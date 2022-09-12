Войти
ИноСМИ

Вот откуда Россия получает помощь в конфликте на Украине

853
0
0
Работа артиллерийского расчета ЧВК Вагнер под Бахмутом в ДНР
Работа артиллерийского расчета ЧВК Вагнер под Бахмутом в ДНР.
Источник изображения: © РИА Новости Виктор Антонюк

Откуда Россия получает помощь?

С начала украинского конфликта Киев получил колоссальную помощь — военную и финансовую — от разных источников, прежде всего от США. Однако, отмечает автор статьи в Asia Times, не стоит забывать и о тех, кто поддерживает Россию.

Джон Рул (John P Ruehl)

Хотя Украина получила огромную помощь со всего мира после начала спецоперации России, не следует сбрасывать со счетов открытую поддержку Москвы

24 августа, в День независимости Украины, США предоставили ей пакет военной помощи в размере трёх миллиардов долларов. Это стало добавкой к поддержке на сумму более 80 миллиардов, которую Киев уже получил в период с 24 января по третье августа. Большая её часть была предоставлена США, Великобританией и Европейским союзом.

После получения доступа к западным системам вооружения, военным данным и обучению, украинские вооруженные силы пополнились еще и иностранными добровольцами, которые служат в Международном легионе.

Поскольку третьи стороны, уличенные в пособничестве России, рискуют подвергнуться финансовым санкциям со стороны США, открытая поддержка Кремля в значительной степени ограничивается государствами-изгоями, уже изолированными от Вашингтона и Брюсселя. Изоляция России была задокументирована в резолюции ООН от второго марта, когда 141 страна проголосовала за осуждение специальной военной операции (СВО) России на Украине, 35 воздержались, и только четыре — Беларусь, Северная Корея, Сирия и Эритрея — поддержали Кремль.

Даже большинство ключевых постсоветских союзников России, входящих в ее международные организации, Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ), избегают поддержки Москвы.

Например, Казахстан, являющийся членом обеих организаций, в июле предпринял шаги, чтобы начать экспорт своей нефти через Каспийское море в обход контролируемых Россией нефтепроводов. Это напрямую подрывает стратегию Кремля по ограничению поставок нефти в Европу, чтобы поставить под угрозу энергетическую безопасность региона.

Поддержка со стороны Белоруссии

Главным исключением среди постсоветских государств стала Белоруссия. За последнее десятилетие президент Александр Лукашенко еще больше втянул Беларусь в орбиту России. Соблазненный дешевыми российскими нефтью и газом, а также прибыльными транзитными сборами, поскольку оба этих товара продолжают поступать в Европу, Лукашенко все больше полагается на российские силы безопасности для обеспечения сохранности своего правления, что было особенно заметно во время белорусских протестов 2020 года.

Реакция Лукашенко на народные протесты в 2020 году, по сути, отрезала все пути для сотрудничества с Западом. Но растущая белорусская поддержка России против Украины была очевидна в течение многих лет.

Белоруссия продолжает оказывать помощь российской операции, в том числе позволяя России "запускать баллистические ракеты со своей территории; транспортировать российский военный персонал и тяжелое вооружение, танки и военные транспортеры; использовать воздушное пространство Белоруссии для пролетов российских военных самолетов на Украину; пользоваться пунктами дозаправки и хранения российского оружия и военной техники в Белоруссии", — заявили в Европейском совете.

Минск также неоднократно проводил передвижение собственных войск вблизи украинской границы после начала российской спецоперации, чтобы отвлечь украинские силы. И хотя Минск не задействовал свои вооруженные силы в конфликте на Украине, Россия получила доступ к потоку иностранных добровольцев, в основном из Европы, еще после первой военной акции в 2014 году в Крыму.

