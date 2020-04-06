Без права на ответ: США отправят новые ядерные бомбы в Германию

Пентагон заменит устаревшие боеприпасы на ядерные бомбы типа В61-12

Пентагон планирует обновить свой ядерный арсенал в Германии, заменив устаревшие бомбы на современные. Сейчас ядерные бомбы ВВС США, оставшиеся на территории ФРГ еще со времен холодной войны, находятся на авиабазе люфтваффе в Бюхеле. Что именно планирует Вашингтон, разбиралась «Газета.Ru».

«Я чувствую себя потенциальной мишенью», - признается 77-летняя Эльке Коллер (Elke Koller). Ее слова приводит Deutsche Welle. Пенсионерка живет в непосредственной близости от авиабазы бундесвера в Бюхеле в федеральной земле Рейнланд-Пфальц: над ее домом постоянно с шумом пролетают истребители Tornado. Однако это беспокоит Коллер куда меньше, чем тот факт, что на базе до сих пор хранятся последние американские атомные бомбы, оставшиеся на территории ФРГ со времен холодной войны.

По оценкам экспертов, в Бюхеле в данный момент находится от 15 до 20 ядерных зарядов. Официально, правда, это не подтверждено.

В период «холодной войны» США - с целью удержать СССР от нападения - разместили в Западной Европе значительное количество ядерных боеголовок. После 1991 года большую их часть вывезли, однако около 150 бомб до сих пор остаются на континенте и хранятся на территории разных стран: Италии, Бельгии, Нидерландов, Германии и Турции.

Несколько лет назад Вашингтон принял решение модернизировать свой ядерный арсенал в Европе, выделив на эти цели несколько миллиардов долларов. Годами хранящиеся в Германии бомбы B61 уже в ближайшем будущем должны быть заменены на бомбы новой модификации с цифровым наведением.

Как ранее сообщал «Газете.Ru" бывший первый замначальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ, председатель экспертного совета комитета по обороне Государственной думы генерал-лейтенант Александр Бурутин, «сам факт совершенствования ядерного оружия никого не должен удивлять».

«Однако должно настораживать, что подобное решение администрация США принимает накануне завершения срока действия Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3)»,

- отметил Бурутин.

«Означает ли это, что американцы не планируют ни при каких обстоятельствах продолжать паритетное сокращение стратегических наступательных вооружений наравне с Россией? Или это только политическая игра, которая должна вынудить РФ быть сговорчивее на предстоящих переговорах?» - задается вопросами генерал.

Помимо всего прочего, обращает внимание Александр Бурутин, ядерный боеприпас, если это не системы подрыва и блокировки или иная электроника, а непосредственно сам ядерный заряд, не может быть принят на вооружение, если он не будет подвергнут натурным испытаниям. А для этого США придется выйти из моратория на ядерные испытания, который они ввели еще 1992 году.

Бюхель, пишет Deutsche Welle, выбран в качестве места хранения американских атомных бомб отнюдь не случайно: здесь расположена база 33-й тактической эскадры германских ВВС. В случае необходимости немецкие пилоты на самолетах Tornado смогли бы доставить бомбы к цели и их сбросить. При этом задания четко распределены: коды для активации ядерных боеголовок есть только у американцев, однако сбрасывать их пришлось бы немцам.

В НАТО это называют стратегией совместного использования ядерного оружия: как член альянса, ФРГ обязана участвовать в его ядерной программе. Это гарантирует Берлину право голоса при планировании или проведении операций НАТО с применением ядерного оружия.

В обмен Германия обязуется предоставлять самолеты, способные нести атомное оружие, и хранить ядерные вооружения на своей территории.

«В правительство ФРГ считают, что это дает им возможность влиять на позицию США в вопросах применения атомного оружия. Но это чистой воды фантазии», - приводит DW слова представителя Федерации американских ученых и одного из ведущих мировых специалистов по вопросам ядерного вооружения Ханса Кристенсена. Он ни разу не слышал о том, чтобы представители Пентагона при разработке своей стратегии прислушивались к мнению Берлина.

Что касается особенностей применения ядерного оружия, то, как ранее писала «Газета.Ru», разрешение на применение ядерного оружия дает только президент США и именно он передает кодовый сигнал на разблокировку ядерных боевых частей. Пуск межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок, а также стратегических крылатых ракет с ядерными боезапасами осуществляется самостоятельно соответствующими боевыми расчетами. Но перед этим с помощью кодоблокировочных устройств с боевых частей ракет (и в том числе авиационных бомб, снарядов к ствольной артиллерии, ядерных боеприпасов инженерных войск и др.) снимается так называемая блокировка.

