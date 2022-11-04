Россия и три фронта

Al Binaa: победа России над Украиной и НАТО — всего лишь вопрос времени

Запад осознал, что сокрушить Россию при ее нынешней военной мощи невозможно, пишет Al Binaa. Победа Москвы над киевским режимом и НАТО — всего лишь вопрос времени. Поэтому сейчас Минобороны США призывает власти переоценить ситуацию на Украине и прибегнуть к дипломатии.

Судя по всему, украинский кризис принимает новые обороты. Соединенные Штаты вместе с Евросоюзом и НАТО стремились всеми средствами предотвратить победу Россию и положить конец ее влиянию на региональном и международном уровнях. Но прекрасно понимают, что при нынешней военной мощи Москвы это невозможно. Как следствие, победа России и нейтрализация стратегии НАТО по отношению к ней — всего лишь вопрос времени.

Кремль действует по принципу обхода американской политики и недопущения размещения НАТО на стратегической периферии России.

Можно сказать, что, когда Вашингтон поддержал Украину поставками передовых вооружений, его усилия окупились, но лишь частично. С другой стороны, Запад не ждет, что Россия будет молчать в ответ на их угрозы, на что прямо указывают действия ее армии: они всегда были направлены не против украинских войск, а на американцев, европейцев и, соответственно, НАТО.

С начала российской спецоперации администрация Джо Байдена предоставляла Украине ценные разведданные и мощное оружие. По имеющейся информации, общий объем военной помощи США киевскому режиму за последний год составил 16 миллиардов долларов. А недавно они объявили о новом транше в размере более одного миллиарда долларов. В рамках принятого пакета помощи страна предоставит украинцам 18 дополнительных ракетных комплексов HIMARS, что более чем в два раза превышает их нынешний арсенал.

Украинские официальные лица с нетерпением ждут поставок дополнительного вооружения, полагая, что оно позволит им наносить контрудары по ставшим сильнее войскам России. Речь идет о передовых танках, соответствующих стандартам НАТО, боевых самолетах типа истребителей F-16 и тактическом ракетном комплексе большой дальности для нанесения ударов по центрам снабжения и логистики в Крыму.

Как откровенно заявил министр обороны Украины Алексей Резников, помощь со стороны США и НАТО неизбежна и необходима им самим для предотвращения экспансии России. По его словам, с помощью этой поддержки Украина смогла доказать, что противостоять Москве возможно. "Мы не боимся России и просим наших партнеров на Западе тоже не бояться", — призвал министр обороны Украины.

Резников подробно рассказал о своих переговорах с Западом в начале сентября, когда отправился из Киева на американскую авиабазу в Рамштайн-Мизенбахе в Германии. Там он встретился с представителями НАТО и обсудил военную поддержку Украины после открытия второго фронта в ходе внезапной операции в направлении Харькова.

Тем самым стал очевиден масштаб американской поддержки киевского режима. А Москва, как выяснилось, на самом деле воюет на трех фронтах, которые представлены США, НАТО и Европейским Союзом. Владимир Путин делает ставку на усталость украинского общества от военного конфликта, ослабление поддержки Запада, а также на вооруженные силы России на линиях фронта и глобальные последствия нехватки энергии и продовольствия. Несмотря на западные санкции, российскому руководству удалось добиться своих целей на Украине и застать НАТО врасплох , о чем свидетельствуют присоединение четырех украинских регионов к российскому государству, а также открытие новых фронтов против украинских сил.

В заключение необходимо отметить, что Москва действует в своем геостратегическом пространстве, а значит, обладает хорошим преимуществом. Тем временем Вашингтон и Брюссель осознают, что дальнейшая поддержка Украины не принесет им нужных результатов, но зато навлечет на них гнев "русского медведя".

Именно это имел в виду представитель Министерства обороны США, когда сказал: "Мы должны опасаться российского гнева и активнее искать дипломатические способы решения противоречий. Мы не можем иметь дело с российскими солдатами, воюющими согласно своей строгой доктрине. Мы должны переоценить ситуацию на Украине".

Автор: Хасан Мерхей (د. حسن مرهج)