Поддержка со стороны добровольцев

Добровольческая стратегия России претерпела изменения с момента начала спецоперации на Украине. По оценкам западных аналитических центров, в марте в Россию прибыло до 40 тысяч сирийских бойцов, хотя это вряд ли достоверно, однако к апрелю на Украине действовали сотни наемников из Сирии и Ливии, где также задействованы российские военные. Использование этих сил уменьшает потребность Кремля в большем количестве солдат и позволяет не прибегать к всеобщему призыву.

Кроме того, в июне сирийское правительство признало независимость поддерживаемых Россией самопровозглашенных республик на востоке Украины — Луганской и Донецкой.

Тем временем иранское правительство заявило в июле, что поддерживает СВО России перед лицом агрессии НАТО. Под жесткими санкциями Запада вооруженные силы Ирана воюют бок о бок с российскими военными в Сирии с 2015 года. Две страны также расширили двусторонние отношения за счет сделок в области энергетики и вооружений после начала СВО на Украине, опираясь на многолетние растущие связи.

Поддержка со стороны Китая

По словам официальных лиц США, Россия обратилась к Китаю за финансовой и материальной помощью в марте, но эти обвинения были опровергнуты Москвой и Пекином. И Россия, и Украина использовали китайские беспилотники в ходе конфликта, что побудило китайскую компанию Da-Jiang Innovations (DJI), ведущего в мире производителя гражданских беспилотников, прекратить в апреле продажи в обе страны.

Тем не менее, у россиян остался доступ к AeroScope, программному обеспечению для наблюдения, которое используется в дронах DJI, чтобы устанавливать ориентиры как собственно украинских дронов DJI, так и их операторов.

Китай также предоставил российским военным значительную помощь как электронными компонентами, так и сырьем, жизненно важными для продолжения операции. В июне пять китайских компаний были обвинены в пособничестве российским военным и внесены официальными лицами США в черный список.

Китайская военная помощь может ускориться после визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань второго августа, который вызвал значительный спад в американо-китайских отношениях.

Кроме того, китайские кредиты и предоставление доступа к своим потребительским рынкам, особенно в области энергетики, помогли России смягчить удар западных санкций и падение доходов от экспорта.

Несмотря на настороженность Китая по поводу угрозы западных санкций и сравнения российско-украинского конфликта с его препирательствами с Тайванем, осторожная поддержка Пекином Москвы имеет решающее значение после аннексии Крыма в 2014 году и продолжает помогать России поддерживать ее конфронтацию с Западом.

Поддержка со стороны Северной Кореи

Северная Корея также оказала решительную поддержку России, а в июле Пхеньян признал две отколовшиеся от Украины республики.

15 августа президент России Владимир Путин направил письмо северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну с предложением наладить более тесные связи. В нее может войти отправка дополнительных северокорейских рабочих на занятую часть Украины для оказания помощи в восстановлении и других проектах.

На протяжении десятилетий северокорейцы приезжали в Россию в основном для работы на строительных работах в Сибири, и сегодня там проживает около 20 тысяч северокорейских рабочих.

Недавнее бряцание оружием между Вашингтоном и Пхеньяном в регионе также повысило вероятность отправки северокорейских солдат на Украину для участия в СВО на стороне России. Подобно сирийским и ливийским наемникам, они могут быть переправлены через частные военные компании.

Северокорейские военные советники присутствуют в Сирии с 1970-х годов, и есть подозрения, что солдаты КНДР служат в Сирии с начала гражданской войны в этой стране в 2011 году.

Поддержка со стороны глобального Юга

Венесуэла, Судан, Куба, Никарагуа и другие государства, питающие антиамериканские настроения, подтвердили приверженность России после начала СВО. При этом более тонкие проявления поддержки исходят со всего мира — даже если страны по-прежнему остерегаются навлечь на себя финансовые санкции Запада.

35 воздержавшихся при голосовании в ООН стран в марте представляют более половины населения земного шара. Более того, во время принятия второй резолюции об отстранении России от участия в Совете по правам человека в апреле 93 страны проголосовали "за", 58 воздержались и 24 проголосовали против.