То есть боевые расчеты, получив некую кодовую комбинацию от главы государства, достают из особых сейфов и вскрывают свои пакеты с пятью сургучными печатями. А там записана своя кодовая комбинация. Командиры, сравнив информацию от президента и данные своего пакета, производят необходимые криптографические операции и получают код для снятия блокировки. Боевой расчет вводит данные в носитель, после чего загораются транспаранты «Блокировка снята» и «Пуск разрешен».

Первые лица Германии никогда не будут допущены к решению этих вопросов, считают опрошенные «Газетой.Ru» российские специалисты в сфере планирования операции стратегических ядерных сил.

Что касается конкретных планов модернизации ядерного арсенала в Германии, Вашингтон планирует заменить устаревшие боеприпасы на базе Бюхель современными авиабомбами В61-12. В общей сложности США готовы потратить на модернизацию около $10 млрд.

Сама по себе бомба B61 - ядерный боеприпас разработки 1960-х годов. Несмотря на свой значительный возраст, бомба и сегодня является основным оружием авиационных стратегических ядерных сил США.

За последние несколько десятилетий боеприпас модернизировался 12 раз - как раз последняя модификация этой бомбы получила наименование В61-12. Принципиальные отличия ядерной бомбы типа В61-12 от всех предыдущих модификаций в том, что

если раньше бомбы В61 были авиационными боеприпасами свободного падения, то очередная модернизация этого боеприпаса превратила его в управляемое высокоточное оружие.

Теперь бомба В61-12 состоит из двух частей - собственно ядерного боеприпаса и комплекта оборудования на основе технологии GPS, преобразующего свободнопадающую бомбу во всепогодный корректируемый боеприпас типа JDAM (Joint Direct Attack Munition).

JDAM представляет собой сочетание хвостового блока с управляемым оперением, позволяющим бомбе осуществлять в процессе наведения необходимые маневры, и компьютера с навигационным оборудованием.

Бомбы, оборудованные комплектом JDAM, направляются к цели интегрированной инерциальной системой наведения в паре с GPS-приемником улучшенной точности, обеспечивая им дальность действия до 30 км от точки сброса. Величина квадратичного вероятного отклонения при этом находится в пределах 10 м.

То есть, по большому счету, этот комплект преобразует обычную ядерную бомбу В61 в высокоточный боеприпас.

Помимо всего прочего, боевое применение бомб типа JDAM не зависит от погодных условий. Этим они выгодно отличаются от боеприпасов с лазерным и инфракрасным наведением, которым требуется определенная прозрачность атмосферы.

Боевое снаряжение бомбы В61-12 было разработано одной из Сандийских национальных лабораторий во взаимодействии с Лос-Аламосской национальной лабораторией и произведено на предприятиях Nuclear Security Enterprise США.

Корпорация Boeing разработала хвостовую управляемую часть боеприпаса В61-12 в соответствии с контрактом, заключенным с Центром ядерного оружия военно-воздушных сил США.

Поступление первых ядерных бомб типа В-61-12 ожидается в ВВС США не ранее 2020 года. Носителями этого специального боеприпаса будут стратегические бомбардировщики В-2 «Спирит» и В-21 «Рейдер». Также бомба В61-12 поступит на оснащение истребителя 5-го поколения F-35. В 2015 году он уже совершал пробные полеты с боеприпасом этого типа, который размещался во внутреннем оружейном отсеке самолета.

По мнению американских военных, новая управляемая авиационная бомба В61-12 в полном объеме соответствует их представлениям о ядерном боеприпасе пониженной мощности, который, как полагают некоторые аналитики, вряд ли будет превышать 5 килотонн в тротиловом эквиваленте.

Однако в сочетании с высокой точностью наведения это сделает бомбу В61-12 очень грозным оружием. В первую очередь, предполагают специалисты, такой боеприпас будет применяться против заглубленных и подземных пунктов высшего военного и государственного управления вероятных противников США.

Вполне возможно, что авиационные бомбы В61-12 будут применены в обозримом будущем в ходе локальных военных конфликтов против соперников США, не обладающих ядерным оружием. То есть Вашингтон и Пентагон планируют применять ядерное оружие, заведомо не ожидая ответного удара.

Отдел "Армия"