ВМС США заказали девять атомных многоцелевых подводных лодок типа Virginia Block V

Министерство обороны США 2 декабря 2019 года выдало судостроительной компании General Dynamics Electric Boat Corp. (GDEB, входит в состав корпорации General Dynamics) долгосрочный контракт стоимостью 22,21 млрд долл на постройку для ВМС США сразу девяти атомных многоцелевых подводных лодок типа Virginia новой модификации Block V, восемь из которых должны быть оснащены модулями вооружения Virginia Payload Module (VPM). Контракт включает опцион на еще одну десятую атомную подводную лодку типа Virginia Block V с модулями VPM. В случае реализации этого опциона стоимость контракта возрастет до 24,097 млрд долл.

Атомная многоцелевая подводная лодка SSN 791 Delaware - последняя на настоящее время, 18-я по счету подводная лодка типа Virginia, и восьмая и последняя по счету модификации Block III, переданная ВМС США 27.10.2019 (с) Huntington Ingalls Industries

Финансирование по выданному контракту должно осуществляться с 2019 по 2023 финансовые годы. Ввод всех заказанных девяти атомных подводных лодок типа Virginia Block V в состав ВМС США должен быть осуществлен с 2025 по 2029 годы (к 31 августа 2029 года).

Строительство девяти заказанных лодок должны быть распределено между GDEB в Гротоне (Коннектитут) и выступающим в качестве субподрядчику по контракту судостроительным предприятием Newport News Shipbuilding (входящим в состав корпорации Huntington Ingalls Industries) в Ньюпорт-Ньюс.

Предположительно контракт охватывает атомные подводные лодки с SSN 802 по SSN 810, с опционной SSN 811.Ранее в 2017 году GDEB уже получила контракт на предварительный заказ материалов и систем для двух первых лодок SSN 802 и SSN 803, а Newport News Shipbuilding - для SSN 804.

Лодки типа Virginia модификации Block V должны отличаться от предущих серий лодок типа Virginia установкой в корпус дополнительной секции длиной около 70 футов (21 м) с размещением в ней четырех модулей Virginia Payload Module (VPM). Каждый из модулей имеет семь вертикальных пусковых установок крылатых ракет Tomahawk. В сочетании с сохраняющимися двумя шестизарядными вертикальными пусковыми установками в носовой части лодки, это даст возможность каждой лодке типа Block V нести до 40 крылатых ракет в вертикальных пусковых установках. Помимо этого, модули VPM могут быть использованы для размещения других видов перспективного вооружения, а также телеуправляемых и автономных подводных аппаратов,и средств транспортировки боевх ловцов.

Общая длина лодки Virginia Block V по сравнению с серией Block IV возрастет с 115 м до 138 м, а полное подводное водоизмещение - c 7900 до 10200 тонн.

Всего к настоящему времени таким образом ВМС США заказали 37 атомных подводных лодок типа Virginia (четыре серии Block I, шесть серии Block II, восемь серии Block III, десять серии Block IV и теперь девять серии Block V), из которых с 2004 года введено в строй 18 лодок (четыре серии Block I, шесть серии Block II и воссемь серии Block III).

Изображение американской атомной многоцелевой подводной лодки типа Virginia Block V, оснащенной четырьмя модулями вооружения Virginia Payload Module (VPM) (с) ВМС США