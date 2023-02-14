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ТАСС

Глава делегации РФ считает, что американские танки Abrams вряд ли появятся на Украине

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Танки Abrams
Танки Abrams.
Источник изображения: Global Look Press

Как заявил Константин Гаврилов, "американцы лихо втянули Германию в эту авантюру"

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Вашингтон на самом деле не собирается поставлять танки Abrams Киеву, они вряд ли появятся на Украине. Такое мнение выразил в понедельник глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире телеканала "Россия-24".

"Американцы лихо втянули Германию в эту авантюру, обещав поставить Abrams, а теперь фактически заставляют поставлять [танки] немцев. А свои Abrams они не очень собираются [поставлять], и я думаю, вряд ли мы их когда-нибудь увидим на Украине", - сказал дипломат.

25 января власти США объявили о намерении передать Киеву 31 танк M1 Abrams. В тот же день правительство Германии подтвердило, что направит Украине 14 танков Leopard 2 и выдаст другим странам разрешение на реэкспорт этих машин. По словам главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса, Leopard 2 будут отправлены на Украину "до конца марта". О намерении предоставить Киеву танки западного производства также сообщили Великобритания, Норвегия, Польша, Словакия и Франция. Киев в качестве первой партии рассчитывает получить до 140 танков от 12 государств. 

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Страны
Великобритания
Германия
Норвегия
Польша
Россия
Словакия
США
Украина
Франция
Продукция
Leopard-2
M1 Abrams
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