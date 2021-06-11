Военно-морские снабженцы. Какие корабли обеспечивают полноценную работу ВМФ

1 июня на судостроительном заводе "Вымпел" в Рыбинске был спущен на воду крупнейший за всю историю предприятия корабль — морской транспорт вооружения проекта 20360М "Геннадий Дмитриев". Через неделю, 7 июня, ВМФ России пополнился новейшим морским танкером "Вице-адмирал Паромов" проекта 03182. В чем уникальность новых российских кораблей — в специальном материале ТАСС

Рыбинский "оруженосец"

Боевая мощь Военно-морского флота (ВМФ) любой страны напрямую зависит от кораблей и подводных лодок, несущих на борту вооружение. Но даже самые современные корабли ВМФ нуждаются в "помощниках". Один из новейших кораблей ВМФ - морской транспорт вооружения проекта 20360М "Геннадий Дмитриев" заложили в 2017 году на судостроительном заводе "Вымпел".

Сегодня это одно из ведущих российских судостроительных предприятий. Рыбинские корабелы специализируются на производстве среднетоннажных и малотоннажных морских и речных судов для военных и гражданских целей.

Но таких больших кораблей, как "Геннадий Дмитриев", в Рыбинске еще не строили. Высота с пятиэтажный дом, вес - 2200 тонн. Водоизмещение стандартное - 3205 тонн, полное - 3627 тонн. Длина - 77,8 метра, ширина - 15,8 метра, осадка - 4 метра. Экономическая скорость - 12 узлов. Дальность плавания - 3000 миль. Автономность - 30 суток. По данным производителя, на борту "Геннадия Дмитриева" 180 помещений, а длины кабелей внутри гиганта хватило бы, чтобы проложить путь от Рыбинска до Ярославля и обратно.

Новый корабль назван в честь капитана первого ранга Геннадия Владимировича Дмитриева, прошедшего путь от командира штурманской части малого противолодочного корабля до первого начальника отдела государственной приемки кораблей Главного командования Военно-морского флота в Северодвинске.

"Геннадий Дмитриев" проекта 20360М будет возить боеприпасы как в пункты базирования Военно-морского флота, так и на корабли в открытом море. По словам военного эксперта капитана первого ранга Василия Дадыкина, по своему функционалу корабль не уступает зарубежным аналогам. "Геннадий Дмитриев" оснащен ледовым усилением корпуса, двойным дном и двойными бортами, двумя грузовыми трюмами, площадкой для перевозки грузов в контейнерах, краном грузоподъемностью 20 тонн и носовой вертолетной посадочной площадкой.

Ни одна страна мира не хочет иметь в своем ВМФ одноразовые боевые корабли, поэтому строительство кораблей обеспечения — важное условие развития ВМФ. Особенно отрадно то, что практически каждый новый вспомогательный корабль строится с учетом возможности переброски в стратегически важный регион — Арктическую зону Василий Дадыкин, военный эксперт, капитан первого ранга запаса

"Тирпиц" и "Красин"

Впервые о преимуществах обслуживания боевых кораблей вдали от берега военные моряки задумались еще в XIX веке. С развитием тяжелой артиллерии противник мог почти полностью блокировать работу морского порта. Позднее стоящие у причала корабли стали отличной мишенью и для авиации.

В истории Второй мировой войны есть примеры, когда с воздуха были практически полностью уничтожены несколько немецких морских баз, подготовленных для вторжения в Европу. На одной из них был пришвартован линкор "Тирпиц" - военая гордость Третьего рейха, который половину войны простоял на ремонте: каждый раз, когда его чинили, английские самолеты наносили ему тяжелые повреждения прямо в порту или доке. Чтобы не допустить подобных провалов в будущем, немцы бросились строить специализированные морские танкеры, но не успели - война закончилась.

Вспомогательный флот всегда состоял не только из кораблей-снабженцев. Спасение - еще одна важная функция морских помощников. 104 года назад на британских верфях построили ледокол "Святогор", на тот момент самый мощный в мире. В годы Гражданской войны его затопили, а потом подняли со дна, и он стал "Красиным", прослужившим стране еще более полувека.

