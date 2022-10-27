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ТАСС

Россия выступила за создание договора о недопущении гонки вооружений в космосе

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Вид на Землю из космоса
Вид на Землю из космоса.
Источник изображения: © Роскосмос/Сергей Кудь-Сверчков

Соответствующую инициативу в ООН поддержали Белоруссия, Венесуэла, Китай, КНДР, Никарагуа и Сирия

ООН, 26 октября. /ТАСС/. Россия, Белоруссия, Венесуэла, Китай, КНДР, Никарагуа и Сирия выступают за разработку юридически обязывающего документа о предотвращении гонки вооружений в космосе. Совместное заявление стран зачитал во вторник заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН.

"Белоруссия, Венесуэла, Китай, КНДР, Никарагуа, Сирия и Российская Федерация рассматривают предложение принять политическое обязательство не проводить испытания противоспутниковых ракет прямого восхождения разрушительного действия как шаг в правильном направлении, но недостаточный для обеспечения гарантий исключительно мирной деятельности в космосе и решения задач предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве", - сказал дипломат.

"Подтверждаем необходимость принятия практических мер по запуску переговоров по юридически обязывающему инструменту всеобъемлющего характера в целях предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве с гарантиями неразмещения оружия в космосе, неприменения силы или угрозы силой в отношении космических объектов, - отметил он. - Призываем все государства - члены ООН в кратчайшие сроки приступить к разработке такого инструмента в целях сохранения космоса в качестве мирной среды на благо всего человечества".

Россия готова обсуждать весь спектр вопросов космической безопасности со всеми заинтересованными государствами, заявил Воронцов.

"Подтверждаем готовность к обсуждению всего спектра вопросов космической безопасности со всеми заинтересованными государствами. Убеждены, что запуск переговоров о международной договоренности, запрещающей размещение любых видов вооружений в космосе, применение или угрозу применения силы в отношении космических объектов или с их помощью - это верный путь к снижению напряженности и снятию озабоченностей государств в контексте обеспечения безопасности космической деятельности", - заявил замглавы департамента МИД РФ.

"Россия с самого начала освоения космического пространства выдерживает последовательную линию на предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве и сохранение космоса для мирных целей, - сказал он. - В связи с этим считаем необходимым как можно скорее приступить к согласованию международного юридически обязывающего инструмента по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве. Основа для такой работы есть. Это российско-китайский проект договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов".

"Предлагаемая нами договоренность могла бы включать запрет на размещение в космосе любых видов вооружений, а также применение силы или угрозы силой в космосе, из космоса или в отношении космоса, - отметил дипломат. - Призываем также государства взять на себя следующие обязательства: не задействовать космические объекты в качестве средства поражения любых целей на земле, в воздушном и в космическом пространстве, не уничтожать, не повреждать, не нарушать нормального функционирования и не изменять траекторию полета космических объектов других государств, не создавать, не испытывать и не развертывать космическое оружие любых видов базирования для выполнения любых задач, в том числе для противоракетной обороны, в качестве противоспутниковых средств для использования против целей на земле или в воздухе, а также ликвидировать уже имеющиеся у государств такие системы". 

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Страны
Белоруссия
Венесуэла
Китай
КНДР
Никарагуа
Россия
Сирия
Компании
ООН
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