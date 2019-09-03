Lockheed Martin получила контракт на перспективную гиперзвуковую ракетную систему LRHW армии США

Американская корпорация Lockheed Martin сообщила, что 29 августа 2019 года получила контракт армии США на сумму 347 млн долл на разработку и создание опытного образца системы гиперзвукового ракетного оружия наземного базирования LRHW (Long Range Hypersonic Weapon). Lockheed Martin тем самым получает статус генерального подрядчика в программе LRHW, и будет вести работы совместно с Управлением гиперзвуковых проектов армии США ( Army Hypersonic Project Office; входит в состав Управления ускоренного развития и критических технологий армии США - Army Rapid Capabilities and Critical Technologies Office) и при участии компаний Dynetics Technical Solutions (DTS), Integration Innovation Inc. (i3), Verity Integrated Systems, Martinez & Turek и Penta Research.

Условное изображение планирующей гиперзвуковой боевой части (с) Lockheed Martin

До настоящего времени НИОКР по программе LRHW осуществлялись под эгидой Управления гиперзвуковых проектов армии США Сандийскими национальными лабораториями (Sandia National Laboratory) министерства энергетики США при участии Агентства США по противоракетной обороне.Сандийские национальные лаборатории разрабатывали оба главных компонента системы LRHW, представляющей собой универсальную твердотопливную баллистическую ракету средней дальности наземного базирования AUR (All-Up-Round), оснащенную универсальной управляемой маневренной планирующей гиперзвуковой боевой частью Common-Hypersonic Glide Body (C-HGB) в исполнении Block 1. Гиперзвуковая боеголовка C-HGB в целом разрабатывается для оснащения систем вооружения трех видов американских вооруженных сил (армии, ВВС и ВМС). Ракета AUR также будет использоваться ВМС США.

Одновременно с выдачей контракта Lockheed Martin, армия США также заключила контракт с компанией Dynetics Technical Solutions (DTS) на сумму 352 млн. долл. на производство первого серийного комплекта универсальной управляемой маневренной планирующей гиперзвуковой боевой части Common-Hypersonic Glide Body (C-HGB).

Ракета AUR имеет диаметр корпуса 34,5 дюйма (887 мм). Запуск ракеты будет осуществляться из транспортно-пускового контейнера длиной около 10 м с наземной двухконтейнерной буксируемой подвижной пусковой установки c тягачом Oshkosh M983A4 (8х8). Полуприцеп пусковой установки является модифицированным полуприцепом М870 пусковой установки ЗРС Patriot. Ракетная система будет использовать для управления огнем стандартную американскую систему управления огнем ракетных войск и артиллерии AFATDS в исполнении 7.0. Батарея системы LRHW будет включать четыре двухконтейнерные пусковые установки и одну машину управления огнем.

Предположительно, гирезвуковая боевая часть C-HGB основана на разработанной Сандийскими национальными лабораториями в интересах армии США экспериментальной гиперзвуковой боевой части Advanced Hypersonic Weapon (AHW), летные испытания которой проводились в 2011 и 2012 годах и достигавшей скорости 8М. Для C-HGB официально пока что заявляется сокорость "более 5М". Ракета AUR, также, возможна, основа на ракете-ускорителе, использовавшейся для пусков AHW.Иcпытания LRHW армия США планирует начать в 2021 году с испытательными пусками примерно раз в полгода. Уже в 2023 финансовом году предполагается начало развертывания первой батареи системы LRHW с ее постановкой на "опытно-боевое дежурство". В последующем серийные батареи системы LRHW должны сводиться в.дивизионы стратегического огневого поражения (Strategic Fires Battalion) армии США.

Дальность LRHW официально не раскрывается, но дальность AHW заявлялась в 3700 морских миль (6800 км), ряд неофциальных оценок дают эффективную дальность LRHW порядка 5000-6000 км, однако более реалистичными являются оцекнки в 3000-4000 км.

Элементы перспективной наземной системы гиперзвукового ракетного оружия наземного базирования армии США LRHW (Long Range Hypersonic Weapon) (с) изображения из презентации армия США