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Америка намерена вооружить свой флот гиперзвуковыми ракетами -СМИ

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Спуск на воду атомной подлодки класса Virginia
Спуск на воду атомной подлодки класса Virginia.
Источник изображения: rg.ru

Высокоточные ударные системы ВМС США будут способны поражать цели в любой точке Земли менее чем за час

Военно-морские силы США намереваются разместить гиперзвуковое оружие (ракеты) «мгновенного удара» с неядерными боеголовками (CPSHW - conventional prompt strike hypersonic weapon) на атомных подводных лодках (АПЛ) класса Virginia. Ранее планировалось вооружать CPSHW стратегические субмарины класса Ohio. Руководство американских ВМС уже сделало соответствующий запрос на финансирование данного проекта. На 2021 финансовый год предусматривается увеличение бюджета военно-морского ведомства на 5%, что в купе составит 21,5 млрд долл.

В новый план, кроме рутинных затрат, включено финансирование производства перспективных АПЛ класса Columbia, самолетов F-35, крылатых ракет морского базирования (Maritime Strike Tomahawk), гиперзвукового оружия морского базирования (Conventional Prompt Strike), беспилотные аппараты, лазерное оружие, цифровые комплексы, кибернетические системы с элементами искусственного интеллекта, дополнительное вооружение для Корпуса морской пехоты. Короче, ко внимаю принимается все , что даст значительное преимущество Вооруженным силам США над противником с боевых условиях современной войны.

На разработку и создание оружия CPS ВМС США намеренны выделить 1 млрд долл в 2021 году. «Программа CPS развивает боевые возможности, позволяющие наносить точные и своевременные удары (по противнику – «НВО») в оспариваемой среде по надводным и подводным платформам», – говорится в бюджетных документах. «Программа CPS ВМС направлена на разработку ракеты, включая общую глиссирующую гиперзвуковую конструкцию (C-HGB, Common Hypersonic Glide Body) и 34,5-дюймовый двухступенчатый ускоритель. В соответствии с планом, готовность ракеты и размещение на подводной лодке класса Virginia в ее «модуле полезных нагрузок» ( в ее ракетных контейнерах) ожидается на 2028 год». Прототип ракеты был испытан еще осенью 2017 года. Расчет делается на создание неядерного высокоточного оружия для нанесения удара по любой цели в любой точке земного шара менее чем за час. То же касается аналогичных по летным возможностям ракет с ядерными боеголовками, размещенных на надводных и подводных платформах, а также на суше.

Модуль полезных нагрузок АПЛ класса Virginia включает 28 стартовых контейнеров, всего на ложках этого типа размещается боезапас из 40 ракет. АПЛ класса Ohio имеют больший тоннаж, их боезапас составляет 154 ракет на одну субмарину. В 2018 году была обнародована информация о начале разработок и создании гиперзвуковых ракет для универсальных пусковых установок, которые могут размещаться как на подводных, так и на надводных платформах, например - на эсминцах класса Zumwalt или класса Arleigh Burke .


Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Arleigh Burke
BGM-109 Tomahawk
F-35
Zumwalt
Проекты
AI
Ohio
Virginia АПЛ
ГЗЛА
Ядерный щит
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