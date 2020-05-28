Ядерное балансирование на грани войны

Наибольшую угрозу для безопасности России в настоящее время представляет Западное направление, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу. «Западное стратегическое направление остается наиболее угрожаемым для военной безопасности Российской Федерации», - сказал Сергей Шойгу во время заседания коллегии Минобороны.

В текущем месяце, по информации The Washington Post, администрация Трампа обсуждала вопрос о возможности проведения Америкой испытательного ядерного взрыва. А в начале года был смоделирован запуск стратегического ядерного оружия на «непредвиденные события в Европе» в случае возможной войны с Россией. По сообщению издания Defense One, на секретном учении Стратегического командования США в Омахе (шт. Небраска), присутствовал министр обороны США Марк Эспер.

В июне Пентагон возобновляет учения «Defender Europe 20» – «Защитник Европы 20», приостановившиеся на некоторое время из-за пандемии COVID-19. Решение принято европейским командованием США во взаимодействии с оборонным ведомством Польши после тщательного анализа эпидемиологической обстановки. Из-за распространения коронавируса Америка прекратила в марте переброску сил в Европу, но по информации СМИ, к 16 марта уже была произведена основная передислокация живой силы и бронетехники из нескольких портов в зоны учений в Германии и Польше. Были также переброшены стратегические бомбардировщики В-2 Spirit, способные нести до 27 тонн бомбовой нагрузки или по 16 крылатых ракет с ядерными боеголовками. Стоимость одного самолета без оборудования составляет 1 млрд долларов, а с оборудованием превышает 2 миллиарда. Румыния приняла стратегическую эскадрилью разведывательно-ударных беспилотников США MQ-9 Reaper. В середине марта появилось сообщение, что два американских стелс-бомбардировщика В-2 Spirit, входящие в состав прибывшей из США оперативно-тактической группы, совершили полет над Исландией и Северной Атлантикой, их сопровождали три норвежских истребителя F-35. Эти бомбардировщики предназначены для использования новых атомных бомб В61-12, которые США планируют развернуть в европейских странах.

В ходе учений моделируются «различные кризисные сценарии», включающие три основных этапа – переброску 20 тыс. военнослужащих из США в Европу, перемещение сил из Западной Европы в Восточную, и участие в маневрах американских частей при поддержке союзников. По словам руководства военного ведомства США, они «не связаны с какой-либо конкретной страной», но основные действия осуществляются в странах Балтии и Польше, которые граничат только с РФ и ее стратегическим союзником – Беларусью, и, как полагают эксперты, направлены против России, и отрабатывают возможность нанесения ядерного удара.

С 5 по 19 июня на территории военного полигона Drawsko Pomorskie в Польше будет проведен один из эпизодов «Defender Europe 20», который получил название «Союзнический дух» - «Allied Spirit». Это комплексные двусторонние учения, включающие командно-штабные игры с форсированием водного препятствия. На военном полигоне в Западно-Поморском воеводстве Польши будут задействованы около 6 тыс. военнослужащих, из которых 4 тыс. – американцы, остальные – поляки. Цель учений – «захват» Калининградской области и лишение России возможности оперативного маневра на Балтике.

Германия служит тыловой базой, при этом непосредственное участиея в тренировках подразделения Бундесвера не принимают. А немецкие депутаты в эти дни в очередной раз подняли вопрос о запрете размещения американских атомных бомб на своей территории. Парламентарии еще 10 лет назад потребовали вывезти ядерное оружие, из-за которого, по словам депутата Бундестага Вальдемара Гердта, Германия до сих пор остается фактически «оккупированной» страной.

Бомбы В61 принадлежат Америке и с 1950-х годов находятся на военной базе в Рейнланд-Пфальцском Бюхеле, где хранится около 20 боезарядов, кодами для активации которых располагают только американцы. Кроме того, министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр предложила модернизировать потенциал ядерного реагирования Германии, заменив стареющий самолет Tornado, который способен нести атомное оружие, не на американские F-35, а в основном на европейские Eurofighters, которые еще не прошли сертификацию для бомб В-61, и на небольшое количество F-18 Super Hornet.

Посол США в Польше Жоржетта Мосбахер 15 мая разместила в Twitter посты на английском и польском языках. «Если Германия хочет сокращения ядерного потенциала и ослабления НАТО, то, возможно, Польша, которая платит все свои взносы, осознает риски и находится на восточном фланге НАТО, могла бы разместить оружие у себя», - написала дипломат. Варшава стремится показать, что является основным проводником американских интересов в Европе, и готова даже разместить ядерное оружие Соединенных Штатов, хранящееся со времен окончания Второй мировой войны на немецкой земле. Эксперты считают, что это очень провокационный шаг по отношению к России. Появление такого арсенала около российских границ способно дестабилизировать ситуацию в регионе и негативно повлиять на безопасность в Европе.

Мотив такого поведения Польши может объясняться желанием поляков, в попытке угодить США, стать главным антироссийским форпостом в Европе. А закупка Варшавой самолетов F-35, которые будут адаптированы для атомных бомб, это только подтверждает. Поставки запланированы на 2024 год. F-16, стоящие на вооружении польской армии, не приспособлены для транспортировки ядерного оружия.

Кроме того, Пентагон объявил, что ядерная боеголовка пониженной мощности W7602 уже установлена на ракеты подводного базирования, и она может применяться на баллистических ракетах наземного базирования.

Соединенные Штаты остаются единственной страной, реально применившей ядерное оружие, однако испытания в послевоенные годы проводили по меньшей мере восемь государств. Всего было осуществлено около 2000 испытаний ядерных проб, из которых более 1000 провели США. Тем не менее, основные ядерные державы соблюдают мораторий на подобные испытания.

Администрация Трампа заявила, что в отличие от России и Китая, она не стремится к созданию нового ядерного оружия, но оставляет за собой это право, если Москва и Пекин откажутся вести переговоры. При этом США вышли почти из всех международных договоренностей. Ссылаясь на нарушения со стороны Москвы, они вышли из Договора по открытому небу, из пакта 1987 года с Россией, запрещающего развертывание ракет средней и меньшей дальности и из ядерного соглашения с Ираном. СНВ – 3 остается единственным договором, устанавливающим ограничения на стратегические ядерные платформы.

В Германии опасаются, что конфронтация США с РФ или КНР может представлять опасность для европейских стран. Но Польша, в которой еще 5 лет назад не было войск ни НАТО, ни США, а численность ее армии была меньше на 30 тыс. солдат, продолжает антироссийскую риторику. Новая военная доктрина, подписанная президентом страны Анджеем Дудой в этом месяце, провозгласила агрессивную политику России главной угрозой национальной безопасности Варшавы.

Министр обороны РФ заявил, что для нейтрализации возникающих угроз осуществляются меры в соответствии с планом 2019-2025 годов. По словам Сергея Шойгу, в Западном военном округе в 2020 году запланировано 28 организационных мероприятий по совершенствованию боевого состава войск, синхронизированных с поставкой современного вооружения. В частности, будет поставлено «около 2000 единиц новой и модернизированной техники, в результате ее доля превысит 65%».

Для совершенствования профессионального уровня личного состава и органов военного управления с начала года проведено более 320 мероприятий оперативной и боевой подготовки, в том числе свыше 30 учений.

«Сейчас основные усилия командования округа направлены на подготовку командно-штабных учений с группировками Балтийского флота и 6-й армии», - отметил Шойгу, подчеркнув, что учения носят исключительно оборонительный характер. Он также отметил, что ведется и подготовка к участию в стратегических командно-штабных учениях «Кавказ-2020».

Ирина Дронина