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ТАСС

Генералы США и Украины обсудили военную помощь Киеву

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Начальник штаба американских сухопутных войск генерал Марк Милли. 2015 год
Начальник штаба американских сухопутных войск генерал Марк Милли. 2015 год.
Источник изображения: © AP Photo / Lauren Victoria Burke

Председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли провел телефонный разговор с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным

ВАШИНГТОН, 26 января. /ТАСС/. Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли обсудил в среду по телефону с главнокомандующим Вооруженными силами Украины генералом Валерием Залужным предоставляемую западными странами Киеву военную помощь. Об этом говорится в распространенном по итогам переговоров письменном заявлении официального представителя КНШ полковника Дэвида Батлера.

По его словам, Милли и Залужный "обменялись прогнозами и оценками" относительно текущей ситуации вокруг специальной военной операции России. Они "также обсудили недавние обязательства [Запада] по оказанию [Киеву] помощи в сфере безопасности, которые еще больше укрепят способность Украины защищать свою территорию", утверждал Батлер. Председатель КНШ вновь "подтвердил непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины".

В среду глава Пентагона Ллойд Остин по телефону обсудил с министром обороны Украины Алексеем Резниковым поставку Киеву американских танков M1 Abrams. Как отметил в распространенном письменном заявлении пресс-секретарь Минобороны США Патрик Райдер, руководители военных ведомств проанализировали итоги состоявшегося на прошлой неделе очередного заседания созданной странами Запада группы, координирующей оказание военной помощи Киеву, по результатам которого Украина "получила беспрецедентный объем безвозмездной [военной] помощи от союзников и партнеров". "Остин и Резников также обсудили ситуацию на местах на Украине. Министры пообещали продолжать поддерживать тесные контакты", - заключил Райдер.

В среду власти США объявили о намерении передать Киеву 31 танк M1 Abrams. В свою очередь правительство ФРГ подтвердило, что направит Украине 14 танков Leopard 2 из запасов германских ВС и выдаст другим странам разрешения на реэкспорт. О намерениях передать Украине танки в среду также заявили в Минобороны Норвегии и Словакии. Ранее о решении предоставить Киеву танки заявляли власти Великобритании, Франции и Польши. 

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Продукция
Leopard-2
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