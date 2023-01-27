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ТАСС

Гаврилов заявил, что западные танки ничего не изменят в ситуации на Украине

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Источник изображения: Mark Wilson/ Getty Images

По словам главы российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями, увеличение объемов помощи западных стран Украине ведет к расширению границ СВО

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Поставки Киеву западных танков не изменят ситуацию на Украине, не стоит делать из этого катастрофу. Об этом заявил в четверг глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире телеканала "Россия-24".

"Ничего хорошего с поставками этих танков и возможными поставками нет, но делать из этого тоже катастрофу [не нужно]. Они ничего не изменят на фронте. Наша решимость доказана", - сказал дипломат.

Гаврилов подчеркнул, что "все это раздуто". "Вся эта шумиха создается, чтобы подчинить Европу и чтобы действительно американцам меньше всего в это ввязываться, а Европу натравить [на Россию]", - отметил он.

По словам Гаврилова, увеличение объемов помощи западных стран Украине ведет к расширению границ специальной военной операции. "Чем больше расширяется помощь [западных стран] Украине, тем шире становятся границы спецоперации", - указал дипломат.

Он добавил, что западные страны с началом поставок танков ВСУ перейдут на новый уровень противостояния с Россией. "Раньше мы здесь, на переговорном треке, занимались вопросами легкого стрелкового оружия, то есть предотвращением попадания такого оружия в зоны конфликтов и так далее, контроль за переносными зенитными ракетными комплексами. Были разработаны документы, но сейчас они все фактически отставлены в сторону, их просто Запад не соблюдает и, действительно, переходит на новый уровень", - сказал Гаврилов.

6 января Вашингтон объявил о выделении Киеву очередного пакета военной помощи объемом свыше $3 млрд, в который вошли в том числе боевые машины пехоты Bradley на гусеничном ходу и самоходные гаубицы.

В среду власти США объявили о намерении передать Киеву 31 танк M1 Abrams. В свою очередь правительство ФРГ подтвердило, что направит Украине 14 танков Leopard 2 из запасов германских ВС и выдаст другим странам разрешения на реэкспорт. О намерениях передать Украине танки в среду также заявили в оборонных ведомствах Норвегии и Словакии. Ранее о решении предоставить Киеву танки заявляли власти Великобритании, Франции и Польши.

Посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев назвал решение Берлина по отправке танков киевским властям "крайне опасным", по его словам, оно "переводит конфликт на новый уровень противостояния". В свою очередь, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов во вторник заявлял, что российские силы уничтожат американские танки M1 Abrams, как и другую военную технику стран НАТО, если администрация США решит поставить их Украине. 

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