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РИА Новости

"Русским теперь не поздоровится". Помощь НАТО Киеву вышла на новый уровень

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Солдат ВСУ возле французской самоходной гаубицы CAESAR под Авдеевкой
Солдат ВСУ возле французской самоходной гаубицы CAESAR под Авдеевкой.
Источник изображения: © AP Photo / Libkos

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости, Андрей Коц. В самом начале года блок НАТО резко повысил ставки в противостоянии с Россией — сразу несколько стран альянса пообещали Киеву тяжелую бронетехнику. Пока речь идет о боевых машинах пехоты, самоходных артиллерийских установках и колесных танках. Но некоторые уже подумывают передать образцы еще серьезнее.

Ветеран "Бури в пустыне"

Белый дом выписал Украине очередной, пока самый крупный транш на 3,75 миллиарда долларов. Киев получит 100 гусеничных бронетранспортеров M113, около 200 колесных автомобилей повышенной проходимости, 36 буксируемых гаубиц калибра 105 миллиметров, боеприпасы различных калибров, оборудование и снаряжение.

Боевая машина пехоты (БМП) США M2 Bradley

Источник изображения: © Фото : Public domain

В списке и 50 БМП M2 Bradley с боекомплектом. Западная бронетехника такого уровня в зоне конфликта еще не появлялась.

M2 Bradley поступила на вооружение сухопутных войск США в 1981-м и до сих пор служит главной рабочей лошадкой американской армии. Применялась во множестве кампаний. Зарекомендовала себя как достаточно надежная, грозная и защищенная, способная работать круглосуточно. Берет на борт шесть десантников, вооружена 25-миллиметровой автоматической пушкой, пулеметом, а также встроенной ПТУР TOW, благодаря которой M2 заслужила репутацию истребителя бронетехники. Во время "Бури в пустыне" "Бредли" сожгли больше иракских танков, чем "Абрамсы".

Известно, что украинцам выделят 50 БМП в модификации M2A2 ODS. Ее поставили на колеса в 1990-х, учтя опыт иракской кампании. Важнейший элемент модернизации — боевая информационно-управляющая система FBCB2 (Force XXI Battle Command Brigade and Below), позволяющая обмениваться разведывательной информацией со спутниками и всеми боевыми единицами с такими устройствами. FBCB2 показывает на дисплее компьютера расположение дружественных и вражеских сил с привязкой к рельефу местности.

Конечно, 50 машин с БИУС не превратят ВСУ в сетецентрическую армию. Однако американцы смогут вживую увидеть, как их оружие противостоит российскому. Если опыт признают удачным, США резко нарастят поставки без особого ущерба для собственной обороноспособности. На базах хранения без дела простаивают более двух тысяч М2 ранних модификаций.

От Берлина и Парижа

О новых поставках сообщила Германия. Берлин обязался в первом квартале предоставить ВСУ 40 БМП Marder. Это решение вызвало в бундестаге сильную критику. Депутат от ХДС Хеннинг Отте заявил, что теперь "бундесверу придется опустошать свои хранилища, а техника и так находится в плохом состоянии".

Немецкая боевая машина пехоты Marder во время учений

Источник изображения: © Фото : Marco Dorow

Припомнили и недавний скандал с новейшими БМП Puma, значительная часть которых оказались небоеспособной.

Marder приняли на вооружение в 1970-м, но боевое крещение машина прошла только в 2009-2011-х в Афганистане. Солдаты бундесвера ценят ее за хорошую защищенность, высокую огневую мощь 20-миллиметровой противотанковой пушки и ПТУР Milan.

Какой именно вариант отправят ВСУ, не уточняли, но вряд ли самый последний. Наиболее современных Marder A5 и Marder A5A1 у немецкой армии чуть больше сотни. А версиям A3 и A4 уже больше тридцати лет. Впрочем, и А3 уверенно выдерживает очередь в лоб бронебойными из 30-миллиметровой пушки БМП-2, поэтому сбрасывать со счетов ее точно не стоит.

Французы, в свою очередь, хотят поделиться легкими колесными танками AMX-10RC. Эти бронеавтомобили с танковой башней и 105-миллиметровым орудием, принятые на вооружение в 1981-м, воевали во многих горячих точках. Мощности пушки вполне хватает, чтобы бороться не только с легкой бронетехникой, но и с более защищенными целями. А колесная формула 6х6, высокая подвеска и 300-сильный двигатель позволяют быстро менять позиции на поле боя.

"Высокотехнологичные варианты"

В НАТО готовы пойти еще дальше, расширив номенклатуру передаваемого вооружения. Новые образцы могут привезти на Украину уже во второй половине года, говорит директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.

"Поставки техники синхронизируют с подготовкой кадров, — поясняет он. — Надо понимать: затягивание специальной военной операции приведет к тому, что Запад придумает и другие варианты, со сложными высокотехнологичными системами. Поток оружия не иссякнет. Кроме того, запускаются на полную мощность предприятия американского ВПК — для замещения потерь стран НАТО".

Уже вовсю твердят о танках — хотя еще полгода назад эту возможность категорически отрицали. Газета The Wall Street Journal пишет, что Польша готова отправить на Украину собственные ОБТ Leopard 2 германского производства. Сейчас Варшава спешно заменяет парк из немецких машин на американские и южнокорейские. Правда, там постоянно оглядываются на действия союзников.

Судя по всему, отмашки ждут и в Хельсинки. Власти Финляндии, еще не успевшей вступить в Североатлантический блок, уже заявили, что, если другие страны пошлют Киеву танки, то и они не останутся в стороне, отдав не менее 30 единиц Leopard 2.

Немецкий основной боевой танк Leopard 2

Источник изображения: © Фото : U.S. Army / Markus Rauchenberger

А в понедельник телеканал Sky News сообщил, что Великобритания задумалась о переброске танков Challenger 2. Насчет "Абрамсов" в Вашингтоне пока молчат.

Поставки Западом тяжелой бронетехники способны существенно осложнить российской армии решение боевых задач. Если раньше превосходство в танковых технологиях было на стороне Москвы, то натовские машины приблизят паритет. Впрочем, объемы поставок, как и прежде, зависят от ситуации на фронте.

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Страны
Афганистан
Великобритания
Германия
Польша
Россия
США
Украина
Финляндия
Франция
Южная Корея
Продукция
AMX-10RC
BGM-71 ТOW
Bradley
Challenger 2
Leopard-2
M1 Abrams
M113 БТР
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