях на действия Кремля. В этом отчете необходимо перечислить как сильные стороны политики США, так и явные слабости администрации, особенно в превентивных мерах, которые должны были способствовать сдерживанию России в принятии решения о начале военной спецоперации на Украине.

Автор: Дэвид Филлипс (David Phillips) — директор Программы мира и защиты прав человека Колумбийского университета. Был старшим советником и экспертом по иностранным делам в государственном департаменте при администрациях Клинтона, Буша и Обамы.