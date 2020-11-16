Германия заказала 38 новых истребителей Eurofighter

Группа Airbus 11 ноября 2020 года подписала контракт на поставку военно-воздушным силам Германии 38 новых истребителей Eurofighter производства объединенного консорциума Eurofighter, в котором Airbus играет головную роль. Всего в рамках германского проекта Quadriga по данному контракту ФРГ должно быть поставлено 30 одноместных и восемь двухместных истребителей, которые будут относиться к новой серии Tranche 4. Три из данных 38 самолетов должны использоваться в качестве опытных машин.

Истребитель Eurofighter cерии Tranche 3a (бортовой номер 31+49, серийный номер GS0109) из состава 31-й тактической авиационной эскадры (TaktLwG 31 "Boelcke") ВВС ФРГ, получивший в июне 2020 года специальную символическую окраску в честь закупки для ВВС ФРГ истребителей Eurofighter новой серии Tranche 4 в рамках проекта Quadriga (с) Airbus

Ранее 5 ноября бюджетный комитет германского Бундестага одобрил выделение 5,4 млрд евро для закупки для ВВС ФРГ в рамках проекта Quadriga указанных первых 38 из 93 планируемых истребителей Eurofighter новой серии Tranche 4. Самолеты данной серии будут оснащены новыми радиолокационными станциями CAPTOR-E ЕCRS Mk 1 с АФАР, создаваемой сейчас совместно германской компанией Hensoldt и испанской Indra.

Данные 38 самолетов предназначены для замены в ВВС ФРГ с 2025 по 2030 годы 30 истребителей Eurofighter первой серии Tranche 1, поставленных в 2003-2007 годах, и которые после списания планируется выставить на продажу за рубеж. Почти все немецкие истребители серии Tranche 1 находятся на вооружении 73-й тактической авиационной эскадры Люфтваффе (TaktLwG 73 "Steinhoff"), базирующейся на аэродром Росток-Лааге. Всего ВВС Германии получили до настоящего времени 143 самолета Eurofighter - 33 серии Tranche 1, 79 серии Tranche 2 и 31 cерии Tranche 3a.

Напомним, что весной 2020 года стало известно, что министерство обороны Германии приняло решение приобрести для замены парка устаревших истребителей-бомбардировщиков Tornado в составе ВВС ФРГ 30 американских истребителей Boeing F/A-18F Super Hornet и 15 самолетов РЭБ EA-18G Growler, а также 93 истребителей Eurofighter новой постройки серии Tranche 4 в рамках проекта Quadriga. 16 апреля министр обороны ФРГ направила министру обороны США Марку Эсперу в электронном письме официальный запрос к правительству США относительно закупки для ВВС Германии 30 многоцелевых истребителей Boeing F/A-18F Super Hornet и 15 самолетов РЭБ и подавления ПВО Boeing EA-18G Growler.

Окончательное решение о замене истребителей-бомбардировщиков Tornado в ВВС ФРГ самолетами новых типов будет принято в 2022 или 2023 году. Только тогда Бундестаг произведет необходимое ассигнование средств. Закупка самолетов будет произведена в 2025 году с планами замены самолетов Tornado к 2030 году.

Сейчас германские Люфтваффе располагают 234 боевыми самолетами, включая 141 истребитель Eurofighter и 93 самолета Tornado (из последних 83 в линейных частях). Снятие с вооружения устаревших самолетов Tornado (в вариантах истребителя-бомбардировщика IDS и самолета РЭБ и подавления ПВО ECR) было ранее запланировано на 2025 год, но теперь сдвинуто минимум до 2030 года.

Выбор для частичной замены Tornado американских самолетов F/A-18F Super Hornet вызван необходимостью их использования в качестве носителей ядерного оружия - американских ядерных бомб серии В61. Считается, что 20 ядерных бомб В61 находятся в американском хранилище на авиабазе Бюхель, земля Рейнланд-Пфальц, где базируется 33-я тактическая авиационная эскадра Люфтваффе (TaktLwG 33), оснащенная 46 самолетами Tornado IDS.

Хотя очевидным номинальным выбором для ВВС ФРГ для замены Tornado было принятие на вооружение очередной модификации истребителя Eurofighter, производимого с участием германской промышленности и на германской производственной линии, однако отсутствие возможности несения Eurofighter американских ядерных бомб сделало невозможным такую замену. Теоретически Eurofighter мог быть модифицирован и сертифицирован для несения американского ядерного оружия, однако это потребовало бы требующих времени и затрат НИОКР, а самое главное, натолкнулось на политически мотивированное сопротивление со стороны США.

В этих условиях Германиия сделала выбор был в пользу "соломонова" смешанного решения - приобретения 93 истребителей Eurofighter новой серии Tranche 4, а также 30 американских истребителей F/A-18F Super Hornet и 15 самолетов РЭБ EA-18G Growler. При этом новые Eurofighter заменят в ВВС ФРГ как "чистые" истребители-бомбардировщики Tornado IDS, так и 32 истребителя Eurofighter первой серии Tranche 1.

Хотя решение о замене парка самолетов собственно Tornado сейчас формально отложено на 2022-2023 годы (включая закупку дополнительных 55 Eurofighter), однако контракт на закупку партии из 38 истребителей Eurofighter серии Tranche 4 для замены Eurofighter серии Tranche 1 выдан уже теперь. Подписанный контракт доводит общее количество заказанных всеми странами истребителей Eurofighter до 661 единицы.

Также предполагается, что новыми РЛС CAPTOR-E ЕCRS Mk 1 с АФАР будут оснащены в ходе модернизации 110 остающихся в боевом составе ВВС ФРГ истребителей Eurofighter серий Tranche 2 (79 самолетов) и Tranche 3a (31 самолет).

Самолет Eurofighter серии Tranche 4 в немецком варианте Quadriga предлагается также на тендер ВВС Швейцарии. Кроме того, в июле правительство Испании заявило о проведении переговоров с группой Airbus относительно закупки 20 истребителей Eurofighter Tranche 4 для испанских ВВС. Контракт может быть заключен в 2021 году (ранее ВВС Испании получили 73 истребителя Eurofighter, в том числе 19 самолетов серии Tranche 1, 34 серии Tranche 2 и 20 серии Tranche 3А).