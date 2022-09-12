Вот откуда Россия получает помощь в конфликте на Украине

Откуда Россия получает помощь?

С начала украинского конфликта Киев получил колоссальную помощь — военную и финансовую — от разных источников, прежде всего от США. Однако, отмечает автор статьи в Asia Times, не стоит забывать и о тех, кто поддерживает Россию.

Джон Рул (John P Ruehl)

Хотя Украина получила огромную помощь со всего мира после начала спецоперации России, не следует сбрасывать со счетов открытую поддержку Москвы

24 августа, в День независимости Украины, США предоставили ей пакет военной помощи в размере трёх миллиардов долларов. Это стало добавкой к поддержке на сумму более 80 миллиардов, которую Киев уже получил в период с 24 января по третье августа. Большая её часть была предоставлена США, Великобританией и Европейским союзом.

После получения доступа к западным системам вооружения, военным данным и обучению, украинские вооруженные силы пополнились еще и иностранными добровольцами, которые служат в Международном легионе.

Поскольку третьи стороны, уличенные в пособничестве России, рискуют подвергнуться финансовым санкциям со стороны США, открытая поддержка Кремля в значительной степени ограничивается государствами-изгоями, уже изолированными от Вашингтона и Брюсселя. Изоляция России была задокументирована в резолюции ООН от второго марта, когда 141 страна проголосовала за осуждение специальной военной операции (СВО) России на Украине, 35 воздержались, и только четыре — Беларусь, Северная Корея, Сирия и Эритрея — поддержали Кремль.

Даже большинство ключевых постсоветских союзников России, входящих в ее международные организации, Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ), избегают поддержки Москвы.

Например, Казахстан, являющийся членом обеих организаций, в июле предпринял шаги, чтобы начать экспорт своей нефти через Каспийское море в обход контролируемых Россией нефтепроводов. Это напрямую подрывает стратегию Кремля по ограничению поставок нефти в Европу, чтобы поставить под угрозу энергетическую безопасность региона.

Поддержка со стороны Белоруссии

Главным исключением среди постсоветских государств стала Белоруссия. За последнее десятилетие президент Александр Лукашенко еще больше втянул Беларусь в орбиту России. Соблазненный дешевыми российскими нефтью и газом, а также прибыльными транзитными сборами, поскольку оба этих товара продолжают поступать в Европу, Лукашенко все больше полагается на российские силы безопасности для обеспечения сохранности своего правления, что было особенно заметно во время белорусских протестов 2020 года.

Реакция Лукашенко на народные протесты в 2020 году, по сути, отрезала все пути для сотрудничества с Западом. Но растущая белорусская поддержка России против Украины была очевидна в течение многих лет.

Белоруссия продолжает оказывать помощь российской операции, в том числе позволяя России "запускать баллистические ракеты со своей территории; транспортировать российский военный персонал и тяжелое вооружение, танки и военные транспортеры; использовать воздушное пространство Белоруссии для пролетов российских военных самолетов на Украину; пользоваться пунктами дозаправки и хранения российского оружия и военной техники в Белоруссии", — заявили в Европейском совете.

Минск также неоднократно проводил передвижение собственных войск вблизи украинской границы после начала российской спецоперации, чтобы отвлечь украинские силы. И хотя Минск не задействовал свои вооруженные силы в конфликте на Украине, Россия получила доступ к потоку иностранных добровольцев, в основном из Европы, еще после первой военной акции в 2014 году в Крыму.

Поддержка со стороны добровольцев

Добровольческая стратегия России претерпела изменения с момента начала спецоперации на Украине. По оценкам западных аналитических центров, в марте в Россию прибыло до 40 тысяч сирийских бойцов, хотя это вряд ли достоверно, однако к апрелю на Украине действовали сотни наемников из Сирии и Ливии, где также задействованы российские военные. Использование этих сил уменьшает потребность Кремля в большем количестве солдат и позволяет не прибегать к всеобщему призыву.

Кроме того, в июне сирийское правительство признало независимость поддерживаемых Россией самопровозглашенных республик на востоке Украины — Луганской и Донецкой.

Тем временем иранское правительство заявило в июле, что поддерживает СВО России перед лицом агрессии НАТО. Под жесткими санкциями Запада вооруженные силы Ирана воюют бок о бок с российскими военными в Сирии с 2015 года. Две страны также расширили двусторонние отношения за счет сделок в области энергетики и вооружений после начала СВО на Украине, опираясь на многолетние растущие связи.

