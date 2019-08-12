Новые данные о перспективной гиперзвуковой ракетной системе LRHW армии США

На состоявшемся 7 августа 2019 года в Хантсвилле (штат Алабама) симпозиуме представителей оборонной промышленности США по вопросам противокосмической и противоракетной обороны (Space and Missile Defense Symposium) представителями министерства обороны США были обнародованны новые данные о создаваемой в интересах американской армии системе гиперзвукового ракетного оружия наземного базирования LRHW (Long Range Hypersonic Weapon). Напомним, что впервые некоторые детали о данной системе были раскрыты в мае 2019 года на конференции Ассоциации армии США (AUSA) в Гонолулу.

Кадр из презентации перспективной наземной системы гиперзвукового ракетного оружия наземного базирования армии США LRHW (Long Range Hypersonic Weapon) (с) армия США

По сути данная система LRHW представляет собой универсальную твердотопливную баллистическую ракету средней дальности наземного базирования AUR (All-Up-Round), оснащенная универсальной управляемой маневренной планирующей гиперзвуковой боевой частью Common Hypersonic Glide Body (C-HGB) в исполнении Block 1. Оба эти компонента системы создаются Сандийскими национальными лабораториями (Sandia National Laboratory) министерства энергетики США при участии Агентства США по противоракетной обороне. Гиперзвуковая боеголовка C-HGB в целом разрабатывается для оснащения систем вооружения трех видов американских вооруженных сил (армии, ВВС и ВМС). Ракета AUR также будет использоваться ВМС США.

Ракета AUR имеет диаметр корпуса 34,5 дюйма (887 мм). Запуск ракеты будет осуществляться из транспортно-пускового контейнера длиной около 10 м с наземной двухконтейнерной буксируемой подвижной пусковой установки c тягачом Oshkosh M983A4 (8х8). Полуприцеп пусковой установки является модифицированным полуприцепом М870 пусковой установки ЗРС Patriot. Ракетная система будет использовать для управления огнем стандартную американскую систему управления огнем ракетных войск и артиллерии AFATDS в исполнении 7.0. Батарея системы LRHW будет включать четыре двухконтейнерные пусковые установки и одну машину управления огнем.

Предположительно, гирезвуковая боевая часть C-HGB основана на разработанной Сандийскими национальными лабораториями в интересах армии США экспериментальной гиперзвуковой боевой части Advanced Hypersonic Weapon (AHW), летные испытания которой проводились в 2011 и 2012 годах и достигавшей скорости 8М. Ракета AUR, также, возможна, основа на ракете-ускорителе, использовавшейся для пусков AHW.

Иcпытания LRHW армия США планирует начать в 2021 году с испытательными пусками примерно раз в полгода. Уже в 2023 финансовом году предполагается начало развертывания батарей ракетных систем LRHW как части дивизионов стратегического огневого поражения (Strategic Fires Battalion) и их постановка на "опытно-боевое дежурство".

Дальность LRHW официально не раскрывается, но дальность AHW заявлялась в 3700 морских миль (6800 км), ряд неофциальных оценок дают эффективную дальность LRHW порядка 5000-6000 км.