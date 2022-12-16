Построенный в интересах Минобороны ледокол проекта 21180М «Евпатий Коловрат» вышел на ходовые испытания

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Новейший ледокол "Евпатий Коловрат" проекта 21180М, построенный в Санкт-Петербурге в интересах Минобороны России, приступил к прохождению заводских ходовых испытаний. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.

Дизель-электрический ледокол покинул достроечную стенку судостроительной фирмы "Алмаз" и вышел в акваторию Балтийского моря, на борту экипаж и сдаточная команда предприятия. В рамках ЗХИ будут проверены все системы ледокола и его характеристики, работа устройств и механизмов и т.д. Сроки прохождения испытаний в сообщении не обозначены. Вероятней всего "Евпатий Коловрат" войдет в состав ВМФ РФ "под елочку" или в начале следующего года, это будет зависеть от испытаний.

Отправится служить ледокол на Тихоокеанский флот, он войдет в состав отряда судов обеспечения войск и сил на Северо-Востоке России. Экипаж для ледокола был сформирован на Камчатке.

"Евпатий Коловрат" был заложен на "Алмазе" в декабре 2018 года, спущен на воду 20 ноября 2020 года. Проект 21180М, по которому он построен, является дальнейшим развитием проекта 21180 с единственным ледоколом "Илья Муромец". В отличие от базового ледокола, новый является "облегченной версией" с меньшей осадкой, что позволит ему работать на мелководье.

Полное водоизмещение – 4080 тонн, длина корпуса – 82 метра, ширина – 19 метров, осадка – 4,6 метра. Скорость – до 14 узлов, дальность плавания – 7600 миль, автономность – 30 суток. Экипаж – 28 человек. Имеется площадка для размещения вертолета. Ледокол способен преодолевать льды толщиной до 1 метра со скоростью 2 узла.

Судно предназначено для обеспечения базирования и развертывания сил флота в ледовых условиях, самостоятельной проводки кораблей и судов, а также их буксирного обеспечения в ледовых условиях.