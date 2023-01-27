Соединенные Штаты объявили о предоставлении Украине 31 танка Abrams

25 января 2023 года президент США Джо Байден объявил о предоставлении Украине в порядке военной помощи 31 танка М1 Abrams (батальонный комплект советского образца), что стало первым решением американского правительства об отправке танков на Украину. Согласно пресс-релизу министерства обороны США, в данный новый пакет американской военной помощи Украине общим объемом 400 млн долл, выделяемый в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative - USAI), войдут 31 танк М1 Abrams (без указания пока конкретной модификации) с боеприпасами и восемь бронированных ремонтно-эвакуационных машин М88А2 Hercules, а также сопутствующее оборудование.

Танк М1А1 AIM Abrams австралийской армии (с) министерство обороны Австралии

Общая сумма официально выделенной Киеву американской военной помощи с начала российской специальной военной операции на Украине 24 февраля 2022 года теперь составляет более 27,8 млрд долл, а общий объем американской военной помощи Украине с 2014 года превысил 29,9 млрд долл.

Министерство обороны США подтвердило, что танки будут предоставлены Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative - USAI), то есть будут заказаны промышленности, а не переданы из наличия вооруженных сил США. Таким образом, видимо, подтверждается наше мнение, что в полном соответствии со сложившейся американской практикой поставок танков Abrams на экспорт, Украина получит некую экспортную версию танков, переоборудованную из танков Abrams с хранения. Это также свидетельствует, что Украина получит танки Abrams только спустя довольно значительный срок времени, причем некоторые американские СМИ уже называли срок до года.

Телеканал CNBC сообщил, что Украине будут переданы танки Abrams модификации М1А1. Неназванный высокопоставленный представитель администрации Байдена также подтвердил, что поставка этих танков на Украину займет длительное время: "Мы говорим о месяцах, а не о неделях", Другой американский представитель заявил, что подготовка украинского личного состава на эти танки, которая также займет несколько месяцев, будет проходить за пределами Украины.

Танки М1А1 в экспортном исполнении изготавливались для Египта и поставлялись также Австралии, Ираку и Марокко. Во всех трех последних случаях экспортные модификации М1А1 переоборудовались из танков М1/М1А1 с хранения, и, если информация о планах поставки Украине модификации М1А1 верна, то, видимо танки для Украины будут сделаны таким же образом.

В заявлении президента США Джо Байдена дословно говорится:

Вчера исполнилось 11 месяцев с момента жестокого полномасштабного вторжения России на Украину; 11 месяцев, в течение которых украинский народ продемонстрировал Путину и всему миру всю силу своего мужества и непоколебимую решимость жить свободно.

И на каждом этапе этой ужасной войны американский народ был силен и непоколебим в своей поддержке.

И демократы, и республиканцы в Конгрессе стояли вместе. Соединенные Штаты работали в тесном сотрудничестве с нашими союзниками и партнерами по всему миру, чтобы убедиться, что украинский народ находится в максимально сильной позиции для защиты своей нации, своих семей от жестокой - действительно жестокой агрессии России. Такого мы давно не видели.

Соединенные Штаты и Европа полностью едины.

Сегодня утром у меня был долгий разговор с нашими союзниками по НАТО - канцлером Германии Шольцем, президентом Франции Макроном, премьер-министром Сунаком и премьер-министром Италии Мелони - чтобы продолжить нашу тесную координацию в нашей полной поддержке Украины. Потому что вы все знаете - я уже давно об этом говорю - есть ожидания со стороны России, что мы расколемся, что мы не сможем оставаться едиными. Но мы полностью, полностью, полностью едины.

С приближением весны украинские силы отрабатывают оборону удерживаемой территории и готовятся к дополнительным контрнаступлениям. Чтобы освободить свою землю, они должны быть в состоянии противостоять меняющейся тактике и стратегии России на поле боя в самом ближайшем будущем.

Им нужно улучшить свою способность маневрировать на открытой местности.

И им нужна устойчивая способность сдерживать и защищаться от русской агрессии в долгосрочной перспективе.

За мной стоят Государственный секретарь и министр обороны. Они глубоко вовлечены во все эти усилия.

Бронетехника, как скажет вам генерал Остин, является особенно критической. И именно поэтому Соединенные Штаты на сегодняшний день передали сотни боевых бронированных машин, в том числе более 500 в рамках пакета помощи, о котором мы объявили в прошлую пятницу [19 января].

И сегодня - сегодня я объявляю, что Соединенные Штаты направят на Украину 31 танк Abrams, что эквивалентно одному украинскому батальону.

Министр обороны Остин рекомендовал этот шаг, потому что он повысит способность Украины защищать свою территорию и достигать своих стратегических целей.

Танки Abrams - самые боеспособные танки в мире. Они также чрезвычайно сложны в эксплуатации и обслуживании, поэтому мы также предоставляем Украине запчасти и оборудование, необходимые для эффективной поддержки этих танков на поле боя.

И мы начнем - как можно скорее начнем обучать украинские войска этим вопросам тылового обеспечения, логистики и технического обслуживания.

Доставка этих танков на поле боя займет время, время, которое мы увидим - мы используем его, чтобы убедиться, что украинцы полностью готовы интегрировать танки Abrams в свою оборону.

