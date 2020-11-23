Выведен из эллинга корпус ледокола «Евпатий Коловрат» проекта 21180М для ВМФ России

Как сообщило Министерство обороны Российской Федерации, 20 ноября 2020 года на ПАО "Судостроительная фирма "Алмаз" в Санкт-Петербурге состоялся вывод из эллинга корпуса строящегося для ВМФ России ледокола "Евпатий Коловрат" (заводской номер 800) проекта 21180М. Планируется, что ледокол войдет в строй ВМФ в 2022 году.

Вывод из эллинга ПАО "Судостроительная фирма "Алмаз" состоялся вывод из эллинга корпуса строящегося для ВМФ России ледокола "Евпатий Коловрат" (заводской номер 800) проекта 21180М. Санкт-Петербург, 20.11.2020 (с) ПАО "Судостроительная фирма "Алмаз" (via flotprom.ru )

Проект 21180М разработан АО "Конструкторское бюро "Вымпел" (Нижний Новгород). Ранее сообщалось, что "Евпатий Коловрат" станет рейдовым ледоколом Тихоокеанского флота для обслуживания пунктов базирования и морских баз, с портом приписки Петропавловск-Камчатский.

Напомним, что проект 21180М является уменьшенным и удешевленным вариантом дизель-электрического ледокола проекта 21180 (также разработки КБ "Вымпел"), по которому ранее на АО "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге был построен ледокол "Илья Муромец" (заводской номер 02470) полным водоизмещением около 6000 тонн, сданный ВМФ России 30 ноября 2017 года и вошедший в состав Северного флота.

Первоначально сообщалось, что всего для ВМФ России планируется построить четыре ледокола проекта 21180. Однако в начале 2017 года стало известно, что Министерство обороны России по финансовым соображениям и исходя из требований меньшей осадки приняло решение отказаться от продолжения строительства серии проекта 21180 и перейти к строительству мелкосидящего ледокола модифицированного (а фактически полностью нового) проекта 21180М полным водоизмещением около 4000 тонн. Государственный контракт на постройку головного ледокола проекта 21180М стоимостью около 6 млрд рублей был выдан в 2017 году ПАО "Судостроительная фирма "Алмаз". Головной ледокол этого проекта был там заложен под названием "Евпатий Коловрат" (заводской номер 800) 12 декабря 2018 года.

Ледокол проекта 21180М, согласно опубликованным данным, имеет полное водоизмещение 4080 тонн (против 6000 тонн у ледокола проекта 21180), длину 82 м (85 м), ширину 19 м (20 м) и осадку 4,6 м (против 7 м). Скорость хода 14 уз (15 уз), дальность плавания 7600 миль (9000 миль), автономность сокращена вдвое - до 30 суток (вместо 60 суток). Экипаж 28-30 человек (32). Ледопроходимость сохранена и заявляется на уровне 1 м на скорости 2 уз. На проекте 21180М полностью изменена энергетическая установка, которая включает две винто-рулевые колонки и винт на центральном валу со своим гребным электродвигателем (на проекте 21180 используются только две более мощные винто-рулевые колонки).

На церемонии закладки "Евпатия Коловрата" в декабре 2018 года было сообщено, что всего до 2027 года планируется ввести в состав ВМФ два ледокола этого типа.