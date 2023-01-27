Премьер Украины надеется, что ВСУ обучатся управлению танками Abrams за несколько недель

В США ранее объявили о намерении передать Киеву 31 танк M1 Abrams

ВАШИНГТОН, 26 января. /ТАСС/. Украинским военным могут понадобиться несколько недель, а не месяцев, чтобы научиться управлять американскими танками Abrams. С таким предположением выступил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью газете Politico, опубликованном в среду.

"Мы осведомлены о том факте, что обучение солдат управлению танками Abrams занимает месяцы. Но мы также убеждены, что Соединенные Штаты решили снабдить украинцев знаниями, быстрой программой обучения обращению с танками. А это может означать, вкупе с тем, что украинские бойцы высоко мотивированы, что обучение может занять не месяцы, а недели", - отметил украинский премьер.

Как пишет газета, министр обороны США Ллойд Остин в ходе телефонного разговора со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым, который состоялся в среду, не дал понять, когда именно танки попадут в распоряжение Киева. Источник издания утверждает, что танки Украина получит лишь через много месяцев. Сейчас Пентагон работает над решением логистических трудностей, связанных с доставкой танков и их обслуживанием в полевых условиях. По словам собеседника газеты, американские военные разрабатывают "очень тщательную" программу обучения. Они планируют научить украинцев обслуживать машины, поддерживать их в строю, и управлять ими, "что действительно требует значительной помощи", отметил источник в американской администрации.

Также Пентагон обучит украинцев тактике интегрирования Abrams и других бронетанковых средств в ходе операций.

О ситуации с танками

В среду власти США объявили о намерении передать Киеву 31 танк M1 Abrams. В свою очередь правительство ФРГ подтвердило, что направит Украине 14 танков Leopard 2 из запасов германских ВС и выдаст другим странам разрешения на реэкспорт. О намерениях передать Украине танки в среду также заявили в оборонных ведомствах Норвегии и Словакии. Ранее о решении предоставить Киеву танки заявляли власти Великобритании, Франции и Польши.

Посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев назвал решение Берлина по отправке танков киевским властям "крайне опасным", по его словам, оно "переводит конфликт на новый уровень противостояния". В свою очередь, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов во вторник заявлял, что российские силы уничтожат американские танки M1 Abrams, как и другую военную технику стран НАТО, если администрация США решит поставить их Украине.