Возвращаемся в океан: каким был 2020 год для флота России

Российский флот до конца года получит четыре боевых надводных корабля

За последний год для ВМФ России было построено 40 кораблей, подводных лодок, катеров и судов обеспечения. Однако страна находится еще на начальном этапе восстановления своего военно-морского могущества. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок разбирался с наиболее знаковыми событиями для российского флота в уходящем году.

В настоящее время программа военного кораблестроения в России находится на этапе своей активной реализации. Вместе с тем корабельный состав отечественного флота по-прежнему оставляет желать лучшего. Российский флот пока по многим причинам (в первую очередь, финансовым) так и не приступил к строительству кораблей класса эскадренный миноносец и крейсер.

Об авианосцах говорить сегодня не приходится в принципе, хотя хорошие проекты этих кораблей уже есть.

Особенно остро в ВМФ стоит вопрос с кораблями противоминной обороны. К примеру, в составе Тихоокеанского флота только один тральщик, который может считаться современным. На Северном флоте пока нет ни одного перспективного корабля противоминной обороны.

Не самым лучшим образом обстоят дела и с современными десантными кораблями. В боевом составе флота их откровенно мало, а к строительству некоторых классов (универсальных десантных) только приступили.

Строительство надводных и подводных сил флота

В уходящем году для Военно-морского флота России было построено 40 кораблей, подводных лодок, катеров и судов обеспечения. Об этом сообщил в интервью газете Минобороны «Красная звезда» главком ВМФ РФ Николай Евменов.

Российский флот до конца 2020 года получит еще четыре боевых надводных корабля

В декабре в состав ВМФ РФ должны войти большой десантный корабль проекта 11711 «Петр Моргунов», корвет проекта 20380 «Алдар Цыденжапов», корабль противоминной обороны проекта 12700 «Яков Баляев» и корвет проекта 20385 «Гремящий».

Продолжается серийное строительство ракетных подводных крейсеров стратегического назначения проекта «Борей-А» и многоцелевых атомных подводных лодок проекта «Ясень-М», кораблей океанской зоны класса фрегат, корветов и малых ракетных кораблей. Будет продолжено серийное строительство для Тихоокеанского флота дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3.

На предприятии «Адмиралтейские верфи» ведется строительство универсального патрульного корабля арктической зоны проекта 23550 «Иван Папанин». Строящийся в Санкт-Петербурге на предприятии «Судостроительная фирма «Алмаз» ледокол проекта 21180М «Евпатий Коловрат» войдет в состав ВМФ РФ в 2022 году.

Очень отрадный факт, что в интересах ВМФ России запущено серийное производство отечественных дизель-газотурбинных агрегатов М55Р для фрегатов серии проекта 22350.

М55Р успешно прошел квалификационные и приемосдаточные испытания. Ранее подобные энергетические установки флоту поставляло украинское предприятие «Зоря-Машпроект».

М55Р - это первый российский морской агрегат, изготовленный исключительно отечественными предприятиями. Создание морских газотурбинных силовых установок и агрегатов - наукоемкий высокотехнологичный процесс. Подобными компетенциями обладают всего несколько производителей в мире. Таким образом, можно констатировать, что кризис с высокооборотными дизелями для малых кораблей и тральщиков понемногу выправляется.

Оперативная и боевая подготовка

Одним из самых масштабных мероприятий боевой и оперативной подготовки в уходящем году стало учение с межфлотской группировкой разнородных сил ВМФ «Океанский щит-2020», которое прошло в конце июля - начале августа. В ходе него были отработаны совместные практические действия сил Черноморского, Балтийского, Северного и Тихоокеанского флотов, морской авиации ВМФ и авиации Воздушно-космических сил, в том числе Дальней и Военно-транспортной, подразделений Командования сил специальных операций.

Учение «Океанский щит-2020» проходило в акваториях 13 морей на трех стратегических направлениях.

К выполнению задач привлекалось около 170 единиц вооружения и военной техники, в том числе надводные корабли всех классов и суда вспомогательного флота, атомные и дизель-электрические подводные лодки (всего к учению привлекалось 30 кораблей). В ходе практических действий сил и войск флотов достигнуты высокие показатели, успешно выполнено свыше 250 боевых упражнений, в том числе 160 - с практическим применением оружия.

На Тихоокеанском флоте ракетный крейсер «Варяг» и атомный подводный крейсер «Омск» выполнили в акватории Берингова моря совместную ракетную стрельбу по морской цели. «Варяг» произвел пуск противокорабельной крылатой ракеты комплекса «Вулкан», а «Омск» запустил из-под воды противокорабельную ракету «Гранит». Обе ракеты поразили мишени на дальностях более 450 и более 320 километров соответственно. Также была проведена ракетная стрельба береговых мобильных комплексов «Бастион» по мишени в акватории Анадырского залива.

Балтийский флот отработал ряд задач по организации противолодочной, противовоздушной обороны, выполнил торпедные и артиллерийские стрельбы. Также производилась высадка морского десанта на необорудованное побережье в районе полигона «Хмелевка».

В учениях приняли участие 33 самолета, 15 вертолетов, а также беспилотные летательные аппараты морской авиации Военно-Морского Флота.

