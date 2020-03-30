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Германия планирует заменить истребители-бомбардировщики Tornado самолетами Eurofighter и F/A-18

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Как сообщила 26 марта 2020 года немецкая газета "Frankfurter Allgemeine Zeitung", министерство обороны Германии приняло решение приобрести до 2025 года для замены парка устаревших истребителей-бомбардировщиков Tornado в составе ВВС ФРГ "около 90" истребителей Eurofighter новой постройки, а также 30 американских истребителей Boeing F/A-18F Super Hornet и 15 самолетов РЭБ EA-18G Growler. Данный план "уже обсуждался на политическом уровне и с представителями промышленности", хотя пока что формально не утвержден министром обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Самолеты Boeing EA-18G Growler из состава 6-й эскадрильи ВВС Австралии, 2018 год. Австралия до настоящего времени была единственным иностранным заказчикомс самолетов EA-18G за пределами США (с) министерство обороны Австралии

Сейчас германские Люфтваффе располагают 234 боевыми самолетами, включая 141 истребитель Eurofighter и 93 самолета Tornado (из последних 83 в линейных частях). Снятие с вооружения устаревших самолетов Tornado (в вариантах истребителя-бомбардировщика IDS и самолета РЭБ и подавления ПВО ECR) запланировано на 2025 год, что вынуждает немцев подыскивать ему срочную замену.

Основной проблемой для ВВС ФРГ является замена Tornado, используемых в качестве носителей ядерного оружия - американских ядерных бомб серии В61. Считается, что 20 ядерных бомб В61 находятся в американском хранилище на авиабазе Бюхель, земля Рейнланд-Пфальц, где базируется 33-я тактическая авиационная эскадра Люфтваффе (TaktLwG 33), оснащенная 46 самолетами Tornado IDS.

Хотя очевидным номинальным выбором для ВВС ФРГ для замены Tornado было принятие на вооружение очередной модификации истребителя Eurofighter, производимого с участием германской промышленности и на германской производственной линии, однако отсутствие возможности несения Eurofighter американских ядерных бомб сделало невозможным такую замену. Теоретически Eurofighter мог быть модифицирован и сертифицирован для несения американского ядерного оружия, однако это потребовало бы требующих времени и затрат НИОКР, а самое главное, натолкнулось на политически мотивированое сопротивление со стороны США.

В этих условиях Германии оставался выбор только американского самолета, причем рассматривавшийся вариант закупки истребителей пятого поколения Lockheed Martin F-35A Lightning II был отвергнут немцами по техническим, политическим и стоимостным соображениям (хотя, по ряду сообщений, ВВС ФРГ выступали сторонниками закупки F-35A). В конечном счете, как можно судить по сообщению немецкой газеты, выбор был сделан в пользу "соломонова" смешанного решения - приобретения "около 90" (от 78 до "более 90") истребителей Eurofighter новой постройки, а также 30 американских истребителей Boeing F/A-18F Super Hornet и 15 самолетов РЭБ EA-18G Growler. При этом новые Eurofighter (серии Tranche 3B) заменят в ВВС ФРГ как "чистые" истребители-бомбардировщики Tornado IDS, так и 32 истребителя Eurofighter первой серии Tranche 1 (которые, в свою очередь, предполагается предложить на продажу за рубеж). Самолеты F/A-18F Super Hornet (речь, видимо, идет о закупке только двухместной версии) заменят германские Tornado IDS в качестве носителей ядерного оружия в составе TaktLwG 33 в Бюхеле, а самолеты EA-18G Growler пойдут на замену самолетов аналогичного назначения Tornado ECR в составе эскадры TaktLwG 51 на авиабазе Шлезвиг.

Объединение Airbus (играющее головную роль в производстве истребителей Eurofighter) и крупные германские военно-промышленные компании ранее резко выступили против планов закупки для ВВС ФРГ американских самолетов F/A-18 и EA-18G, в том числе направив соответствующее обращение германскому правительству. В обращении говорилось, что 100 тысяч рабочих мест в Европе зависят от программы Eurofighter, в том числе 25 тысяч в Германии. "Закупка F-18 не только потратила бы в Соединенных Штатах миллиарды долларов немецких налогоплательщиков, но и поставила бы под угрозу будущее военной аэрокосмической отрасли Германии" - заявлено в обращении.

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Австpалия
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