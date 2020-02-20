Американские атомные подводные лодки типа Virginia будут оснащены гиперзвуковыми ракетами

Как сообщает американский веб-ресурс USNI News , cогласно направленному министерством обороны США 10 февраля 2020 года в законодательные учреждения проекту оборонного бюджета США на 2021 финансовый год (начнется 1 октября 2020 года), военно-морские силы США планируют оснастить свои атомные многоцелевые подводные лодки типа Virginia неядерными гиперзвуковыми ракетами, создаваемыми по программе Conventional Prompt Strike (CPS).

Изображение американской атомной многоцелевой подводной лодки типа Virginia Block V, оснащенной четырьмя модулями вооружения Virginia Payload Module (VPM) (с) General Dynamics Electric Boat

Всего на 2021 финансовый год ВМС США запрашивают выделение 21,5 млрд долл на программы перспективных НИОКР (на 5% больше, чем в 2020 финансовом году), в том числе около 1 млрд долл - на программу гиперзвуковой ракеты корабельного базирования Conventional Prompt Strike (CPS).

Cогласно бюджетным документам ВМС США, "программа CPS обеспечит боевые возможности нанесения точных и быстрых ударов в оспариваемых условиях с надводных и подводных платформ".

"Программа CPS ВМС США должна обеспечить создание ракеты, состоящей из [перспективного гиперзвукового планирующего боевого блока] Common Hypersonic Glide Body (C-HGB) и двухступенчатого ускорителя диаметром 34,5 дюйма [876 мм]. Программа ставит целью достижение [начальной оперативной способности] в 2028 финансовом году, когда ракета должна быть размещена на подводной лодке типа Virginia с модулем вооружения Virginia Payload Module".

Напомним, что атомные подводные лодки Virginia с модулями вооружения Virginia Payload Module (VPM) относятся к новой модификации Block V. На данной модификации в корпус лодки типа Virginia устанавливается дополнительная секция длиной около 70 футов (21 м) с размещением в ней четырех модулей Virginia Payload Module (VPM). Каждый из модулей имеет семь вертикальных пусковых установок (изначально для крылатых ракет Tomahawk, а в последующем и ракет других перспективных типов). В сочетании с сохраняющимися двумя шестизарядными вертикальными пусковыми установками в носовой части лодки, это даст возможность каждой лодке типа Block V нести до 40 ракет в вертикальных пусковых установках. Помимо этого, модули VPM могут быть использованы для размещения других видов перспективного вооружения, а также телеуправляемых и автономных подводных аппаратов,и средств транспортировки боевых пловцов.

В декабре 2019 года министерство обороны США выдало судостроительной компании General Dynamics Electric Boat Corp. (GDEB, входит в состав корпорации General Dynamics) долгосрочный контракт стоимостью 22,21 млрд долл на постройку для ВМС США сразу девяти атомных многоцелевых подводных лодок типа Virginia новой модификации Block V (с SSN 802 по SSN 810), восемь из которых должны быть оснащены модулями вооружения VPM. Контракт включает опцион на еще одну десятую (SSN 811) атомную подводную лодку типа Virginia Block V с модулями VPM. Ввод всех заказанных девяти атомных подводных лодок типа Virginia Block V в состав ВМС США должен быть осуществлен с 2025 по 2029 годы.

Основой ракеты CPS должен стать универсальный управляемый маневренный планирующий гиперзвуковой боевой блок Common-Hypersonic Glide Body (C-HGB), разрабатываемый Сандийскими национальными лабораториями (Sandia National Laboratory) министерства энергетики США при участии Агентства США по противоракетной обороне для оснащения систем вооружения трех видов американских вооруженных сил (армии, ВВС и ВМС). В частности, армия США планирует оснастить боевой частью C-HGB перспективную ракету наземного базирования LRHW (Long Range Hypersonic Weapon), разрабатываемую корпорацией Lockheed Martin и также имеющую диаметр корпуса ускорительной части AUR 34,5 дюйма - так что возможно, что ракеты CPS и LRHW в значительной мере унифицированы.

30 октября 2017 года ВМС США произвели первое испытание опытного образца ракеты CPS (без гиперзвукового блока) с береговой пусковой установки на Тихоокеанском ракетном полигоне на Гавайских островах. Изначально в качестве главного носителя ракет CPS рассматривались переоборудованные в носители крылатых ракет (SSGN) четыре первые атомные ракетные подводные лодки типа Ohio, однако теперь первыми (и, видимо, основными) носителями этих ракет предполагается сделать атомные многоцелевые подводные лодки типа Virginia Block V. Кроме того, рассматривается вопрос об оснащении ракетами CPS трех новых эсминцев типа Zumwalt.