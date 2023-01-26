Войти
bmpd.livejournal.com

США близки к одобрению поставки на Украину танков М1 Abrams

88
0
0

Американские издания "The Wall Strеet Journal" и "Politico" сообщают, со ссылкой на заявления неназванных американских официальных лиц, что администрация президента США Джо Байдена склоняется к передаче Украине "значительного количества" американских основных танков М1 Abrams, и что официальное объявление о предстоящих поставках этих танков может быть сделано в США на этой неделе.

Один из двух первых изготовленных для Тайваня образцов танка М1А2Т Abrams, 2022 год (с) Ronkainen

Сообщается, что это объявление правительства США станет частью более широкой дипломатической договоренности с Германией, согласно которой Берлин согласится передать Украине некоторое количество своих танков Leopard 2, а также одобрит поставку Украине большего количества танков Leopard 2 немецкого производства Польшей и другими странами.

По разным сообщениям, США планируют на первом этапе передать Украине от 30 до 50 танков Abrams. В то же время "Politico" сообщает, со ссылкой на неназванное "лицо, знакомое с вопросом", что танки Abrams, скорее всего, будут переданы в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative - USAI), то есть будут заказаны промышленности, а не переданы из наличия вооруженных сил США.

Со стороны bmpd заметим, что из этого можно сделать вывод, что в полном соответствии со сложившейся американской практикой поставок танков Abrams на экспорт, Украина получит некую экспортную версию танков, переоборудованную из танков Abrams с хранения. Это также свидетельствует, что Украина получит танки Abrams только спустя довольно значительный срок времени - видимо, не ранее второго полугодия 2023 года, если не позже. Впрочем, возможно, что для ускорения процесса поставки будут взяты экспортные модификации танков Abrams, находящиеся сейчас в работе для одного из экспортных заказчиков (Кувейт, Саудовская Аравия, Австралия, Польша или Тайвань), что может заметно ускорить их прибытие на Украину. В этом случае, по нашему мнению, можно ожидать поставки Украине одной из экспортных версий танков М1А2 SEP v.2.

Начало поставок Украине танков Abrams, безусловно, cпособно серьезно обострить ситуацию на фронте, поскольку интегрально танки М1А2 SEP v.2/3 являются очевидно сегодня лучшими танками в мире по совокупности боевого потенциала, и даже в экспортных версиях вариант М1А2 SEP v.2 ощутимо превосходит любой российский серийный танк, равно как и превосходит танки семейства Leopard 2. Проблема масштабной нехватки в Вооруженных Силах России новых противотанковых средств и современных танковых бронебойных подкалиберных снарядов делает ситуацию еще острее.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Германия
Кувейт
Польша
Россия
Саудовская Аравия
США
Тайвань
Украина
Продукция
Leopard-2
M1 Abrams
Похожие новости
22.10.2021
Рейтинг 10 регионов мира по фактическому объему экспорта ПВН в 2013-2020 гг. возглавляет Северная Америка
22.12.2015
Мифы мирового рынка вооружений
10.09.2015
Танки в обозримой перспективе останутся решающим фактором успеха при проведении наземных операций на ТВД
07.08.2013
Оптимистический прогноз для «Арматы»
30.12.2009
Колесные бронированные машины — современные тенденции
08.10.2007
НЕСКОНЧАЕМАЯ МИЛИТАРИЗАЦИЯ ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ. Военные расходы всех стран мира продолжают расти, утверждают эксперты СИПРИ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.01 02:42
  • 42763
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 26.01 00:22
  • 2351
Как насчёт юмористического раздела?
  • 25.01 20:11
  • 4
Дмитрий Рогозин: боевой робот "Маркер" прибудет в зону СВО в феврале
  • 25.01 19:18
  • 1
Война Запада на Украине – борьба за человеческие ресурсы
  • 25.01 14:08
  • 25
Почему ракету "Кинжал" рано называть "убийцей авианосцев"
  • 25.01 13:28
  • 1
На восстановленном аэродроме на севере Сирии разместили российскую авиацию
  • 25.01 11:43
  • 2
В России захотели увеличить количество спутников
  • 25.01 10:28
  • 1
США закроют глаза на польскую аннексию Украины
  • 25.01 06:33
  • 7
«Произошла перестройка предприятия»: модернизация машин Т-62М и БРДМ-2 в Чите перешла на «военные рельсы»
  • 24.01 20:00
  • 5
Рособоронэкспорт начал продвижение 15 новых образцов продукции российского производства в 2022 году
  • 24.01 19:16
  • 2
"Росэнергоатом": хранить боеприпасы на АЭС могли придумать только в США
  • 24.01 19:15
  • 1
Выпускник Академии Генштаба: результативность ВС РФ в ходе СВО по темпам уничтожения техники противника превосходит даже времена ВОВ
  • 24.01 18:10
  • 0
Крупнейшее польское оборонное предприятие Mesko SA столкнулось с нехваткой квалифицированных кадров
  • 24.01 14:59
  • 2
Выборы 2024
  • 24.01 11:09
  • 1
Лавров заявил, что Россия ведет с Западом уже не гибридную войну