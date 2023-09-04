Для ВМФ России заложен ледокол "Святогор"

Как сообщил глава Петроградского района Санкт-Петербурга Владимир Омельницкий, 1 сентября 2023 года на АО "Судостроительная фирма "Алмаз" состоялась церемония закладки для Военно-Морского флота Российской Федерации дизель-электрического ледокола "Святогор" проекта 21180М (заводской номер 801). Закладка была приурочена к 90-летию предприятия. Это второй ледокол проекта 21180М.

Закладная доска заложенного 01.09.2023 на АО "Судостроительная фирма "Алмаз" в Санкт-Петербурге для ВМФ России дизель-электрического ледокола "Святогор" проекта 21180М (заводской номер 801) (с) Curious / forums.airbase.ru

Напомним, что ранее СФ "Алмаз" построила для ВМФ России головной дизель-электрический ледокол проекта 21180М, получивший название "Евпатий Коловрат" (заводской номер 800). Закладка ледокола "Евпатий Коловрат" состоялась на СФ "Алмаз" в Санкт-Петербурге 12 декабря 2018 года. Государственный контракт на постройку головного ледокола проекта 21180М стоимостью, как сообщалось, около 6 млрд рублей, был выдан СФ "Алмаз" в 2017 году. Спуск на воду ледокола "Евпатий Коловрат" был произведен 24 ноября 2020 года. Ледокол вышел на заводские ходовые испытания в Балтийском море 1 декабря 2022 года, но 15 января 2023 года он был отправлен из Санкт-Петербурга на Камчатку без экипажа на буксире гражданского буксира "Сармат", и после полугодового перехода прибыл в Петропавловск-Камчатский 22 июля. Здесь должы быть произведены государственные испытания ледокола, ввод его в строй и подъем флага, что, видимо, произойдет к концу года. "Евпатий Коловрат" должен стать рейдовым ледоколом для обеспечения в первую очередь базирования в Вилючинске на Камчатке 25-й дивизии подводных лодок Тихоокеанского флота, оснащенной новыми атомными ракетными подводными крейсерами стратегического назначения серии проекта 955.

На церемонии закладки "Евпатия Коловрата" было заявлено, что всего до 2027 года планируется ввести в состав ВМФ два ледокола этого типа. В марте 2023 года появились сообщения в СМИ об утверждении строительства второго ледокола проекта 21180М, предназначенного для Северного флота, со вводом в строй к концу 2027 года. Теперь он заложен под названием "Святогор".

Разработчиком проекта 21180М является АО "Конструкторское бюро "Вымпел" (Нижний Новгород). Проект 21180М является уменьшенным и удешевленным вариантом дизель-электрического ледокола проекта 21180 (также разработки КБ "Вымпел"), по которому ранее на АО "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге был построен ледокол "Илья Муромец" (заводской номер 02470) полным водоизмещением около 6000 тонн, сданный ВМФ России 30 ноября 2017 года и вошедший в состав Северного флота.

Первоначально сообщалось, что всего ВМФ России планирует построить четыре ледокола проекта 21180. Однако в начале 2017 года стало известно, что Министерство обороны России по финансовым соображениям приняло решение отказаться от продолжения строительства серии проекта 21180 и перейти к строительству мелкосидящих ледоколов модифицированного проекта 21180М полным водоизмещением около 4000 тонн.

Ледокол проекта 21180М, согласно опубликованным данным, имеет полное водоизмещение 4080 тонн (против 6000 тонн у ледокола проекта 21180), длину 82 м (85 м), ширину 19 м (20 м) и осадку 4,6 м (против 7 м). Скорость хода 14 уз (15 уз), дальность плавания 7600 миль (9000 миль), автономность сокращена вдвое - до 30 суток (вместо 60 суток). Экипаж 30 человек (32). Ледопроходимость сохранена и заявляется на уровне 1 м.

На церемонии закладки на АО "Судостроительная фирма "Алмаз" в Санкт-Петербурге для ВМФ России дизель-электрического ледокола "Святогор" проекта 21180М (заводской номер 801), 01.09.2023 (с) Пресс-служба администрации Петроградского района Санкт-Петербурга