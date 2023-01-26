США близки к одобрению поставки на Украину танков М1 Abrams

Американские издания "The Wall Strеet Journal" и "Politico" сообщают, со ссылкой на заявления неназванных американских официальных лиц, что администрация президента США Джо Байдена склоняется к передаче Украине "значительного количества" американских основных танков М1 Abrams, и что официальное объявление о предстоящих поставках этих танков может быть сделано в США на этой неделе.

Один из двух первых изготовленных для Тайваня образцов танка М1А2Т Abrams, 2022 год (с) Ronkainen

Сообщается, что это объявление правительства США станет частью более широкой дипломатической договоренности с Германией, согласно которой Берлин согласится передать Украине некоторое количество своих танков Leopard 2, а также одобрит поставку Украине большего количества танков Leopard 2 немецкого производства Польшей и другими странами.

По разным сообщениям, США планируют на первом этапе передать Украине от 30 до 50 танков Abrams. В то же время "Politico" сообщает, со ссылкой на неназванное "лицо, знакомое с вопросом", что танки Abrams, скорее всего, будут переданы в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative - USAI), то есть будут заказаны промышленности, а не переданы из наличия вооруженных сил США.

Со стороны bmpd заметим, что из этого можно сделать вывод, что в полном соответствии со сложившейся американской практикой поставок танков Abrams на экспорт, Украина получит некую экспортную версию танков, переоборудованную из танков Abrams с хранения. Это также свидетельствует, что Украина получит танки Abrams только спустя довольно значительный срок времени - видимо, не ранее второго полугодия 2023 года, если не позже. Впрочем, возможно, что для ускорения процесса поставки будут взяты экспортные модификации танков Abrams, находящиеся сейчас в работе для одного из экспортных заказчиков (Кувейт, Саудовская Аравия, Австралия, Польша или Тайвань), что может заметно ускорить их прибытие на Украину. В этом случае, по нашему мнению, можно ожидать поставки Украине одной из экспортных версий танков М1А2 SEP v.2.

Начало поставок Украине танков Abrams, безусловно, cпособно серьезно обострить ситуацию на фронте, поскольку интегрально танки М1А2 SEP v.2/3 являются очевидно сегодня лучшими танками в мире по совокупности боевого потенциала, и даже в экспортных версиях вариант М1А2 SEP v.2 ощутимо превосходит любой российский серийный танк, равно как и превосходит танки семейства Leopard 2. Проблема масштабной нехватки в Вооруженных Силах России новых противотанковых средств и современных танковых бронебойных подкалиберных снарядов делает ситуацию еще острее.