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ТАСС

В Японии не прокомментировали слова экс-премьера о невозможности поражения РФ на Украине

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Боец чеченского спецназа в зоне спецоперации на Украине
Боец чеченского спецназа в зоне спецоперации на Украине.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Гальперин

Заместитель генерального секретаря японского кабинета министров Сэйдзи Кихара также воздержался от комментариев относительно объявлений США и Германии о поставках танков Киеву

ТОКИО, 26 января. /ТАСС/. Правительство Японии не комментирует высказывания бывшего премьер-министра Ёсиро Мори, который сказал, что поражение России в конфликте на Украине немыслимо. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции в Токио заместитель генерального секретаря кабинета министров Сэйдзи Кихара.

"Мы в курсе высказываний господина Мори, однако мы воздержимся от того, чтобы их детально комментировать", - сказал он. Кихара также отметил, что Япония в вопросе Украины продолжит сотрудничество с международным сообществом, в первую очередь со странами Группы семи, чтобы оказывать поддержку Киеву и сохранять санкционный режим в отношении РФ.

Мори в среду, выступая на одном из официальных мероприятий в Токио, усомнился в целесообразности помощи Украине и выделения на это средств из бюджета, поскольку "попросту немыслимо, чтобы Россия проиграла".

85-летний Ёсиро Мори занимал должность главы японского правительства с апреля 2000 года по апрель 2001 года, всегда был активным сторонником развития японско-российских отношений. В то же время бывший глава японского правительства неоднократно подвергался критике со стороны общественности за противоречивые высказывания как на внутренние, так и на международные темы.

Сэйдзи Кихара также воздержался от комментариев относительно объявлений США и Германии о поставках танков Украине, а также реакции РФ на эти шаги.

"Есть много информации относительно состояния вооруженного конфликта, и я бы хотел воздержаться от определенной оценки", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос на пресс-конференции. При этом он отметил, что в курсе заявлений Вашингтона и Берлина, которые "выразили намерение в тесном сотрудничестве продолжать всестороннюю помощь Украине".

В среду власти США объявили о намерении передать Киеву 31 танк M1 Abrams. В свою очередь правительство ФРГ подтвердило, что направит Украине 14 танков Leopard 2 из запасов германских ВС и выдаст другим странам разрешения на реэкспорт. О намерениях передать Украине танки в среду также заявили в оборонных ведомствах Норвегии и Словакии. Ранее о решении предоставить Киеву танки заявляли власти Великобритании, Франции и Польши.

Посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев назвал решение Берлина по отправке танков киевским властям "крайне опасным", по его словам, оно "переводит конфликт на новый уровень противостояния". В свою очередь, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов во вторник заявлял, что российские силы уничтожат американские танки M1 Abrams, как и другую военную технику стран НАТО, если администрация США решит поставить их Украине. 

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