В целом учения были охарактеризованы как грандиозные. Это, безусловно так, если не сравнивать с аналогичными маневрами времен ВМФ СССР.

К примеру, учения «Байкал» 1966 года, «Север-68», «Океан» 1970 года и другие по всем численным показателям обходили «Океанский щит» этого года в несколько десятков раз. Для примера - в 2020 году высадили 25 бронетранспортеров БТР-82А, а с воздуха десант поддерживали 6 самолетов, а в 1967 году на учениях «Родопы» на Черном море было десантировано 6000 человек личного состава и 1200 единиц боевой техники.

Что касается других элементов боевой подготовки ВМФ России, то, к примеру, нет однозначного ответа, почему морские стратегические ядерные силы Тихоокеанского флота еще ни разу не произвели пуск БРПЛ «Булава».

Перспективное оружие

6 октября 2020 года из акватории Белого моря головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» впервые выполнил стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» по морской цели, расположенной в Баренцевом море.

Фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» - самый современный боевой корабль Северного флота. Он был построен на судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге и зачислен в состав флота в июле 2018 года. Фрегат успешно выполнил задачи нескольких учений и кругосветного плавания. Он является постоянным участником Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге.

По данным объективного контроля, «Циркон» прямым попаданием успешно поразил морскую цель на расстоянии 450 км, скорость полета ракеты при этом составила более 8 Махов.

Комплексом «Циркон» планируется оснащать подводные лодки и надводные корабли Военно-морского флота.

Гиперзвуковые ракеты «Циркон» рассматриваются как одно из перспективных средств борьбы с авианосными ударными группами (АУГ). И это не удивительно.

Современные авианосцы - главная ударная сила военно-морского флота на морях и океанах и их ввод в сражение зачастую решает исход вооруженного противоборства в целом.

Во всех локальных войнах последних десятилетий авианосцы зарекомендовали себя как очень эффективное средство ведения боевых действий. Вместе с тем авианосцы - очень дорогие корабли в постройке и эксплуатации.

Стоимость современного атомного ударного авианосца уже достигает $13-14 млрд. Это, между прочим, 20% бюджета Вооруженных сил РФ. Сейчас всего лишь девять стран в мире имеют в своих флотах такие корабли.

Одной из главных задач отечественного ВМФ, начиная с послевоенных времен, является борьба с авианосными ударными (многоцелевыми) группами вероятного противника, которые представляют значительную угрозу важным объектам государства и Вооруженных сил, расположенным у береговой черты. Эти вопросы в нашем ВМФ традиционно возлагались (и возлагаются в настоящее время) на корабли, подводные лодки и морскую ракетоносную авиацию.

Планировалось, что в первую очередь авианосцы вероятного противника будут поражать подводные лодки проекта 949А (с противокорабельными ракетами типа П-700 «Гранит») и дальние бомбардировщики типа Ту-22М3 с противокорабельными ракетами типа Х-22 (Ту-22М3М с ракетами Х-32).

Однако многие отечественные эксперты считают, что радиус действия имеющихся в распоряжении отечественных средств поражения не позволяет даже выйти надводным кораблям, подводным лодкам и авиации на рубеж пуска противокорабельных крылатых ракет (ПКР). Даже в случае большой удачи и осуществления пуска ПКР по авианосцу, корабли прикрытия из состава боевой группы вероятного противника с легкостью уничтожат все атакующие ПКР типа Х-22/32 и П-700.

С принятием на вооружение, развертыванием серийного производства гиперзвуковых противокорабельных ракет «Циркон» и последующим оснащением изделиями этого типа кораблей и подводных лодок современного российского ВМФ такая проблема во многом будет решена.

Обеспечение базирования флота

Как отметил главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов, сегодня российский флот обладает океанским статусом и способен эффективно действовать во всех широтах.

Вопросы улучшения базирования отечественного флота всегда достаточно остро стояли на повестке дня военно-политического руководства российского государства. В этом году Россия и Судан подписали соглашение о создании пункта материально-технического обеспечения (ПМТО) ВМФ РФ в Судане, которое «отвечает целям поддержания мира и стабильности в регионе, носит оборонительный характер и не направлено против других государств». Это соглашение будет действовать следующие 25 лет, а по их истечению будет автоматически продляться на последующие 10-летние периоды, если ни одна из сторон не решит прекратить эту практику.

Россия сможет размещать в Судане не более четырех кораблей одновременно, в том числе с ядерной энергетической установкой. Численность российских военнослужащих не будет превышать 300 человек.

Рано или поздно перед Россией встанет задача восстановления морской мощи государства. И российскому флоту уже сейчас необходима хорошо развитая система базирования.

И ПМТО в Судане здесь - всего лишь первый шаг. Значение его исключительно велико - это безопасность стратегических морских транспортных путей в различных районах Мирового океана, расширение военно-политического и военно-технического сотрудничества со странами региона. ПМТО также обеспечит отдых экипажей, ремонт и материально-техническое снабжение кораблей.

В целом за последние годы для восстановления военно-морской мощи государства сделано весьма много. Тем не менее, страна находится еще на начальных этапах возрождения могучего океанского флота, соответствующего статусу великой державы.

Михаил Ходаренок