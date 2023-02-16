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Военное обозрение

ВМС США проведут испытания гиперзвуковой ракеты с борта эсминца Zumwalt в 2025 году

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Источник изображения: topwar.ru

Американцы, несмотря на все свои экономические возможности, всё пытаются догнать Китай и Россию в области развития гиперзвукового оружия.

Военно-морские силы США планируют провести испытательный пуск гиперзвуковой ракеты с эсминца USS Zumwalt (DDG-1000) в декабре 2025 года.

По словам капитана Тайсона Янга, для реализации этого проекта привлечено не менее пяти профильных офицеров.

Мы интегрируем систему управления подводным вооружением с управлением центра тактической поддержки, чтобы повлиять на передачу данных и сообщений для запуска ракеты

— сказал Янг.

Янг уточнил, что работы по подготовке эсминцев класса Zumwalt к пускам гиперзвуковых ракет позволят упростить этот процесс на ударных подводных лодках класса Virginia.

В прошлом месяце ВМС США заключили с компанией HII Ingalls Shipbuilding контракт на сумму 10,5 млн долларов на модернизацию кораблей USS Zumwalt (DDG-1000) и USS Michael Monsoor (DDG-1001). В ВМС страны заявляют, что хотят использовать гиперзвуковое оружие на кораблях класса Zumwalt в 2025 году и субмаринах класса Virginia в 2028 году.

На борту каждого эсминца класса Zumwalt можно будет разместить около 12 ракет. Однако главная пока проблема - не подходящие габариты ячеек пусковых контейнеров остаётся нерешенной. В том числе и с этой целью в США собираются выделить деньги на очередную перестройку стелс-эсминцев, которым никак не найдут применения.

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