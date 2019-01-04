Америка сама загоняет себя в ловушку

Выход США из Договора о РСМД выгоден России

8 декабря 1987 года генеральный секретарь ЦК КПСС Горбачев и президент США Рейган подписали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). После всех проведенных по его условиям сокращений на США не было направлено ни одной ракеты средней дальности, а на СССР - несколько сот ракет стран, союзных Америке.

Вашингтон обвиняет Москву в нарушении ДРСМД, но ведь именно США в обход договора разрабатывают и проводят летные испытания баллистических ракет (БР) с дальностью полета 500–5000 км. Москва уже несколько раз указывала, что Вашингтон для отработки элементов системы ПРО использует ракеты-мишени, имитирующие широкий спектр БР средней и меньшей дальности (Hera, MRT, Aries, LV-2, Storm, Storm-2, MRBM). Отмечалось, что разработка и проведение испытаний таких ракет "создают прецедент обхода" ДРСМД, поскольку они могут доставлять боезаряд на дальности, ограничиваемые этим договором.

Более того, фактически нарушает договор и размещение элементов самой американской системы ПРО в Европе. Ведь в составе уже несущей боевое дежурство у румынского Девеселу системы ПРО "Иджис Эшор" с 24 противоракетами типа "Стандарт-3" имеются универсальные пусковые установки (ПУ) Mk41, позволяющие применять и крылатые ракеты (КР) "Томагавк". Аналогичный позиционный район разворачивается около польского Редзикова.

Кстати, о крылатых ракетах.

За время, прошедшее с момента подписания ДРСМД, кардинально изменилось соотношение сил на море: если в 1987 году советский флот формально занимал второе место в мире, но фактически же был равен по огневой мощи американскому, то сегодня его огневая мощь, и прежде всего совокупный залп КР, уменьшились в разы, а то и на порядки. Одновременно резко возросла мощь ВМС США, главной составляющей которой наряду с авианосными ударными группами и стратегическими ракетоносцами составляют корабли и субмарины с КРМБ "Томагавк".

В нашем флоте к 2018 году почти все надводные корабли (НК) и подлодки (ПЛ) – носители крылатых ракет П-5, П-35, "Базальт" и других – были выведены из боевого состава, а носители новых ракет типа "Калибр" и "Оникс" можно пересчитать по пальцам.

Зато ВМС США насчитывают семь типов НК и ПЛ – носителей "Томагавков": ПЛАРК типа "Огайо" – 4 (до 154 КР на каждой), МЦАПЛ типа "Вирджиния" – 16 (серии I-IV – 12 КР в УВП и часть в боезапасе на 25 ед. в торпедном отсеке; серия V – 12 КР в УВП, 28 КР в спецмодуле VPM и часть в боезапасе на 25 ед. в торпедном отсеке), МЦАПЛ типа "Сивулф" – 3 (КР в боезапасе из 50 ракет и торпед, выстреливаемом из торпедных аппаратов), МЦАПЛ семейства "Лос-Анджелес" – 32 (30 с УВП на 12 КР, плюс КР в боезапасе из 37 ед. для стрельбы из торпедных аппаратов), крейсера УРО типа "Тикондерога" – 22 (КР в боезапасе из 122 ракет в УВП Mk41), эсминцы УРО типа "Арли Берк" – 66 (УВП Mk41 на 90–96 ракет, включая КР), и типа "Зумволт" – 2 (УВП Mk57 на 80 ракет, включая КР).

Кроме того, носителями КР большой дальности AGM-86 ALCM сегодня являются стратегические бомбардировщики В-52Н, а носителями КР AGM-158C LRASM с дальностью около 1 тыс. км – самолеты В-1В.

По приблизительным оценкам, совокупный арсенал КР морского и воздушного базирования в ВС США может насчитывать порядка 10 тыс. единиц. Это позволяет реализовать Вашингтону сценарий обезоруживающего удара, который при этом должен быть неядерным: во-первых, из экологических соображений (даже если РФ не запустит свои МБР, то несколько сотен термоядерных взрывов на ее территории все равно приведут к тому, что радиоактивные облака разлетятся по всему миру, включая США); во-вторых, если представить, что РФ в результате неядерного удара потеряла, скажем, 90% своих СЯС, а СЯС США остались нетронутыми, то РФ может не рискнуть применить оставшиеся 10%, поскольку в ответ будет уничтожена, но если первый удар будет ядерным, то РФ ответит таким же ударом (а даже один ядерный взрыв на территории США для них категорически неприемлем).

Самым эффективным ответом Москвы на подобный вызов может стать только принятие на вооружение сотен, а то и тысяч БРСД или КР. При этом выход США из ДРСМД развяжет руки нашим конструкторам-ракетчикам, которые после 1987 года создавали гениальные проекты РСД и отправляли их в… архивы. Теперь же РФ может запустить в крупносерийное производство сравнительно дешевые РСД с дальностью 5–6 тыс. км, мобильные ПУ которых можно замаскировать под автомобили и железнодорожные вагоны, устанавливать их на баржах, в плавучих контейнерах, на дне рек и озер и т.д. Подобные установки наведут ужас на Европу, а ракеты с дальностью 6 тыс. км, запущенные с мобильных ПУ на Камчатке, смогут достать восточные штаты США.

