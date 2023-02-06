В США снова размышляют о модернизации стелс-эсминцев класса Zumwalt

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В Соединенных Штатах не теряют надежды пристроить "суперэсминцы". Некоторые конгрессмены уже высказывают соображения и вовсе об отправке этих кораблей "на металлолом", как это случилось с типами "Индепенденс" и "Фридом".

В прошлом месяце ВМС США заключили с HII Ingalls Shipbuilding контракт на 10,5 млн долларов на планирование периода модернизации Zumwalt и Michael Monsoor (DDG-1001). В ВМС заявили, что планируют начать пуски гиперзвуковых ракет с борта эсминцев класса Zumwalt не позднее 2025 года, а с борта ударных подводных лодок класса Virginia не позднее 2028 года. Планируется разместить не менее 12 ракет на борту каждого эсминца указанного класса.

Никаких других подробностей контракта, не раскрывается. По всей видимости, идею вооружения этих "белых слонов" лазерным оружием, электромагнитной пушкой сочли чересчур фантастичной, даже для таких фантастически дорогих кораблей. Однако и новый договор вызывает сильные сомнения как по срокам, так и по самой возможности реализации.

На данный момент известно только об одном удачном испытании гиперзвуковой ракеты, которая превысила по скорости 5 М. Но это ракета воздушного базирования. Если от скорости 5 М отнять скорость самолета - носителя, около 1000 км/ч, то для морского варианта она никак не гиперзвуковая. Будет ли она доведена "до ума" и в какие сроки, пока неизвестно.

Непонятно пока и с вопросом размещения перспективных ракет на борту эсминцев. В штатные УВП Мк. 41 они не поместятся - по крайней мере, в тех габаритах, о которых речь идёт сейчас. Ходили слухи, что объемы в носовой части, высвободившиеся после демонтажа артиллерийских систем, используют для размещения ракетного вооружения. Но пока это только слухи, а сами орудия пока находятся на своих штатных местах. Предстоящую модернизацию хотят дополнить новыми РЛС, радар SPY-3 заменить на SPY-6 (v) 3.

Таким образом, стелс-эсминцы, стоимость каждого из которых достигает 4 млрд долларов, в США снова пытаются переформатировать и модернизировать. Теперь с помощью гиперзвукового оружия морского базирования, которого пока нет...