От ракет до теплого белья: что может получить Украина после заседания "Рамштайн-7"

Солдаты армии США подготавливают для отправки боеприпасы, оружие и другое оборудование, предназначенное для Украины, 2022 год.

Седьмая встреча Контактной группы по Украине планирует удовлетворить запросы ВСУ

16 ноября государственный секретарь США Энтони Блинкен проведет седьмое заседание Контактной группы по Украине (Рамштайн-7). Эта встреча пройдет в онлайн-формате в Пентагоне. Форум позволит министрам обороны почти 50 стран обсудить дальнейшие усилия по обеспечению ВС Украины вооружением, военной и специальной техникой.

Предыдущая встреча в формате «Рамштайн» состоялась 12 октября. Тогда министр обороны США Ллойд Остин заявил, что украинские войска при поддержке предоставленного Западом вооружения «изменили динамику конфликта».

На предыдущей неделе пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх не стала вдаваться в детали по запланированной передаче Украине нового вооружения, но отметила, что «мы говорим о разном снаряжении по мере изменения поля боя».

Пока в этом плане можно только предположить, какое вооружение, военную и специальную технику (ВВСТ) государства - участники Контактной группы собираются передавать Украине. Сейчас однозначно можно сказать только о том, что Киев не получит в ближайшее время. В первую очередь это относится к основным боевым танкам (типа M1 Abrams и Leopard 2A5), истребителям типа F-15E Strike Eagle, F-16 Fighting Falcon, F/A-18 Hornet, беспилотным летательным аппаратам классов MALE (и HALE) типа MQ-1C Grey Eagle.

Что касается того ВВСТ, которое будет передано Украине после Рамштайна-7, то Соединенные Штаты на ближайшее время скорее всего ограничатся недавним пакетом военной помощи Украине на $400 млн. В него, как известно, вошли 250 бронетранспортеров M1117, 40 бронекатеров, более тысячи дронов Phoenix Ghost, а также 90 танков Т-72. Хотя, и это вполне возможно, после Рамштайна-7 этот пакет будет пересмотрен в сторону увеличения.

Возникает вопрос: 90 танков Т-72 - это много или мало? В данном случае речь идет о танковом полке. В танковой роте 10 машин (три взвода по три танка плюс машина командира роты. В батальоне - 31 танк (три роты по 10 танков плюс машина командира батальона). В полку - 94 танка (три батальона по 31 танк плюс танк командира полка). Иногда успех операции решает последний батальон, брошенный в бой. А танковый полк - это и не очень много, но в то же время и немало.

Главная интрига в поставках ВВСТ из США заключается в следующем: будут ли переданы Украине ракеты к высокомобильной артиллерийской ракетной системе HIMARS с дальностью стрельбы в 220 км, о чем недавно обмолвился президент США Джо Байден.

В этом случае, предположительно, речь идет о ракете ATACMS Block IIA. Но пока нет никаких достоверных подтверждений о возможных поставках на Украину средств поражения такого типа. Если это произойдет, ситуация на линии боевого соприкосновения и в оперативной зоне обороны российских войск изменится, без преувеличения, кардинально. По сути, тыла как такового у ВС РФ после передачи Украине ракет ATACMS Block IIA не будет.

На обстановку на поле боя и в ближнем тылу ВС России значительно повлияют и беспилотные летательные аппараты (точнее, барражирующие боеприпасы) типа Phoenix Ghost. Причем они передаются сейчас в таком количестве, которое может оказать влияние даже на успех действий войск оперативного масштаба.

Украина 16 ноября на встрече в онлайн-формате в Пентагоне озвучит свои потребности в вооружении и военной технике. Нет причин сомневаться, что члены Контактной группы самым внимательным образом прислушаются к украинским запросам, но вряд ли удовлетворят их в том объеме, на который изначально рассчитывает Киев.

Европейские страны - участницы НАТО, по всей видимости, продолжат поставки вооруженным силам Украины современных зенитных ракетных систем и комплексов, радиолокационного вооружения, комплексов средств автоматизации. Приоритетная цель для Североатлантического альянса на сегодня - создать на Украине интегрированную систему противовоздушной обороны. Задача в этом плане остается прежней - эффективная борьба с крылатыми ракетами различных видов базирования и барражирующими боеприпасами ВС РФ.

Украина по-прежнему будет просить от стран - участниц Контактной группы увеличить, причем резко увеличить, поставки всех видов самоходной и буксируемой артиллерии (в частности САУ CAESAR, PzH 2000, AHS Krab и пр.) и в разы увеличить поставки снарядов калибра 152-мм (это касается восточно-европейских стран НАТО) и 155-мм. Можно не сомневаться, что речь пойдет об объемах в сотни тысяч боеприпасов этого типа.

Кроме того, ожидаемо, что Киев попросит расширить поставки стрелкового оружия и патронов к нему. Потребности в патронах сегодня исчисляются в десятках миллионах штук.

Также есть все основания полагать, что украинские запросы предполагают и резкое увеличение поставок корректируемых боеприпасов типа M982 Excalibur, боевое применение которых показало очень высокую эффективность.

Киев традиционно заинтересован в поставках европейских систем залпового огня типа MARS II, радиолокационных станций контрбатарейной борьбы, средств разведки тактического звена, всех средств связи и приборов ночного видения. Вероятно, эта техника будет предоставлена в объемах украинских запросов.

И, наконец, надо обязательно сказать о планируемых в рамках Рамштайн-7 поставках вооруженным силам Украины имущества по службам тыла, которое обычно не попадает в аналитические обзоры о характере и объемах военной помощи Украине. Но и эффективно воевать без этого категорически нельзя.

В данном случае речь идет об обмундировании (особенно теплом, причем оно, возможно, будет передаваться сотнями тысяч комплектов), снаряжении (в частности стальных шлемах и бронежилетах), зимних палатках, средствах отопления и освещения, многочисленном медицинском имуществе (перевязочном материале, препаратах, оборудовании для полевых госпиталей и пр.).

Если вооружение, военную и специальную технику Украине поставляют далеко не все члены Контактной группы, то имущество по службам тыла Киеву готовы передавать практически все государства-участники, включая Израиль.

Не приходится сомневаться, что планируемые поставки ВВСТ в рамках Рамштайна-7 не предполагают какой-либо приостановки в боевых действиях в наступающей зимней кампании.

Позицию Соединенных Штатов по вопросам военной помощи Украине предельно ясно сформулировал 15 ноября 2022 года высокопоставленный представитель Пентагона. Он заявил: «Мы продолжим работать с ними вместе с нашими международными союзниками и партнерами, чтобы гарантировать, что у них есть все, что нужно для успеха на поле боя».

«Мы будем поддерживать народ Украины столько, сколько потребуется», - ранее утверждал президент США Джо Байден.

Михаил Ходаренок