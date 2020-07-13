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Испания приобретет еще 20 истребителей Eurofighter

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Журнал "Jane's Defense Weekly" в статье Gareth Jennings "Spain to receive new Eurofighters under Project "Halcon" , сообщает, что правительство Испании 9 июля 2020 года заявило о проведении переговоров с группой Airbus относительно закупки 20 дополнительных истребителей Eurofighter для испанских ВВС. Контракт может быть заключен в 2021 году.

Истребители Eurofighter (бортовые номера 11-16 и 11-17) серии Tranche 2 из состава 11-го крыла ВВС Испании (с) ВВС Испании

Закупаемые истребители Eurofighter должны относиться к новой серии Tranche 3+/Tranche 4 (Airbus пока использует оба обозначения) и их закупка должна стать первой стадией проекта "Halcon" ("Сокол") по замене в ВВС Испании в период с 2025 по 2030 годы истребителей Boeing EF-18А/В Hornet (сейчас их насчитывается 85 самолетов). Закупаемые 20 новых истребителей Eurofighter предназначены для замены истребителей EF-18А/В в составе 461-й эскадрильи 46-го крыла (Ala 46) на авиабазе Ганда на Канарских островах, поставка будет произведена с 2025 года. Находящиеся сейчас на оснащении 461-й эскадрильи 46-го крыла истребители EF-18А/В постройки первой половины 1980-х годов были приобретены из наличия авиации ВМС США и являются старейшими в парке испанских EF-18А/В, нуждаясь в перевоочередной замене.

Эти 20 истребителей Eurofighter серии Tranche 3+/Tranche 4 будут оснащены новой бортовой РЛС с АФАР CAPTOR-E Mod 1 , создаваемой сейчас компаниями Hensoldt и Indra.

К настоящему времени с 2005 по 2019 годы ВВС Испании получили 73 истребителя Eurofighter, в том числе 19 самолетов серии Tranche 1, 34 серии Tranche 2 и 20 серии Tranche 3А. Из этого числа в строю находится 70 самолетов Eurofighter (ими оснащены пять эскадрилий в составе 11-го и 14-го крыльев), и кроме того в составе ВВС Испании имеется 85 истребителей EF-18А/В (шесть эскадрилий в составе 12, 15 и 46-го крыльев). Пока что неясно, какими самолетами ВВС Испании планируются заменять остальные EF-18А/В после замены истребителей 46-го крыла на Канарских островах. Ранее в начале года министерство обороны Испании отвергло планы закупки американских истребителей Lоckheed Martin F-35A для ВВС, хотя не исключается возможность закупки партии самолетов F-35B для авиации ВМС Испании.

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Страны
Испания
США
Продукция
EF-2000
F-18
F-35A
F-35B
Компании
Airbus
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Проекты
2020-й год
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