Планируемая закупка Германией 35 истребителей F-35A

Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) 28 июля 2022 года направило Конгрессу США уведомление о планируемой предстоящей продаже Германии по линии американской программы межправительственных иностранных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) 35 истребителей пятого поколения Lockheed Martin F-35А Lightning II. Данная продажа одобрена Государственным департаментом США. Общая стоимость предполагаемой поставки составит 8,4 млрд долл, включая пакеты обучения и технической поддержки, а также вооружение.

Изображение истребителя Lockheed Martin F-35A Lightning II в окраске ВВС Германии (с) theaviationgeekclub.com

Согласно уведомлению, в поставку должны войти 105 управляемых ракет Raytheon AIM-120C-8 AMRAAM класса "воздух-воздух" средней и большой дальности; 75 управляемых ракет Raytheon AIM-9Х Block II+ Sidewinder класса "воздух-воздух" малой дальности; 75 крылатых ракет Lockheed Martin AGM-158B/B2 JASSM ER; 180 комплектов управляемых бомб Boeing GBU-31 JDAM калибра 2000 фунтов; 246 комплектов управляемых бомб Boeing GBU-54 Laser JDAM калибра 500 фунтов; 344 комплекта малогабаритных управляемых бомб Raytheon GBU-53 SDB-II калибра 250 фунтов; а также некоторое количество учебных и практических боеприпасов этих типов.

Со стороны bmpd напомним, что 14 марта 2022 года министр обороны Германии Кристина Ламбрехт сделала официальное заявление о решении правительства ФРГ приобрести 35 американских истребителей пятого поколения Lockheed Martin F-35A Lightning II для замены в военно-воздушных силах Германии истребителей-бомбардировщиков Tornado, используемых в качестве носителей ядерного оружия - американских ядерных бомб серии В61.

Закупаемые F-35A должны поступить в состав 33-й тактической авиационной эскадры Люфтваффе (TaktLwG 33) на авиабазе Бюхель, земля Рейнланд-Пфальц, заменив в ее составе в 2026-2029 годах 46 самолетов Tornado IDS. Считается, что в американском хранилище на авиабазе Бюхель находятся 20 ядерных бомб В61.