Lockheed Martin получила контракт в $1,2 млрд на поставки гиперзвуковых ракет армии и ВМС США

Вашингтон. 19 февраля. ИНТЕРФАКС - Оборонная компания Lockheed Martin Corporation заключила с Минобороны США контракт на сумму в $1,2 млрд, предусматривающий поставки гиперзвуковых ракет армии и ВМС, сообщает Defense news.

"Lockheed Martin при помощи нового контракта продолжит развивать ударный потенциал гиперзвукового оружия США. Проектные работы - на ранней стадии - уже идут", - заявил представитель компании Стив Лейн.

Согласно условиям сделки, подписанной в минувшую пятницу, Lockheed Martin, в частности, должна предоставить ВМС ракеты, пусковые установки, системы управления стрельбой, а также провести интеграцию нового вооружения с техническими системами эсминцев-невидимок класса Zumwalt. Также компания обязана поставлять специальное оборудование, предназначенное для производства таких ракет.

ВМС США в январе подписали с военной судостроительной компанией Ingalls Shipbuilding контракт на сумму $10,5 млрд. по модернизации стелс-эсминца Zumwalt и эсминца USS Michael Monsoor (DDG-1001). Согласно сообщению ВМС, американские военные хотели бы разместить гиперзвуковые ракеты на кораблях класса Zumwalt уже в 2025 году и на атомных ударных подлодках класса Virginia в 2028 году.

Корабли после модернизации могли бы нести 12 гиперзвуковых ракет, разрабатываемых по программе The Common-Hypersonic Glide Body (C-HGB), в неядерном оснащении. Планирующий гиперзвуковой блок ракеты может маневрировать по высоте и курсу, что делает невозможным его перехват, утверждают в Пентагоне.