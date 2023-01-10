Поставки БМП Bradley и Marder предвещают появление у Украины более сложных систем вооружения

ЦАМТО, 9 января. Поставки Киеву американских и немецких БМП, а также французских легких танков предвещают появление у Украины более сложных, высокотехнологичных систем вооружений во второй половине года, заявил "РИА Новости" директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

Ранее США и союзники по НАТО анонсировали поставки 50 БМП Bradley, 100 БТР M113, 18 ед. 155-мм самоходных гаубиц и 18 тягачей, 40 БМП Marder, колесных танков AMX-10RC, десятков и сотен тысяч снарядов различных калибров.

"Запад уже приступает к реализации новых пакетов военных поставок для Украины, которые будут включать в себя и технику, адаптированную к стандартам НАТО. Это и боевые машины пехоты Marder и Bradley, которые открывают перспективу поставки танков. Эти поставки весьма вероятны уже во второй половине – конце 2023 года", – отметил И.Коротченко.

По его словам, поставка западных образцов бронетехники происходит по мере практически полного исчерпания исправной техники советского и российского производства, которая имелась у стран Центральной и Восточной Европы и уже была передана Киеву. Это требует подготовки украинских кадров к использованию техники НАТО.

"Это означает, что поставки техники будут синхронизированы с подготовкой кадров, процесс будет проходить параллельно. Мы должны понимать, что затягивание специальной военной операции будет приводить к тому, что Запад будет находить новые для себя варианты поставки вооружений Киеву – дальше настанет время поставок и сложных высокотехнологичных систем", – подчеркнул И.Коротченко.

Он пояснил, что все поставки рассчитаны "исходя из текущих и будущих потребностей ВСУ". "Бессмысленно ожидать, что данные поставки иссякнут. Кроме того, запускаются на полную мощность предприятия американского ВПК, который будет замещать выбывающее вооружение в странах НАТО новыми американскими поставками", – добавил собеседник агентства.

Таким образом, по оценке И.Коротченко, судя по анонсированным планам военного строительства на Украине и переходе на корпусную систему, украинские вооруженные силы адаптируются для ведения контрнаступательных и наступательных операций, а американский военно-промышленных комплекс будет главным экономическим бенефициаром этих процессов.