Мы также тесно согласовали это объявление с нашими союзниками.

Американский вклад присоединяется к другим, ранее объявленным другими странами - [относительно вооружения], которое будет более доступным и легче интегрируемым для применения на поле боя в ближайшие недели и месяцы.

Я благодарен канцлеру Шольцу за предоставленные немецкие танки Leopard 2 и возглавление усилий по организации европейского вклада двух танковых батальонов для Украины.

Я хочу поблагодарить канцлера за его руководство и твердую приверженность нашим коллективным усилиям по поддержке Украины.

Германия действительно активизировалась, и канцлер был сильным, сильным голосом за единство - близким другом - и за уровень усилий, которые мы собираемся продолжать.

Поддержка способности Украины противостоять русской агрессии для защиты своего суверенитета и территориальной целостности является международным обязательством. Не просто наше - это всемирное обязательство.

На прошлой неделе в Германии министр обороны Остин в восьмой раз созвал Контактную группу по обороне Украины. Эта группа состоит примерно из 50 наций - 50 наций, - каждая из которых вносит значительный вклад в сохранение целостности Украины, каждая из которых полностью привержена тому, чтобы Украина оставалась сильной и независимой и могла защитить себя от угроз и насилия со стороны России.

Я хочу поблагодарить каждого члена этой коалиции за то, что они продолжают активно действовать.

Великобритания недавно объявила, что передает Украине танки Challenger 2. Франция предоставляет боевые бронированные машины AMX-10.

В дополнение к танкам Leopard, которые есть у Германии, - Германия также, как и США, посылает ракетную батарею Patriot. Нидерланды предоставляют ракеты Patriot и пусковые установки.

Франция, Канада, Великобритания, Словакия, Норвегия и другие страны пожертвовали критически важные системы противовоздушной обороны, чтобы помочь обеспечить безопасность украинского неба и спасти жизни ни в чем не повинных мирных жителей, которые буквально являются целью - целью русской агрессии.

Польша отправляет бронетехнику. Швеция безвозмездно передает боевые машины пехоты. Италия дает артиллерию. Дания и Эстония присылают гаубицы. Латвия поставляет больше ракет Stinger. Литва предоставляет зенитные орудия. А Финляндия недавно объявила о своем крупнейшем на сегодняшний день пакете помощи в области безопасности.

Возможно, вы помните, когда меня недавно спросили, что, по моему мнению, должно было произойти. И я сказал - я дал знать Путину. Он думал, что он придет к финляндизации Европы. Ну, у него теперь есть НАТОзация Финляндии. Он получил то, чего никогда не планировал.

Вместе с нашими союзниками и партнерами мы отправили более 3000 бронированных машин, более 8000 [800] артиллерийских систем, более 2 млн артиллерийских боеприпасов и более 50 современных реактивных систем залпового огня, противокорабельных и зенитных ракетных систем, все для того, чтобы помочь Украине противостоять жестокой агрессии, которая исходит от России.

И смотрите, сегодняшнее заявление основано на напряженной работе и приверженности стран всего мира во главе с Соединенными Штатами Америки помощи Украине в защите ее суверенитета и территориальной целостности.

Вот о чем речь: помочь Украине защитить и защитить украинскую землю. Это не наступательная угроза для России. Мы не создаем наступательной угрозы для России.

Если русские войска вернутся в Россию и они останутся там - там, где им и место, то сегодня же эта война закончится.

Это то, чего мы все хотим: справедливого и прочного прекращения этой войны.

Вы знаете, мы не позволим ни одной нации силой украсть территорию соседа.

Наши условия сохраняют суверенитет России - и суверенитет и территориальную целостность Украины и уважают Устав ООН, это те наши условия, над которыми мы работаем.

И, вы знаете, это условия, под которыми мы все подписались и за которые проголосовали 143 страны на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций в октябре прошлого года.

Таким образом, Соединенные Штаты, стоя плечом к плечу с нашими союзниками и партнерами, будут и впредь делать все возможное для поддержки Украины.

Путин ожидал, что решимость Европы и США ослабнет. Он ожидал, что наша поддержка Украины со временем рухнет. Он был не прав. Он был не прав. И он ошибался с самого начала, и продолжает ошибаться.

Мы едины. Америка едина, как и весь мир.

И когда мы сейчас приближаемся к годовалой отметке полномасштабного вторжения России на Украину, мы остаемся такими же едиными и решительными, как и прежде, в наших убеждениях и нашем деле.

Эти танки являются еще одним свидетельством нашей неизменной и неизменной приверженности Украине и нашей уверенности в навыках украинских сил.

Как я сказал президенту Зеленскому, когда он был здесь - а сегодня, кстати, его день рождения - в декабре: мы с вами столько, сколько потребуется, господин президент.

Украинцы ведут извечную борьбу против агрессии и господства. Это битва, в которой американцы с гордостью сражались снова и снова, и это битва, в которой мы позаботимся о том, чтобы украинцы тоже были хорошо оснащены для борьбы.

Это про свободу. Свободу для Украины, свободу везде. Речь идет о том мире, в котором мы хотим жить, и о мире, который мы хотим оставить нашим детям.

Так что да хранит Господь отважных украинских защитников своей страны, которые поддерживают пламя свободы так же ярко, как и мы.