Поддержка со стороны Китая

По словам официальных лиц США, Россия обратилась к Китаю за финансовой и материальной помощью в марте, но эти обвинения были опровергнуты Москвой и Пекином. И Россия, и Украина использовали китайские беспилотники в ходе конфликта, что побудило китайскую компанию Da-Jiang Innovations (DJI), ведущего в мире производителя гражданских беспилотников, прекратить в апреле продажи в обе страны.

Тем не менее, у россиян остался доступ к AeroScope, программному обеспечению для наблюдения, которое используется в дронах DJI, чтобы устанавливать ориентиры как собственно украинских дронов DJI, так и их операторов.

Китай также предоставил российским военным значительную помощь как электронными компонентами, так и сырьем, жизненно важными для продолжения операции. В июне пять китайских компаний были обвинены в пособничестве российским военным и внесены официальными лицами США в черный список.

Китайская военная помощь может ускориться после визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань второго августа, который вызвал значительный спад в американо-китайских отношениях.

Кроме того, китайские кредиты и предоставление доступа к своим потребительским рынкам, особенно в области энергетики, помогли России смягчить удар западных санкций и падение доходов от экспорта.

Несмотря на настороженность Китая по поводу угрозы западных санкций и сравнения российско-украинского конфликта с его препирательствами с Тайванем, осторожная поддержка Пекином Москвы имеет решающее значение после аннексии Крыма в 2014 году и продолжает помогать России поддерживать ее конфронтацию с Западом.

Поддержка со стороны Северной Кореи

Северная Корея также оказала решительную поддержку России, а в июле Пхеньян признал две отколовшиеся от Украины республики.

15 августа президент России Владимир Путин направил письмо северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну с предложением наладить более тесные связи. В нее может войти отправка дополнительных северокорейских рабочих на занятую часть Украины для оказания помощи в восстановлении и других проектах.

На протяжении десятилетий северокорейцы приезжали в Россию в основном для работы на строительных работах в Сибири, и сегодня там проживает около 20 тысяч северокорейских рабочих.

Недавнее бряцание оружием между Вашингтоном и Пхеньяном в регионе также повысило вероятность отправки северокорейских солдат на Украину для участия в СВО на стороне России. Подобно сирийским и ливийским наемникам, они могут быть переправлены через частные военные компании.

Северокорейские военные советники присутствуют в Сирии с 1970-х годов, и есть подозрения, что солдаты КНДР служат в Сирии с начала гражданской войны в этой стране в 2011 году.

Поддержка со стороны глобального Юга

Венесуэла, Судан, Куба, Никарагуа и другие государства, питающие антиамериканские настроения, подтвердили приверженность России после начала СВО. При этом более тонкие проявления поддержки исходят со всего мира — даже если страны по-прежнему остерегаются навлечь на себя финансовые санкции Запада.

35 воздержавшихся при голосовании в ООН стран в марте представляют более половины населения земного шара. Более того, во время принятия второй резолюции об отстранении России от участия в Совете по правам человека в апреле 93 страны проголосовали "за", 58 воздержались и 24 проголосовали против.

Недоверие к Западу и признание позиции России в качестве основного глобального поставщика энергии и продовольствия стимулировали устойчивое сотрудничество с Москвой по всему миру. Индия, например, продолжает закупать оружие у России, а также быстро наращивает импорт ее энергоносителей.

Другие партнеры и союзники Запада, включая Турцию, отказались вводить санкции против Кремля, наряду со странами глобального Юга.

Непоследовательность и отсутствие ясности среди западных государств препятствовали эффективности западных санкций, при этом организации, связанные с Западом, также сознательно дополняли военные усилия России. В июне Министерство торговли США внесло финансовые структуры из нескольких стран, включая Литву и Великобританию, в свой черный список компаний за то, что они помогали Москве обходить санкции и поддерживать ее военные усилия.

Военная кампания Кремля также была бы невозможна без продолжения закупок российских энергоносителей европейскими странами с начала СВО.

Из-за того, что страны, выступающие против американского порядка, более открыто заявляют о поддержке России, Москва продолжает получать — открыто и скрытно — существенную поддержку от других государств.

Это подчеркивает идею о том, что конфликт на Украине продолжает оставаться столкновением между Западом и Россией, при этом большинство других стран стремятся избежать втягивания в него. Кроме того, это усиливает влиятельную роль, которую Россия продолжает играть в мировых делах.