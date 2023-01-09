Конфликт на Украине может зайти в тупик

Global Times: Запад использует Украину, чтобы сбить Россию с ног

Отказ Киева от предложения российского лидера Владимира Путина о рождественском перемирии показал, что украинский конфликт заходит в тупик, пишет Global Times. Произошло это в момент, когда США и их союзники по НАТО объявили об отправке на Украину бронированных боевых машин.

Ван Ци (Wang Qi)

Тупиковая ситуация в зоне российско-украинского вооруженного конфликта, скорее всего, сохранится, причиняя ущерб жизни людей и экономике. Об этом в пятницу рассказали китайские эксперты, узнав о том, что Украина отвергла предложение России о 36-часовом прекращении огня на православное Рождество. Произошло это в момент, когда США и их союзники по НАТО объявили об отправке на Украину бронированных боевых машин.

Такие обстоятельства указывают на то, что условия для проведения мирных переговоров между Россией и Украиной не созрели. Поставки западного оружия на Украину доказывают, что Запад использует любую возможность ослабить Россию вместо того, чтобы разрядить обстановку.

В четверг российский президент Владимир Путин приказал своим войскам во время Рождества на 36 часов прекратить огонь на Украине. Согласно опубликованному Кремлем заявлению, российский президент дал поручению министру обороны ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине с 12:00 в пятницу до 24:00 в воскресенье.

"Исходя из того, что в районах боевых действий проживает большое количество граждан, исповедующих православие, призываем украинскую сторону объявить режим прекращения огня и дать возможность им посетить службы в Рождественский сочельник, а также в День Рождества Христова", - отметил Путин в своем заявлении.

За несколько часов до этого с призывом прекратить огонь выступил глава Русской православной церкви патриарх Кирилл. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в четверг в ходе телефонного разговора с Путиным также призвал к прекращению огня.

Но у противников России есть сомнения. Украинский президент Владимир Зеленский ответил в четверг, что Россия хочет воспользоваться праздниками как прикрытием, чтобы остановить украинское наступление и использовать передышку для укрепления своих позиций. Советник президента Зеленского Михаил Подоляк отверг российское предложение, назвав его "лицемерием".

В Вашингтоне американский президент Джо Байден также сказал, что Россия, объявившая о прекращении огня, пытается "найти немного кислорода". В четверг Белый дом заявил, что США и Германия направят на Украину на усиление ее вооруженных сил боевые бронированные машины.

США поставят туда боевые машины "Брэдли", а Германия – БМП "Мардер". Две страны также договорились отправить на Украину дополнительные комплексы "Пэтриот", о чем сообщает Financial Times.

Франция, также являющаяся союзницей США по НАТО, в среду согласилась поставить на Украину бронеавтомобили AMX-10RC. Это стало результатом переговоров между французским президентом Эммануэлем Макроном и Зеленским.

Старший научный сотрудник Института российских, восточноевропейских и центральноазиатских исследований при Китайской академии общественных наук Чжан Хун (Zhang Hong) рассказал, что путинское предложение о прекращении огня является добровольной инициативой, направленной на ослабление напряженности.

"Возможно, это дипломатическая рекогносцировка, попытка найти какие-то условия для примирения, создать некую атмосферу доброжелательности", - рассказал Чжан Global Times.

Говоря об отрицательном ответе Украины и США, Чжан отметил, что ключевое разногласие в российско-украинском конфликте связано с территорией. Россия выступает за мирные переговоры на основе сложившегося положения дел, а Украина и Запад требуют возвращения к границам, существовавшим до 2014 года.

По словам ученого, когда речь заходит об основополагающих вопросах территории и суверенитета, России, Украине и Западу практически невозможно прийти к согласию. "Краткое перемирие не изменит огромную разницу интересов сторон. А условия для переговоров о прекращении огня пока не созрели".

Другой эксперт по Восточной Европе из Китайской академии общественных наук Ян Цзинь (Yang Jin) сообщил Global Times, что некоторые европейские страны уже не импортируют энергоресурсы из России, и поэтому Германия с Францией занимают одинаковую с США позицию в вопросе предоставления военной помощи Украине.

Поставляемое Западом оружие и машины помогут Украине сократить отставание от России, а это значит, что тупиковая ситуация на поле боя сохранится, сказал Ян. "Продолжение конфликта чревато не только гибелью людей и ущербом для экономики. Оно негативно отражается на людской психологии. Миролюбивые народы планеты не желают видеть продолжения этого вооруженного конфликта".

Во время состоявшегося 30 декабря разговора по видеосвязи между российским и китайским руководителями председатель Си Цзиньпин подчеркнул, что путь к мирным переговорам будет нелегким, но если заинтересованные стороны не сдадутся и не откажутся от избранного пути, возможность для установления мира будет существовать всегда.

Китай будет и впредь занимать объективную и беспристрастную позицию, работая над объединением усилий мирового сообщества и играя конструктивную роль в мирном урегулировании украинского кризиса, сказал Си.

По словам Яна, отношение Китая к российско-украинскому конфликту всегда было нейтральным, и Пекин неизменно призывает к мирному политическому урегулированию.

Будучи ответственной и крупной страной, Китай готов создавать условия для достижения мира. Однако ключ к урегулированию находится не у него, а у участников этого конфликта и у причастных к нему сторон, таких как США и НАТО, добавил эксперт.