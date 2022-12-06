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ТАСС

В Минобороны ФРГ заявили, что закупки истребителей F-35 "идут в правильном направлении"

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F-35 с новым типом покрытия
F-35 с новым типом покрытия.
Источник изображения: thedrive.com

Никакого кризиса в это вопросе нет, заверили в ведомстве

БЕРЛИН, 5 декабря. /ТАСС/. Закупки Германией американских истребителей пятого поколения F-35, которые могут в случае военных действий нести ядерные боеголовки, "идут в правильном направлении", никакого кризиса в данном вопросе нет. Об этом в понедельник на брифинге в Берлине заявил представитель Минобороны ФРГ, тем самым опровергнув сообщения о новых значительных рисках при покупке F-35.

Бюджетный комитет Бундестага (парламента), по его словам, был проинформирован о том, какие аспекты проекта остаются неясными и как следует смягчить последствия и вероятность возникновения проблем, в документе на сумму €25 млн. "Кризиса нет. В настоящее время нет проблем ни с планированием, ни с инфраструктурой", - сказал представитель германского оборонного ведомства. "Проект явно находится на правильном пути", - добавил он.

Ранее члены бюджетного комитета Бундестага выразили недовольство возможными рисками, связанными с планируемой покупкой американских самолетов. В минувшие выходные газета Bild am Sonntag сообщила о секретном документе, в котором Министерство обороны предупреждает о значительных коммерческих рисках, которые также могут повлиять на реконструкцию аэродрома в Бюхеле (федеральная земля Рейнланд-Пфальц) и выдачу национального разрешения на эксплуатацию самолетов.

Представитель министерства обороны заметил, что девять стран уже имеют F-35. В некоторых районах самолет все еще находится на стадии испытаний, но уже поставлено более 800 машин, почти половина из них за пределами США. Некоторые из возможных рисков изначально остаются открытыми, поскольку США не предоставили секретные данные до заключения сделки. "Поскольку мы сейчас находимся в этом процессе, у нас еще достаточно времени - до того, как первый самолет достигнет Бундесвера, пройдет четыре года - чтобы справиться с этими рисками", - резюмировал представитель германского оборонного ведомства.

Канцлер Германии Олаф Шольц, выступая на Берлинской конференции по безопасности 30 ноября, заявил, что ФРГ планирует заключить контракт на закупку американских истребителей пятого поколения F-35 в нынешнем году. Несмотря на то что у Германии нет атомных бомб, немецкие самолеты могут нести американские ядерные боеголовки в случае военных действий. До сих пор эта задача возлагалась на самолеты Tornado, чей срок эксплуатации, как ожидается, истечет в 2025 году. Еще в 2019 году появилась информация о том, что Берлин намерен заменить их на F-35. 

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Страны
Германия
США
Продукция
F-35
F125
Panavia Tornado
Проекты
Ядерный щит
ЯО
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