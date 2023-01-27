Ведущая фракция Европарламента призвала к переводу экономики ЕС на военные рельсы

Глава Европейской народной партии Манфред Вебер также заявил о поддержке идеи создания общеевропейской армии

БЕРЛИН, 26 января. /ТАСС/. Глава ведущей фракции Европарламента - Европейской народной партии (ЕНП) - Манфред Вебер призвал к переводу экономики Евросоюза (ЕС) на военные рельсы на фоне интенсификации поставок западными странами боевой техники на Украину. С таким заявлением он выступил в интервью газете Berliner Morgenpost, опубликованном в ночь со среды на четверг.

"Если посмотреть, какие у нас присутствуют потребности в оружии и боеприпасах, становится очевидно, что ЕС необходима своего рода военная экономика", - сказал он. Страны сообщества сейчас "не в состоянии быстро предоставить все необходимые вооружения" ни для собственной обороны, ни для повышения боеспособности Украины, отметил Вебер. Кроме того, им необходимо "принимать все новые и новые решения" в военной сфере с учетом "российских возможностей и действий", пояснил политик.

В этом контексте Вебер также заявил о поддержке идеи создания общеевропейской армии. Пришло время Европе "совместно принять на себя ответственность за Украину и за весь мир", заявил он.

В среду власти США объявили о намерении передать Киеву 31 танк M1 Abrams. В свою очередь правительство ФРГ подтвердило, что направит Украине 14 танков Leopard 2 из запасов германских ВС и выдаст другим странам разрешения на реэкспорт. О намерениях передать Украине танки также заявили в оборонных ведомствах Норвегии и Словакии. Ранее о решении предоставить Киеву танки сообщили власти Великобритании, Польши и Франции.

Посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев назвал решение Берлина по отправке танков киевским властям "крайне опасным", по его словам, оно "переводит конфликт на новый уровень противостояния". В свою очередь посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов во вторник заявил, что российские силы уничтожат американские танки M1 Abrams, как и другую военную технику стран НАТО, если администрация США решит поставить их Украине.