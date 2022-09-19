"Сломают или потеряют". Требования Киева рассорили американских военных

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости, Андрей Коц. В США спорят о военной помощи Украине. В частности — передавать ли современные самолеты F-16, F-15 и A-10. Есть опасения, что американские технологии попадут не в те руки. Киев же с каждым днем настаивает на расширении "ассортимента" поставок. Чем это может обернуться — в материале РИА Новости.

"Хаймарсов" достаточно"

На словах Белый дом обещает Киеву безоговорочную военную поддержку. По факту же во властных кругах Вашингтона нет единства по этому вопросу. На днях председатель комитета сената по Вооруженным силам Джек Рид публично засомневался в необходимости отправки на Украину боевых самолетов. Ранее, напомним, палата представителей предложила выделить 100 миллионов долларов на обучение украинских летчиков пилотированию американских истребителей.

Сомнения понятны. Во-первых, ключевые элементы западных оборонных технологий могут попасть в руки россиян. Получив в распоряжение даже обломки сбитого самолета, можно узнать многое: разобраться в особенностях конструкции и применяемых материалов, изучить уцелевшее бортовое радиоэлектронное оборудование, тщательно исследовать средства связи и навигации.

Во-вторых, в Вашингтоне опасаются, что западная авиация может и спасовать перед российскими системами ПВО, что сделает ей антирекламу на международном рынке вооружений.

Истребитель ВВС США F-16 заходит на посадку на авиабазе Холломен в штате Нью-Мексико, США Источник изображения: © Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. John Raven

В-третьих, обучить пилотированию истребителя — дело далеко не одного месяца. Кроме того, в США дают понять, что не хотят эскалации конфликта. А наличие современной авиации, способной бить по целям в глубине российской территории, может к этому привести.

"Пока что разговоры о передаче Украине наших самолетов — всего лишь разговоры. В настоящий момент мы поставляем только оружие, необходимое, чтобы отбить российское вторжение. Авиация к такого рода технике не относится. Характер боевых действий подчеркивает, что главную роль в нем играет артиллерия. На мой взгляд, поставок РСЗО HIMARS и боеприпасов к ним сейчас хватает, чтобы дать ВСУ возможность бить по тылам противника", — высказывался министр ВВС США Фрэнк Кендалл.

В конце августа замминистра обороны США по политическим вопросам Колин Каль подчеркнул: даже если Вашингтон решит поставлять авиацию, этот процесс растянется на годы. Помимо подготовки персонала, нужно выстроить инфраструктуру техобслуживания. А также длительное время изучать тактику применения техники.

Нет летчиков

Согласно сообщениям Минобороны России, с начала спецоперации было уничтожено более 300 украинских самолетов и вертолетов: часть на аэродромах базирования, другая — в воздухе. В распоряжении ВВС Украины осталось немного исправных машин, способных подняться в воздух. Известно, что некоторые из них модернизировали под западные противорадиолокационные ракеты HARM. Но даже в Киеве признают: этого мало, чтобы оказать существенное влияние на ход боевых действий.

Еще более серьезная проблема — дефицит обученных экипажей. Ранее источник в военно-дипломатических кругах сообщил РИА Новости, что квалифицированный летный состав фактически уничтожен. Он объяснил потери остатков авиации: Киев для боевых задач задействовал бывших курсантов Харьковского военного института, которых не было времени доучивать. По словам источника, их сбивают если не на первом, то уже на втором вылете.

"На Украине практически не осталось пилотов второго класса. Кроме того, известно о гибели самых опытных асов, — говорит военный эксперт Владимир Евсеев. — В условиях, когда самолетов почти нет, летчики третьего класса имеют большие перерывы в полетах, поскольку не хватает техники. Летный состав деградирует. И даже если гипотетически предположить, что откуда-то поставят новые образцы, то их собьют в первых же боях. Обратите внимание на последний опыт боевого применения украинской пилотируемой авиации — самолеты работали даже не парами, а в одиночку. Такой способ повышает вероятность быть сбитым".

Запасы истощаются

Впрочем, если современную авиацию Штаты пока не торопятся передавать, то другие виды вооружений идут в Киев нескончаемым потоком. Более того, члены НАТО уже договорились о новых поставках.

Американские РСЗО HIMARS Источник изображения: © Фото : U.S. Army / Spc. Collin MacKown

В частности, Министерство обороны США объявило о выделении нового пакета помощи на сумму 675 миллионов долларов. Туда входят высокоточные управляемые ракеты GMLRS для реактивных систем залпового огня HIMARS, четыре 105-миллиметровых гаубицы с боеприпасами, 100 бронированных автомобилей HMMWV, 50 медицинских машин, противорадиолокационные ракеты, противотанковые комплексы, устройства дистанционного минирования, приборы ночного видения и другое имущество.

Откликнулись на призыв и европейские союзники. Польша и страны Балтии согласились передать Украине дополнительные партии боеприпасов, Франция поставит 155-миллиметровые самоходные гаубицы CAESAR, Великобритания обеспечит ВСУ реактивными системами залпового огня M770, бронеавтомобилями Mastiff и ПЗРК Starstreak.

А Германия пообещала отдать системы ПВО Iris-T c радиолокационной установкой и разведывательные беспилотники. Причем напрямую с конвейера — резервы бундесвера исчерпаны.

Киев же требует еще больше вооружений и боевой техники. Но его союзникам, особенно в ЕС, становится все труднее удовлетворять спрос. Тем более без ущерба для собственной обороноспособности.