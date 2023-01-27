Politico: США, ФРГ и другие страны ЕС несколько недель спорили из-за передачи танков Киеву

По сведениям газеты, для преодоления разногласий американский лидер Джо Байден решил первым отправить машины

ВАШИНГТОН, 26 января. /ТАСС/. Представители власти США, Германии и других стран Евросоюза в течение нескольких недель после визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон в конце декабря спорили из-за вопроса об отправке танков Киеву, для преодоления разногласий американский лидер Джо Байден решил первым отправить машины. Об этом в среду сообщила газета Politico, побеседовавшая с 18 чиновниками из США и стран Европы.

Дискуссии между Берлином и Вашингтоном, по данным издания, велись в основном по вопросу о том, соглашаться ли отправить танки Киеву и объявлять ли о решении одновременно. Зеленский в ходе визита в Вашингтон попросил США передать Украине танки и ракеты с дальним радиусом действия. На встречах в Белом доме, пишет издание, стало очевидно, что чиновники США не уступят и ракеты Киеву поставлять не будут, а вот возможность передачи танков они не исключали. Тогда перед Вашингтоном встал вопрос о необходимости убедить своих союзников в Европе поступить так же. Однако именно тогда, считает газета, начали появляться "трещины" в альянсе Запада.

Разногласия были не только между союзниками по НАТО, но и во власти США. Публично и в частном порядке представители Минобороны США настаивали на том, что передавать Киеву танки Abrams нецелесообразно, поскольку их трудно поддерживать в рабочем состоянии, а украинцев будет сложно обучить управлять ими. Позиция Пентагона возмутила высокопоставленных чиновников администрации Байдена и руководителей оборонной промышленности.

В течение последних нескольких недель глава Минобороны США Ллойд Остин, председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли и помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан проводили встречи со своими европейскими коллегами, чтобы определить дальнейшие действия по Украине. Как пишет газета, немецкие чиновники во время встреч ощущали, что Пентагон в большей степени, чем Белый дом не хочет передавать танки Киеву. Вместе с тем американские чиновники давали понять, что Вашингтон уже и так оказывает Украине значительную помощь, и настало время Берлину сделать первый шаг. Параллельно с этим на Германию старались оказать давление страны Европы. Когда премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий пригрозил передать Киеву Leopard, не дожидаясь одобрения Берлина, офис канцлера ФРГ Олафа Шольца был "в ярости". Из-за публичной критики со стороны властей стран Восточной Европы руководства Германии вопрос о передаче танков Leopard стал "токсичным", пишет газета, а Шольц был рассержен позицией Польши.

По словам источников газеты, Берлин на минувших выходных начал активно обсуждать вопрос отправки танков с представителями власти США. Ключевую роль в дискуссиях играли новый министр обороны ФРГ Борис Писториус и глава ведомства федерального канцлера ФРГ Вольфганг Шмидт. О ходе переговоров сотрудники администрации США постоянно информировали Байдена. Американский президент, осознав, что немцы не пойдут на уступки, начал склоняться к решению о необходимости дать понять, что танки будут переданы Киеву. Один из американских источников сообщил изданию, что Байден "знал, что Германия отправит Leopard только в том случае, если мы отправим Abrams, а "единство союзников важнее всего". После появления сообщений о том, что Байден принял решение о поставке танков, появилась информация о том, что Шольц готов поступить так же. Формально США могли послать Киеву лишь один танк, чтобы Германия решилась отправить машины, но глава Пентагона рекомендовал передать 31 Abrams.

О ситуации с танками

В среду власти США объявили о намерении передать Киеву 31 танк M1 Abrams. В свою очередь правительство ФРГ подтвердило, что направит Украине 14 танков Leopard 2 из запасов германских ВС и выдаст другим странам разрешения на реэкспорт. О намерениях передать Украине танки в среду также заявили в оборонных ведомствах Норвегии и Словакии. Ранее о решении предоставить Киеву танки заявляли власти Великобритании, Франции и Польши.

Посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев назвал решение Берлина по отправке танков киевским властям "крайне опасным", по его словам, оно "переводит конфликт на новый уровень противостояния". В свою очередь, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов во вторник заявлял, что российские силы уничтожат американские танки M1 Abrams, как и другую военную технику стран НАТО, если администрация США решит поставить их Украине.