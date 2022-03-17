Германия приобретет американские истребители F-35А

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт 14 марта 2022 года сделала официальное заявление о решении правительства ФРГ приобрести 35 американских истребителей пятого поколения Lockheed Martin F-35A Lightning II для замены в военно-воздушных силах Германии истребителей-бомбардировщиков Tornado, используемых в качестве носителей ядерного оружия - американских ядерных бомб серии В61.

Изображение истребителя Lockheed Martin F-35A Lightning II в окраске ВВС Германии (с) theaviationgeekclub.com

Одновременно заявлено о решении приобрести 15 модифицированных истребителей Eurofighter ECR для замены в ВВС Германии самолетов РЭБ и подавления ПВО Tornado ECR.

Таким образом, германское правительство полностью отказалось от принятого в марте 2020 года предварительного решения приобрести для замены части парка устаревших самолетов Tornado (в вариантах истребителя-бомбардировщика IDS и самолета РЭБ и подавления ПВО ECR) в составе ВВС ФРГ 30 американских истребителей Boeing F/A-18F Super Hornet и 15 самолетов РЭБ EA-18G Growler, причем данная замена ожидалась уже к 2025 году.

16 апреля 2020 года министр обороны ФРГ направила министру обороны США Марку Эсперу в электронном письме официальный запрос к правительству США относительно закупки для ВВС Германии 30 многоцелевых истребителей Boeing F/A-18F Super Hornet и 15 самолетов РЭБ и подавления ПВО Boeing EA-18G Growler. Однако решение о закупке самолетов F/A-18F и EA-18G вызвало сильную полемику и критику в Германии, и в результате тогдашнее правительство Ангелы Меркель решило отложить этот вопрос. 22 апреля 2020 года тогдашний министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр уведомила, что окончательное решение о замене истребителей-бомбардировщиков Tornado в ВВС ФРГ самолетами новых типов должно бытиь принято в 2022 или 2023 году, а закупка новых самолетов будет произведена в 2025 году с планами замены самолетов Tornado к 2030 году, что означает продление срока службы Tornado до конца десятилетия.

Германские Люфтваффе располагают 233 боевыми самолетами, включая 140 истребитель Eurofighter и 93 самолета Tornado (из последних 83 в линейных частях). Основной проблемой для ВВС ФРГ является замена Tornado, используемых в качестве носителей ядерного оружия - американских ядерных бомб серии В61. Считается, что 20 ядерных бомб В61 находятся в американском хранилище на авиабазе Бюхель, земля Рейнланд-Пфальц, где базируется 33-я тактическая авиационная эскадра Люфтваффе (TaktLwG 33), оснащенная 46 самолетами Tornado IDS.

Хотя очевидным номинальным выбором для ВВС ФРГ для замены Tornado было принятие на вооружение очередной модификации истребителя Eurofighter, производимого с участием германской промышленности и на германской производственной линии, однако отсутствие возможности несения Eurofighter американских ядерных бомб сделало невозможным такую замену. Теоретически Eurofighter мог быть модифицирован и сертифицирован для несения американского ядерного оружия, однако это потребовало бы требующих времени и затрат НИОКР, а самое главное, натолкнулось на политически мотивированое сопротивление со стороны США.

В этих условиях Германии оставался выбор только американского самолета. Самым очевидным вариантом было бы приобретение нового ставшего уже "стандартным" для НАТО самолета пятого поколения F-35, причем в пользу этого высказывалось и командование ВВС ФРГ. Однако F-35 был отвергнут немецким правительственными кругами по техническим, политическим и стоимостным соображениям, и в итоге было выбрано "соломоново" смешанное решение - приобретение 93 истребителей Eurofighter новой постройки серии Tranche 4, а также 30 американских истребителей Boeing F/A-18F Super Hornet и 15 самолетов РЭБ EA-18G Growler. При этом новые Eurofighter серии Tranche 4 заменят в ВВС ФРГ как "чистые" истребители-бомбардировщики Tornado IDS, так и 32 истребителя Eurofighter первой серии Tranche 1 (которые, в свою очередь, предполагается предложить на продажу за рубеж), а самолеты F/A-18F Super Hornet (в только двухместной версии) должны были заменить германские Tornado IDS в качестве носителей ядерного оружия в составе TaktLwG 33 в Бюхеле, а самолеты EA-18G Growler - пойти на замену самолетов аналогичного назначения РЭБ и подавления ПВО Tornado ECR в составе эскадры TaktLwG 51 на авиабазе Шлезвиг.

Тепеь в свете российской военной операции на Украине, приведшей в политическом отношении к резкой консолидации НАТО и возвращению "американского лидерства", а также к решению правительства Германии резко увеличить военные расходы, политические и экономические возражения против закупки F-35A были сняты, и Германия окончательно сделала выбор в пользу F-35A для замены германских Tornado IDS в качестве носителей ядерного оружия в составе TaktLwG 33 в Бюхеле. Можно предположить, что в дальнейшем закупки Германией F-35A расширятся.

Что касается варианта истребителя Eurofighter в варианте самолета РЭБ и подавления ПВО Eurofighter ECR, то эта модификация еще должна быть создана. Ранее в ноябре 2020 года группа Airbus уже получила контракт на поставку ВВС Германии первых 38 новых истребителей Eurofighter серии Tranche 4 из 93 запланированных.