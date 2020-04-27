Германия сдвигает программу замены истребителей-бомбардировщиков Tornado

Министерство обороны Германии сообщило, что 22 апреля 2020 года министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр в заявлении, направленном в комитет по обороне германского Бундестага, уведомила о том, что окончательное решение о замене истребителей-бомбардировщиков Tornado в ВВС ФРГ самолетами новых типов будет принято в 2022 или 2023 году. Только тогда Бундестаг произведет необходимое ассигнование средств. Закупка самолетов будет произведена в 2025 году с планами замены самолетов Tornado к 2030 году.

Истребитель-бомбардировщик Tornado IDS (бортовой номер 44+73) из состава 33-й тактической авиационной эскадры (TaktLwG 33) ВВС ФРГ. Авиабаза Бюхель, 10.12.2015 (с) Harald Tittel / DPA

Это означает некоторый сдвиг в программе замены в ВВС ФРГ истребителей-бомбардировщиков Tornado, которые раньше планировалось снять с вооружения окончательно в 2025 году. Затягивание с решением вопроса о замене самолетов Tornado вызвано в первую очередь сильнейшей критикой, которое вызвало в Германии решение немецкого правительства приобрести в рамках данной щамены американские самолеты Boeing F/A-18F Super Hornet и EA-18G Growler. Это вынудило правительство несколько "растянуть" данный вопрос до политически более выгодного момента, хотя само решение кажется предопределенным.

Напомним, что еще в марте стало известно, что министерство обороны Германии приняло решение приобрести для замены парка устаревших истребителей-бомбардировщиков Tornado в составе ВВС ФРГ 30 американских истребителей Boeing F/A-18F Super Hornet и 15 самолетов РЭБ EA-18G Growler, а также "около 90" (по последним данным - 93) истребителей Eurofighter новой постройки. 16 апреля министр обороны ФРГ направила министру обороны США Марку Эсперу в электронном письме официальный запрос к правительству США относительно закупки для ВВС Германии 30 многоцелевых истребителей Boeing F/A-18F Super Hornet и 15 самолетов РЭБ и подавления ПВО Boeing EA-18G Growler.

Сейчас германские Люфтваффе располагают 234 боевыми самолетами, включая 141 истребитель Eurofighter и 93 самолета Tornado (из последних 83 в линейных частях). Снятие с вооружения устаревших самолетов Tornado (в вариантах истребителя-бомбардировщика IDS и самолета РЭБ и подавления ПВО ECR) было ранее запланировано на 2025 год, но теперь сдвинуто минимум до 2030 года.

Основной проблемой для ВВС ФРГ является замена Tornado, используемых в качестве носителей ядерного оружия - американских ядерных бомб серии В61. Считается, что 20 ядерных бомб В61 находятся в американском хранилище на авиабазе Бюхель, земля Рейнланд-Пфальц, где базируется 33-я тактическая авиационная эскадра Люфтваффе (TaktLwG 33), оснащенная 46 самолетами Tornado IDS.

Хотя очевидным номинальным выбором для ВВС ФРГ для замены Tornado было принятие на вооружение очередной модификации истребителя Eurofighter, производимого с участием германской промышленности и на германской производственной линии, однако отсутствие возможности несения Eurofighter американских ядерных бомб сделало невозможным такую замену. Теоретически Eurofighter мог быть модифицирован и сертифицирован для несения американского ядерного оружия, однако это потребовало бы требующих времени и затрат НИОКР, а самое главное, натолкнулось на политически мотивированое сопротивление со стороны США.

В этих условиях Германии оставался выбор только американского самолета, причем рассматривавшийся вариант закупки истребителей пятого поколения Lockheed Martin F-35A Lightning II был отвергнут немцами по техническим, политическим и стоимостным соображениям (хотя, по ряду сообщений, ВВС ФРГ выступали сторонниками закупки F-35A). В конечном счете выбор был сделан в пользу "соломонова" смешанного решения - приобретения "около 90" истребителей Eurofighter новой постройки, а также 30 американских истребителей Boeing F/A-18F Super Hornet и 15 самолетов РЭБ EA-18G Growler. При этом новые Eurofighter (серии Tranche 3B) заменят в ВВС ФРГ как "чистые" истребители-бомбардировщики Tornado IDS, так и 32 истребителя Eurofighter первой серии Tranche 1 (которые, в свою очередь, предполагается предложить на продажу за рубеж). Самолеты F/A-18F Super Hornet (речь идет о закупке только двухместной версии) заменят германские Tornado IDS в качестве носителей ядерного оружия в составе TaktLwG 33 в Бюхеле, а самолеты EA-18G Growler пойдут на замену самолетов аналогичного назначения РЭБ и подавления ПВО Tornado ECR в составе эскадры TaktLwG 51 на авиабазе Шлезвиг.