Недоверие к Западу и признание позиции России в качестве основного глобального поставщика энергии и продовольствия стимулировали устойчивое сотрудничество с Москвой по всему миру. Индия, например, продолжает закупать оружие у России, а также быстро наращивает импорт ее энергоносителей.

Другие партнеры и союзники Запада, включая Турцию, отказались вводить санкции против Кремля, наряду со странами глобального Юга.

Непоследовательность и отсутствие ясности среди западных государств препятствовали эффективности западных санкций, при этом организации, связанные с Западом, также сознательно дополняли военные усилия России. В июне Министерство торговли США внесло финансовые структуры из нескольких стран, включая Литву и Великобританию, в свой черный список компаний за то, что они помогали Москве обходить санкции и поддерживать ее военные усилия.

Военная кампания Кремля также была бы невозможна без продолжения закупок российских энергоносителей европейскими странами с начала СВО.

Из-за того, что страны, выступающие против американского порядка, более открыто заявляют о поддержке России, Москва продолжает получать — открыто и скрытно — существенную поддержку от других государств.

Это подчеркивает идею о том, что конфликт на Украине продолжает оставаться столкновением между Западом и Россией, при этом большинство других стран стремятся избежать втягивания в него. Кроме того, это усиливает влиятельную роль, которую Россия продолжает играть в мировых делах.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Белоруссия
Великобритания
Венесуэла
Индия
Иран
Казахстан
Китай
КНДР
Куба
Ливия
Литва
Никарагуа
Россия
Сирия
Судан
США
Тайвань
Турция
Украина
Эритрея
Компании
ОДКБ
ООН
Персоны
Ким Чен Ын
Путин Владимир
Проекты
2020-й год
NATO
БПЛА
Евросоюз
Похожие новости
17.08.2022
Сергей Шойгу выступил на открытии X Московской конференции по международной безопасности
14.07.2022
Страны БРИКС имеют подавляющее преимущество перед странами G7 на трех региональных рынках вооружений
22.10.2021
Структура экспорта стран-поставщиков по фактическим поставкам ПВН по 10 регионам мира в 2013-2020 гг.
22.10.2021
Рейтинг 10 регионов мира по фактическому объему экспорта ПВН в 2013-2020 гг. возглавляет Северная Америка
08.09.2014
Страны Северной и Северо-Восточной Африки вышли в мировые лидеры по темпам роста военных расходов в 2006-2013 гг.
19.01.2012
Военно-политическая среда противоракетного сотрудничества
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.09 00:33
  • 31792
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 13.09 00:29
  • 4
В США рассказали о прорыве в производстве Су-57
  • 12.09 23:33
  • 1
Военная реакция: чем Россия может ответить на дальнобойное оружие из США
  • 12.09 18:53
  • 1
Белоруссия представила модернизированную «Печору»
  • 12.09 17:40
  • 9
Российский авиапром бросил вызов успеху СССР
  • 12.09 16:51
  • 2
Нужна ли танку 152-мм пушка
  • 12.09 16:30
  • 9
ВСУ взяли на себя ответственность за взрывы на аэродроме Саки в Крыму
  • 12.09 15:38
  • 1
Отступление ВС РФ из Харьковской области - причины, масштабы, последствия.
  • 12.09 13:57
  • 2
Россия произведет партию истребителей Су-75
  • 12.09 12:23
  • 0
Заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-армии Дмитрий Булгаков открыл памятник танку Т34 в Ленинградской области
  • 12.09 11:24
  • 1
Российские танки получат КАЗ «Арена-М» в процессе модернизации
  • 12.09 10:08
  • 1
Первая партия многофункциональных истребителей Су-35С поступила в астраханский центр ВКС России
  • 12.09 09:37
  • 1
Песков: традиционная серия совещаний Путина с военными будет, но позже
  • 12.09 06:23
  • 1
В России раскрыли характеристики динамической защиты для БМП-3
  • 12.09 05:17
  • 1
Минобороны РФ показало работу огнеметных систем «Солнцепек»