Войти
ТАСС

Новейший военный ледокол "Евпатий Коловрат" прибыл в Петропавловск-Камчатский

138
0
0
Ледокол "Евпатий Коловрат"
Ледокол "Евпатий Коловрат".
Источник изображения: topwar.ru

В ближайшее время он начнет подготовку к вводу в корабельный состав Тихоокеанского флота, после чего продолжит нести службу в зоне ответственности войск и сил на северо-востоке России

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Новейший военный ледокол "Евпатий Коловрат" успешно завершил межфлотский переход и прибыл в Петропавловск-Камчатский из Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в субботу в отделе информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа (ВВО) по Тихоокеанскому флоту (ТОФ).

"Новейший ледокол "Евпатий Коловрат", построенный для Тихоокеанского флота (ТОФ), прибыл в Петропавловск-Камчатский после межфлотского перехода из Санкт-Петербурга. Сегодня ледокол ошвартовался на причале судостроительного завода, где его торжественно встретили военнослужащие войск и сил на северо-востоке России, знаменная группа и представители промышленности от завода-изготовителя", - сообщили там, отметив, что маршрут перехода пролегал через Атлантический океан, Средиземное море, Индийский океан, акваторию Юго-Восточной Азии, Японское и Охотское моря.

Как добавили в пресс-службе, в ближайшее время ледокол начнет подготовку к вводу в корабельный состав ТОФ, после чего продолжит нести службу в зоне ответственности войск и сил на северо-востоке России.

Ледокол "Евпатий Коловрат" - это облегченная версия проекта 21180 (на данный момент построено единственное судно этого типа - "Илья Муромец"). Его заложили на "Алмазе" в декабре 2018 года. В ноябре 2020 года стало известно, что судно вывели из эллинга.

Ходовые испытания "Евпатия Коловрата" стартовали в середине декабря 2022 года. В конце месяца сообщалось о начале госиспытаний. Суда проекта 21180М предназначены для самостоятельной проводки кораблей и судов в ледовых условиях с выполнением всех видов ледокольных работ, буксирного обеспечения, доставки грузов к удаленным районам базирования, оказания помощи судам, терпящим бедствие.

Полное водоизмещение ледокола проекта 21180М - 4 080 тонн, длина корпуса - 82 м, ширина - 19 м, осадка - 4,6 м. Скорость - до 14 узлов, дальность плавания - 7 600 миль, автономность - 30 суток. Экипаж - 28 человек. Может преодолевать льды толщиной до 1 м со скоростью 2 узла. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Япония
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
21180
21180М
ТОФ
Похожие новости
30.01.2023
Ледокол «Евпатий Коловрат» отправлен на Камчатку
16.12.2022
Главные события 2022 года в военной сфере
17.12.2021
Выбор РИА Новости: главные события 2021 года в военной сфере
31.10.2017
Под Андреевским флагом
09.08.2012
Реальный отказ от безумия
28.03.2012
Разумный баланс между «хочу» и «могу»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.07 02:12
  • 53520
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.07 23:20
  • 2582
Как насчёт юмористического раздела?
  • 23.07 17:15
  • 2
Россия применила танки «Армата» на Украине. Т-14 прошли боевые испытания в зоне СВО
  • 22.07 16:20
  • 1
"Ростех" заявил о возможности производить на территории других стран боевое оружие и различные системы мониторинга
  • 21.07 22:33
  • 1
Ударный "Адмирал": Россия получит новый носитель крылатых ракет
  • 21.07 22:08
  • 10
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 21.07 14:41
  • 0
Замглавы МИД Польши Яблонский: российские активы и резервы должны быть, наконец, конфискованы
  • 21.07 10:29
  • 1
В США показали испытания беспилотной подлодки на видео
  • 21.07 09:24
  • 4
Стало известно о планах оснастить самолет Ил-112В реактивными двигателями
  • 21.07 06:53
  • 11
Мантуров рассказал о технологических изменениях проекта Ил-112В
  • 21.07 05:52
  • 1
Космонавты напечатали на 3D-принтере большую часть макетов модулей МКС в невесомости
  • 20.07 17:23
  • 5
Генерал армии США Дуглас Симс: Американские танки Abrams помогут украинской армии изменить ситуацию на поле боя
  • 20.07 17:17
  • 0
Польская власть бездействует, а поляки уже остались без воды и электричества
  • 20.07 13:19
  • 1
РФ направила два самолета-амфибии в Турцию для тушения лесных пожаров
  • 20.07 09:47
  • 2
Аналоговый боевой беспилотник «Кукушка» создали в Екатеринбурге