Ледокол "Красин" Источник изображения: © Юрий Белинский/ТАСС

Всемирную известность "Красин" получил в 1928 году, когда спас итальянскую экспедицию Умберто Нобиле к Северному полюсу. Это была одна из самых знаменитых операций в истории судна.

В 1934 году "Красин", входивший в пятерку самых мощных советских ледоколов, принимал участие в спасении другой полярной экспедиции - челюскинцев. Для участия в этой операции ледокол совершил переход во Владивосток через Атлантику и Тихий океан.

Летом 1941 года "Красин" стоял на якоре в бухте Провидения на Чукотке в ожидании очередной арктической навигации, но с началом курсирования полярных конвоев ему пришлось стать боевым кораблем. За годы Великой Отечественной войны "Красин" совершил кругосветный морской поход продолжительностью 885 суток и участвовал в морских сражениях.

Многофункциональный "Паромов"

Современные корабли обеспечения многофункциональны. Один из них - малый морской танкер "Вице-адмирал Паромов" - вошел в состав Черноморского флота 7 июня 2021 года. Проект 03182 с шифром "Платформа-Арктика" был разработан Зеленодольским проектно-конструкторским бюро. В 2014-2015 годах Минобороны заказало строительство четырех таких танкеров для Черноморского и Тихоокеанского флотов.

Новый танкер обладает ледовым классом Arc-4, что позволяет ему совершать плавание при толщине льда до одного метра. Длина судна - 75 метров, ширина - 15,4 метра, водоизмещение - 3,5 тыс. тонн. Дальность плавания составляет 1500 морских миль, автономность - 30 суток.

Если старые баржи и танкеры 80-х годов специализировались только на одном типе грузов, например горючем, то "Вице-адмирал Паромов" доставит сразу весь жидкий груз: флотский мазут, дизельное и авиационное топливо, пресную воду. При необходимости судно может участвовать в спасательных операциях и очистке акватории от загрязнений.

Малый морской танкер "Вице-адмирал Паромов" Источник изображения: © Сергей Мальгавко/ТАСС

По данным производителя, вертолетная площадка на танкере "Вице-адмирал Паромов" позволяет принимать вертолеты класса Ка-27, а также беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Судно оснащено электрическими винторулевыми колонками и подруливающим устройством, что обеспечивает высокую маневренность и хорошую управляемость даже в условиях шторма.

Российский ВМФ регулярно пополняется новыми фрегатами и корветами для службы в дальней морской зоне. Автономность современных кораблей повышается, но она не безгранична. Рано или поздно потребуется дозаправка, и тогда на помощь придет новый российский танкер, который не только обеспечит топливом, но и поможет с ремонтом и провизией, что называется, снабдит "комплексно". В то время как в СССР для выполнения этой задачи понадобилось бы несколько разных судов. Если говорить в целом, советское наследие в виде барж и танкеров 80-х годов уже отжило свой век Дмитрий Корнев, военный эксперт, основатель портала Military Russia.ru

За прошедший 2020 год, по материалам журнала "Материально-техническое обеспечение Вооруженных Сил Российской Федерации", вспомогательными судами пройдено в общей сложности около 500 тыс. морских миль, выполнено 211 обеспечений кораблей и судов в дальней морской зоне, в ходе которых перевезено и подано на корабли более 337 тыс. тонн грузов; проведено более 13 тыс. морских и рейдовых буксировок и 183 ледовых обеспечения.

По словам экспертов, темпы строительства новых кораблей вспомогательного флота впечатляют. Только за последнее десятилетие, по данным газеты "Красная звезда", в состав ВМФ поступило более 100 современных судов, таких как ледокол "Илья Муромец", судно тылового обеспечения "Эльбрус", морской транспорт вооружения "Академик Ковалев", а также самоходные плавучие краны, буксиры, танкеры и другие корабли-помощники. Полной смены состава вспомогательного флота военные моряки ожидают к 2027 году.

Василий Кучушев