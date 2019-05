Перспективная гиперзвуковая ракета армии США

Как сообщает американский веб-ресурс "Breaking Defense" в материале Colin Clark "Army Moves Out On Lasers, Hypersonics: Lt. Gen. Thurgood", руководитель недавного созданного управления ускоренного развития и критических технологий Rapid Capabilities and Critical Technologies Office (RCCTO) армии США генерал-лейтенант Нил Тургуд (Neil Thurgood) в выступлении на состоявшейся 24 мая 2019 года конференции Ассоциации армии США (AUSA) в Гонолулу впервые привел некоторые подробности о создаваемой в интересах армии США системе гиперзвукового ракетного оружия наземного базирования Hypersonic Weapons System.

Кадр из презентации перспективной наземной системы гиперзвукового ракетного оружия наземного базирования армии США Hypersonic Weapons System (с) армия США / breakingdefense.com

Согласно продемонстрированной генерал-лейтенантом Нилом Тургудом презентации, основой перспективной армейской гиперзвуковой ракетной системы Hypersonic Weapons System должна стать универсальная управляемая маневренная планирующая гиперзвуковая боеголовка Common Hypersonic Glide Body (C-HGB), создаваемая Сандийскими национальными лабораториями (Sandia National Laboratory) министерства энергетики США для трех видов американских вооруженных сил (армии, ВВС и ВМС) при участии Агентства по противоракетной обороне. В исполнении для армии США гиперзвуковая боевая часть C-HGB в исполнении Block 1 будет размещаться на универсальной твердотопливной ракете наземного базирования AUR (All-Up-Round), также разрабатываемой Сандийскими национальными лабораториями.

Запуск ракеты будет осуществляться из транспортно-пускового контейнера длиной около 10 м с наземной двухконтейнерной буксируемой подвижной пусковой установки c тягачом Oshkosh M983A4 (8х8). Полуприцеп пусковой установки, предположительно, является модифицированным полуприцепом пусковой установки ЗРС Patriot. Ракетная система будет использовать для управления огнем стандартную американскую систему управления огнем ракетных войск и артиллерии AFATDS в исполнении 7.0.

Предположительно, C-HGB основана на разработанной Сандийскими национальными лабораториями в интересах армии США экспериментальной гиперзвуковой боевой части Advanced Hypersonic Weapon (AHW), летные испытания которой проводились в 2011 и 2012 годах и достигавшей скорости 8М. Ракета AUR, также, возможна, основа на ракете-ускорителе, использовавшейся для пусков AHW.

Иcпытания Hypersonic Weapons System армия США планирует начать в 2021 году с испытательными пусками примерно раз в полгода. Уже в 2023 финансовом году предполагается начало развертывания батарей ракетных систем Hypersonic Weapons System как части дивизионов стратегического огневого поражения (Strategic Fires Battalion).

Дальность Hypersonic Weapons System официально не раскрывается, но дальность AHW заявлялась в 3700 морских миль (6800 км), ряд неофциальных оценок дают эффективную дальность порядка 5000-6000 км. Генерал-лейтенант Нил Тургуд особо подчеркнул относительно Hypersonic Weapons System, что "эта платформа оружия не является дальнобойной артиллерией. Это стратегическое оружие, которое лидеры могут использовать на стратегическом уровне".

В целом, согласно генерал-лейтенанту Нилу Тургуду, в настоящее время в интересах вооруженных сил США ведется создание "полудюжины" гиперзвуковых систем оружия.