БМП пошли, танкам приготовиться. США намерены поставить Украине тяжелую бронетехнику

На оснащение ВСУ начнет поступать тяжелая американская бронетехника

Глава Белого дома Джо Байден подтвердил, что США рассматривают возможность поставок вооруженным силам Украины боевых машин пехоты М2 Bradley. В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон пообещал поставить Киеву колесные танки AMX-10RC.

БМП М2 Bradley поступила на вооружение Сухопутных войск США в 1981 году. Всего оборонно-промышленным комплексом США было изготовлено 9753 боевых машин пехоты всех модификаций (в этом плане США, безусловно, есть, что передать украинцам). БМП этого типа применялась Сухопутными войсками США в войнах в Персидском заливе, Ираке и в Афганистане.

Машина была создана во второй половине 1970-х годов с учетом опыта боевого применения БМП-1 и особенностей германской БМП Marder. Основная задача, поставленная перед разработчиками, заключалась в том, чтобы предложить Сухопутным войскам США существенно лучшую бронемашину по сравнению с бронетранспортером M113.

Во многом это удалось - 32-тонная М2 Bradley представляет собой хорошо вооруженную и защищенную БМП, весьма неплохо зарекомендовавшую себя в ходе многочисленных войн и конфликтов, которые вели на протяжении последних десятилетий США. Американская боевая машина пехоты существенно превосходит по своим тактико-техническим характеристикам отечественные БМП-1 и БМП-2. К примеру, снаряды от 30-мм пушек российских боевых машин пехоты не пробивают лобовую проекцию М2 Bradley. Конкуренцию американской бронемашине может составить разве что БМП-3 со своей 100-мм пушкой.

Однако не стоит думать, что встречи американской и российской бронетехники превратятся исключительно в огневое противоборство. Все-таки бронетранспортеры и БМП является в основном средством доставки пехоты на линию боевого соприкосновения и лишь иногда - как средство огневой поддержки танков. Но любые атаки легкой бронетехники совместно с танками в так называемом едином бронированном порядке оборачиваются для БМП и бронетранспортеров тяжелыми потерями.

Совершенно другое дело - использование ВСУ американских боевых машин пехоты для повышения мобильности войск в составе оперативных маневренных групп, рейдовых и обходящих отрядов, тем более что местность на юге Украины исключительно благоприятствует для действий подобного рода.

В этом случае применение ВСУ М2 Bradley сулит значительный эффект.

Однако возникает вполне естественный вопрос - когда БМП М2 Bradley в необходимых количествах появятся на оснащении подразделений и частей ВСУ? При самом оптимистичном варианте развития событий, скорее всего, это произойдет не ранее апреля-мая 2023 года. В этом плане следует учесть необходимое время для подготовки личного состава ВСУ к эксплуатации и боевому применению М2 Bradley и развертывание соответствующей системы технического обеспечения.

Скорее всего, БМП М2 на Украину будут поставляться из наличия Сухопутных войск США на базах хранения вооружения и техники на континентальной части Америки, причем, скорее всего, в вариантах М2А2/М3А2 и М2А2 ODS. Вряд ли украинская мотопехота получит последние варианты Bradley - типа М2А4.

Производство модификации M2A2/M3A2, напомним, началось в 1988 году. Уровень защищенности БМП Bradley в этом варианте был существенно повышен за счет более совершенной пассивной и динамической защиты от бронебойных подкалиберных снарядов 30-мм пушки 2А42 - основного вооружения БМП-2 и от гранат РПГ-7.

Модификации ODS/ODS-E (Operation Desert Storm/Operation Desert Storm - Engineer) были созданы c учетом боевого опыта, полученного в ходе операции «Буря в пустыне» в 1991 году. Изменения в основном касались электроники БМП.

В плане поставок ВСУ легкой бронетехники не отстает от главы Белого дома Джо Байдена и президент Франции Эммануэль Макрон. Он пообещал Владимиру Зеленскому передать ВСУ колесные танки AMX-10RC.

Это первый случай поставки разработанных на Западе танков украинской армии, отмечают в Елисейском дворце.

Пока остается неясным, сколько боевых машин планируется передать ВСУ и когда это может произойти.

Колесные танки AMX-10 RC были разработаны фирмой Satory Military Vehicles, совместным предприятием Groupement des Industries de l'Armée de Terre (затем стала ядром новой компании Nexter) и Renault Group и предназначаются на роль разведывательной машины, способной также вести борьбу с бронетехникой противника. Тип брони - алюминиевый сплав, катаная, противопульная.

Серийное производство AMX-10RC осуществлялось с 1976 по 1994 год. Всего было построено 457 бронеавтомобилей этого типа. 337 из них поступили на вооружение французской армии, применявшей их в операции «Буря в пустыне» в 1991 году и ряде миротворческих операций. То есть вполне возможно, что значительная часть этих колесных танков будет передана Украине, тем более, что французы меняют AMX-10RC на более совершенные образцы бронетанкового вооружения.

Аббревиатура RC расшифровывается как Roues-Canon («Пушка на колесах»). 16,6-тонная машина оснащена гладкоствольным 105-мм орудием F2, размещенным в башне вращающегося типа и спаренным пулеметом NF1 калибра 7,62 мм. Экипаж AMX-10RC состоит из четырех человек.

После поставок вооруженным силам Украины американских БМП М2 Bradley и французских колесных танков AMX-10RC следует ожидать передачи Киеву и германских боевых машин пехоты Marder, а затем и основных боевых танков Leopard 2. Берлин в этом плане ожидал только сигнала со стороны США и других государств-участников НАТО и, похоже, этой отмашки в ФРГ дождались.

Как ранее писала «Газета.Ru», после поставок ВСУ продвинутой зенитной ракетной системы Patriot уже ничего не выглядит невозможным. То есть США уже не опасаются утраты на Украине критических технологий.

Михаил Ходаренок