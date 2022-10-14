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ТАСС

ГА ООН приняла антироссийскую резолюцию по референдумам в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонщине

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Источник изображения: AP Photo/ Bebeto Matthews

В поддержку резолюции проголосовали 143 страны

ООН, 12 октября. /ТАСС/. Генеральная Ассамблея ООН приняла в среду антироссийскую резолюцию по референдумам в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, а также по ситуации на Украине. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

В поддержку резолюции проголосовали 143 страны, против - пять, воздержались - 35.

Резолюция также содержит призыв к урегулированию конфликта на Украине путем переговоров.

Против проголосовали Россия, Белоруссия, КНДР, Никарагуа, Сирия. Китай, Индия, ЮАР воздержались, Бразилия проголосовала за резолюцию. Воздержались также Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан. Грузия, Латвия, Литва, Молдавия, Эстония поддержали резолюцию, как и Украина. Азербайджан и Туркмения не голосовали (то есть не отдали голос ни за, ни против, ни воздержались).

Воздержались также следующие страны: Алжир, Боливия, Бурунди, Вьетнам, Гвинея, Гондурас, Зимбабве, Куба, Лаос, Лесото, Мали, Монголия, Мозамбик, Намибия, Пакистан, Республика Конго, Судан, Таиланд, Танзания, Того, Уганда, ЦАР, Шри-Ланка, Эритрея, Эсватини, Эфиопия, Южный Судан.

В голосовании, помимо указанных выше, также не участвовали следующие страны: Буркина-Фасо, Венесуэла, Джибути, Иран, Камерун, Сальвадор, Сан-Томе и Принсипи, Экваториальная Гвинея. Голосование по резолюциям в ГА ООН не является обязательным. Несколько стран не могут голосовать из-за задолженности по членским взносам.

Для принятия резолюции ее должны были поддержать не менее двух третей участников голосования.

Спецсессия ГА ООН принимает уже третью резолюцию по Украине. 2 марта был принят документ в связи с началом специальной военной операции России на Украине с требованием к России вывести войска. Тогда в поддержку проголосовали 141 страна, против - 5, воздержались - 35, не принимали участие - 12.

24 марта спецсессия приняла резолюцию по гуманитарной ситуации на Украине, при этом вина за сложную гуманитарную ситуацию возлагалась лишь на Россию. За документ проголосовали 93 страны, против - 24, воздержались - 58, не голосовали - 18.

Текст резолюции основан на подготовленном США и Албанией документе, который рассматривался Советом Безопасности ООН 30 сентября. Тогда он подвергся критике со стороны Бразилии и Индии, которые указали, что при подготовке документа не были проведены полноценные консультации со всеми странами Совбеза. В преддверии голосования на Генеральной Ассамблее составление нового проекта и внесение поправок заняли более недели.

Теперь в тексте указывается, что "Генеральная Ассамблея приветствует и выражает уверенную поддержку усилиям генерального секретаря и стран - членов, призывает страны - члены и международные организации, в том числе ОБСЕ, поддержать деэскалацию нынешней ситуации и мирное урегулирование конфликта путем политического диалога, переговоров, посредничества и других мирных средств".

Крым и Севастополь упоминались в преамбуле, где констатировалось, что они якобы "временно оккупированы Россией". Из окончательного варианта текста это положение исчезло.

В то же время в документе отмечается, что мирное урегулирование должно быть достигнуто "при уважении к суверенитету и территориальной целостности Украины в рамках ее международно признанных границ и в соответствии с принципами Устава ООН". Первоначальный текст содержал только призыв к деэскалации, мирное регулирование в нем не упоминалось.

Текст резолюции также сохранил положения с осуждением и непризнанием референдумов в новых регионах РФ, а также призыв к России "полностью и без условий вывести все вооруженные силы с территории Украины в рамках ее международно признанных границ".

С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Подавляющее большинство их жителей высказались за такой шаг. 30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы указанных регионов подписали договоры об их присоединении к России. 4 октября Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России. 

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