Фантазии автора? Отнюдь. Вот что, например, сообщил журналистам 21 ноября с.г. экс-главком ВКС России, глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев: "На сегодняшний день мы имеем в своем арсенале уникальные стратегические бомбардировщики (Ту-160), ОТРК [оперативно-тактические ракетные комплексы] с мощными баллистическими и крылатыми ракетами (семейство "Искандеров"), ракетный комплекс "Сармат", комплексы ПВО (С-400), межконтинентальные баллистические ракеты, атомные ракетные крейсеры с мощными противокорабельными ракетами (гиперзвуковая ракета "Циркон"), ракеты донного базирования "Скиф" (цитата по ТАСС).

Донная ракета "Скиф", размещаемая на дне во внутренних водах РФ, не нарушает никаких договоров. "Скиф" – это, по сути, обычная БР большой дальности для ПЛ, она хранится на морском дне в спецконтейнере, изолирующем ее от давления и обеспечивающем связь с наземным пунктом управления. При подаче сигнала с берега контейнер продувает цистерны, примерно как в ПЛ при всплытии, и подвсплывает на глубину 50 м, откуда БР стартует по тому же принципу, что и с борта ПЛ.

Преимущества донного базирования перед ПЛ очевидны. АПЛ намного дороже своих БР, и ее можно попытаться отследить с помощью различных средств обнаружения. В случае начала конфликта АПЛ можно и уничтожить. А донную ракету – нет. Бесполезно бросать в Байкал или Белое море термоядерные заряды. Толща воды эффективно ослабляет ядерный удар, и "Скиф" переживет даже подрыв прямо над ним. Можно в теории отработать чудо-ракету, которая долетит до далекого русского озера и сбросит глубоководную торпеду с ЯБЧ. Но найти "Скиф" на дне Байкала для США не просто сложно – это принципиально нерешаемая задача. Так что и чудо-ракета не поможет. В итоге, если нанести разоружающий первый ядерный удар по АПЛ и шахтам МБР для США – сложно, но возможно, то нанести такой удар по "Скифу" – невозможно принципиально.

А можно ли засунуть МБР в стандартный грузовой трейлер? Так такой проект уже разработан – это комплекс "Вереница" с твердотопливной трехступенчатой ракетой Ф-22 стартовой массой 13,5 т. Разработка его велась по решению ВПК Совмина СССР № 57 от 5 апреля 1976 года и № 123 от 26 мая 1977 года в рамках темы НИР "Горизонт-1". Головной разработчик – ленинградское КБ "Арсенал". Комплекс должен был производить пуск ракеты без предварительной топогеодезической привязки на произвольных маршрутах патрулирования. Коррекция топогеодезической аппаратуры должна была проводиться на каждых 100 км маршрута. Время проведения пуска из полной боевой готовности комплекса – до 2 минут, а из постоянной боевой готовности – до 20 минут. Дальность стрельбы – 5–8 тыс. км.

Пусковая установка – самоходная на колесном шасси, выполненная в габаритах универсального унифицированного контейнера УУК-30 для перевозки грузов народно-хозяйственного назначения. Транспортировка предполагалась штатными контейнеровозами МАЗ-6422 на полуприцепах МАЗ-9389 с имитацией технологических работ, типичных для контейнеров УУК-30. Старт ракеты осуществлялся из транспортно-пускового контейнера с применением порохового аккумулятора давления. В качестве варианта базирования рассматривались речные суда, баржи и железнодорожные платформы.

Еще в 1962 году в СССР на базе лодочной БР Р-27 началась разработка противокорабельной ракеты Р-27К, способной поражать движущиеся цели, в первую очередь авианосцы, на дальности до 900 км с помощью ядерной БЧ мощностью 650 кт (см. статью Ильи Курганова "Ракетная угроза авианосцам из космоса" – "НВО" от 27.04.18). 3 ноября 1973 года с борта ПЛ К-102 были запущены две такие ракеты: одна попала точно в мишень (баржу), а вторая упала с допустимым отклонением. Однако ракета попадала под запрет договора ОСВ-1, и Москва предпочла иметь лишние БР для поражения целей на территории США противокорабельным БР. Китай не подписывал договоров ОСВ и создал противокорабельную БР DF-21D с дальностью до 3 тыс. км. Россия после упразднения ДРСМД сможет приступить к созданию противокорабельных крылатых и баллистических ракет, которые смогут поражать авианосцы ВМС США на дистанциях до 5 тыс. км.

Более того, на базе БРСД можно создавать и вовсе уникальные системы вооружения. Например, включить их в систему "Периметр", известную на Западе как "Мертвая рука". Есть и другие варианты.

Александр Широкорад

Александр Борисович Широкорад – писатель, историк.