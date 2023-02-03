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Интерфакс-АВН

США начнут испытательные пуски гиперзвуковых ракет с эсминца "Замволт" в конце 2025 года

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Эскадренный миноносец ВМС США класса "Замволт" USS Michael Monsoor
Эскадренный миноносец ВМС США класса "Замволт" USS Michael Monsoor в Фипсберге, штат Мэн, декабрь 2017 года.
Источник изображения: Robert F. Bukaty/AP

Вашингтон. 2 февраля. ИНТЕРФАКС - ВМС США планируют начать испытательные пуски гиперзвуковых ракет со стелс-эсминца USS Zumwalt (DDG-1000) в декабре 2025 года, сообщила информационная служба Военно-морского института Соединенных Штатов.

По словам капитана ВМС Тайсона Янга, одного из руководителей программы по интегрированной боевой системе эсминцев-невидимок класса Zumwalt, на которого ссылается информационная служба института, в настоящее время ведутся работы по внесению технических изменений в системы корабля в целях размещения на нем гиперзвукового оружия.

Разработки новой интегрированной боевой системы для запуска гиперзвуковых ракет с эсминцев класса Zumwalt также будут способствовать техническим решениям по планируемому размещению и интеграции гиперзвукового оружия с системами ударных атомных подводных лодок класса Virginia, подчеркнул Янг.

ВМС США в прошлом месяце подписали с военной судостроительной компанией Ingalls Shipbuilding контракт на сумму $10,5 млрд. по модернизации стелс-эсминца Zumwalt и эсминца USS Michael Monsoor (DDG-1001). Согласно сообщению ВМС, американские военные хотели бы разместить гиперзвуковые ракеты на кораблях класса Zumwalt уже в 2025 году и на атомных ударных подлодках класса Virginia в 2028 году.

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Страны
США
Продукция
Arleigh Burke
Zumwalt
Компании
Ingalls
Проекты
Virginia АПЛ
ГЗЛА
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